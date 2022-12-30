Bà trùm showbiz Hong Kong từ chối ăn đồ chính mình bán, dân mạng phản ứng gay gắt

Làn sóng chỉ trích tăng cao khiến Trần Lam phải đóng khu vực bình luận trong một thời gian và lượng người hâm mộ giảm từ 9,4 triệu xuống còn 8,4 triệu chỉ vài ngày.

Gần đây, bà trùm showbiz Hong Kong - Trần Lam - thực hiện một buổi livestream bán hàng đồ ăn. Tuy nhiên, trong suốt buổi phát sóng, bà từ chối ăn thử những món ăn do chính mình bán, biểu cảm khó chịu của bà khiến nhiều cư dân mạng không hài lòng.

Vợ Hướng Hoa Cường cũng bày tỏ, bản thân sẽ chân thành kiểm điểm và gửi lời xin lỗi đến cư dân mạng. Bà hứa sẽ tăng cường rèn luyện thể chất và quản lý biểu cảm khuôn mặt tốt hơn.

Trả lời về thái độ khi livestream, Trần Lam chia sẻ bà không hề bài xích các món ăn. Bà cảm thấy quá mệt sau khi phải làm việc liên tục nhiều giờ: "Chỉ là tôi đang già đi và tôi mệt mỏi sau khi làm việc hơn mười giờ liền".

Ngày 20/12, HK01 đưa tin Trần Lam - bà trùm giải trí Hong Kong - tấn công lĩnh vực thương mại điện tử. On cho biết Trần Lam đã chi hơn 2,8 triệu USD để xây dựng phòng livestream và ê-kíp hỗ trợ chuyên nghiệp.

Buổi phát sóng trực tuyến đầu tiên của vợ trùm Hướng Hoa Cường gây chú ý với sự tiếp sức của dàn sao hạng A như Lý Liên Kiệt, Cổ Thiên Lạc, Củng Lợi, Quan Chi Lâm, Trần Tiểu Xuân, Trương Trí Lâm, Huỳnh Hiểu Minh, MC Lỗ Dự. Họ quay video cổ vũ Trần Lam. Điều này cho thấy quyền lực lớn của bà trùm trong giới giải trí.

Với danh tiếng và sự quảng bá rầm rộ trước giờ lên sóng, sự kiện livestream của Trần Lam thu hút lượng lớn khán giả. Có hơn 100 triệu người đã theo dõi buổi phát sóng. Theo thống kê từ Sohu, Trần Lam ước tính bán ra lượng sản phẩm trị giá 300 triệu NDT (42,9 triệu USD) trong gần 4 tiếng làm việc.

Vợ chồng Trần Lam - Hướng Hoa Cường có khối tài sản kếch xù. Họ nắm giữ nhiều bất động sản đắt địa với giá trị cao ở Hong Kong, Đài Loan và Trung Quốc Đại lục. Dù tuổi tác đã cao, Trần Lam và Hướng Hoa Cường vẫn nắm bắt cơ hội đầu tư để tích lũy thêm gia sản.

Đặc biệt là bà Trần Lam - người nắm giữ nhiều bí mật của giới showbiz - nhận được nhiều sự chú ý với tính cách ăn ngay nói thẳng, thường xuyên hé lộ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị trong ngành. Tháng 8/2020, bà bị nhồi máu cơ tim và phải phẫu thuật.

Trần Lam tên thật là Trần Minh Anh, sinh năm 1959, tại Đài Loan. Năm 1980, bà kết hôn với Hướng Hoa Cường - ông trùm quyền lực của giới giải trí Hong Kong. Trần Lam nổi tiếng là người phụ nữ có cá tính mạnh, khiến ai cũng phải kiêng dè ở showbiz Hoa ngữ.