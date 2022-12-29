Nữ diễn viên 'Mỹ nhân tâm kế' phải ngồi xe lăn di chuyển lúc mang thai

Sao quốc tế 29/12/2022 15:14

Trong thời gian cuối thai kỳ, Thích Vy không may bị bong gân mắt cá chân và không thể đi lại bình thường.

Mới đây, Thích Vy đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân, chia sẻ lại quá trình sinh nở con trai thứ hai. Nữ diễn viên cho biết, cơ thể cô đang hồi phục rất tốt nhờ vào sự chăm sóc tận tâm của đội ngũ bác sĩ, y tá.

Khi sinh con gái đầu lòng, Thích Vy và ông xã Lý Thừa Huyễn dành trọn thời gian ở nhà để chăm con. Tuy nhiên, khi sinh con thứ hai, Lý Thừa Huyễn bận rộn với công việc nên gia đình cô đã quyết định ở trung tâm chăm sóc bà mẹ sau sinh.

Nữ diễn viên 'Mỹ nhân tâm kế' phải ngồi xe lăn di chuyển lúc mang thai - Ảnh 1

Trước đó, trong thời gian cuối thai kỳ, Thích Vy không may bị bong gân mắt cá chân và không thể đi lại bình thường.

"Đây là vết thương cũ trong khi quay phim, đã tái phát rất nhiều lần. Mặc dù không đến mức gãy xương nhưng đối với phụ nữ mang thai mà nói, vết thương khá nghiêm trọng", Thích Vy bày tỏ.

Trong thời gian ở cữ, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian trên xe lăn, điều này khiến quá trình hồi phục sau sinh của cô bị chậm lại.

Nữ diễn viên 'Mỹ nhân tâm kế' phải ngồi xe lăn di chuyển lúc mang thai - Ảnh 2

Nữ diễn viên cho biết bản thân đã sụt khoảng 8kg sau khi sinh con. Ngoài ra, như đã thoải thuận từ trước với ông xã, con trai thứ hai của cặp đôi sẽ được theo họ mẹ.

Thích Vy sinh năm 1984 và từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Mỹ Nhân Tâm Kế, Tú Lệ Giang Sơn, Cổ Kiếm Kỳ Đàm,... Trong khi đó, Lý Thừa Huyễn từng là thành viên trong nhóm nhạc Hàn Quốc T.A.K.E sau đó anh quyết định "Trung tiến" để phát triển sự nghiệp.

Nữ diễn viên 'Mỹ nhân tâm kế' phải ngồi xe lăn di chuyển lúc mang thai - Ảnh 3

Tháng 9/2014, cặp sao tổ chức lễ cưới tại Las Vegas (Mỹ) sau màn cầu hôn lãng mạn tại đảo Saipan. Tháng 1/2015, nữ diễn viên Mỹ nhân tâm kế sinh con gái đầu lòng.

 Khi đang ở độ tuổi thăng hoa trong sự nghiệp, Lý Thừa Huyễn chấp nhận lui về phía sau để Thích Vy có thể theo đuổi nghệ thuật. Anh tập trung chăm con và phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng.

"Từ năm 2016, cơ hội việc làm giảm dần. Theo quan điểm của tôi, phải có một số mất mát, đó là chuyện khó thay đổi. Chính vợ tôi là người đã giúp đỡ rất nhiều, cô ấy cho rằng điều đó rất tốt, tôi có thể dành nhiều thời gian hơn ở nhà. Tôi rất may mắn khi cả mẹ vợ và vợ đều thông cảm, giúp tôi sớm thích nghi mọi thứ", Lý Thừa Huyễn cho biết.

Nữ diễn viên 'Mỹ nhân tâm kế' phải ngồi xe lăn di chuyển lúc mang thai - Ảnh 4

Sự hi sinh của ông xã khiến Thích Vy cảm động và càng yêu chồng hơn. Hiện tại, vợ chồng Thích Vy và Lý Thừa Huyễn đang là cặp đôi hot nhất nhì showbiz Hoa ngữ.

Biệt thự như cung điện hoàng gia của vợ chồng Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh

Biệt thự như cung điện hoàng gia của vợ chồng Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh là cặp đôi quyền lực của làng giải trí Hong Kong, cặp đôi được cho là sở hữu ít nhất 10 bất động sản xa xỉ với giá trị lên tới 115 triệu USD.

Xem thêm
Từ khóa:   Thích Vy Lý Thừa Huyễn Thích Vy mang thai Mỹ nhân tâm kế sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Biệt thự như cung điện hoàng gia của vợ chồng Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh

Biệt thự như cung điện hoàng gia của vợ chồng Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh

Kinh ngạc trước tạo hình của Dịch Dương Thiên Tỉ trong phim mới của Trương Nghệ Mưu

Kinh ngạc trước tạo hình của Dịch Dương Thiên Tỉ trong phim mới của Trương Nghệ Mưu

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà hạnh phúc bên chồng con, nhan sắc tuổi U60 gây chú ý

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà hạnh phúc bên chồng con, nhan sắc tuổi U60 gây chú ý

Hậu nghi vấn hẹn hò, Tần Lam và Ngụy Đại Huân xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện

Hậu nghi vấn hẹn hò, Tần Lam và Ngụy Đại Huân xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện

Cô giáo sở hữu nhan sắc diễm lệ khiến sao 'Thiếu lâm tự' mê mẩn là ai?

Cô giáo sở hữu nhan sắc diễm lệ khiến sao 'Thiếu lâm tự' mê mẩn là ai?

Nhìn lại 4 scandal 'rúng động' showbiz Hoa ngữ năm 2022: Bản án của Ngô Diệc Phàm đứng top 1

Nhìn lại 4 scandal 'rúng động' showbiz Hoa ngữ năm 2022: Bản án của Ngô Diệc Phàm đứng top 1

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 23 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 23 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng