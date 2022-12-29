Nữ diễn viên 'Mỹ nhân tâm kế' phải ngồi xe lăn di chuyển lúc mang thai

Khi sinh con gái đầu lòng, Thích Vy và ông xã Lý Thừa Huyễn dành trọn thời gian ở nhà để chăm con. Tuy nhiên, khi sinh con thứ hai, Lý Thừa Huyễn bận rộn với công việc nên gia đình cô đã quyết định ở trung tâm chăm sóc bà mẹ sau sinh.

Mới đây, Thích Vy đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân, chia sẻ lại quá trình sinh nở con trai thứ hai. Nữ diễn viên cho biết, cơ thể cô đang hồi phục rất tốt nhờ vào sự chăm sóc tận tâm của đội ngũ bác sĩ, y tá.

"Đây là vết thương cũ trong khi quay phim, đã tái phát rất nhiều lần. Mặc dù không đến mức gãy xương nhưng đối với phụ nữ mang thai mà nói, vết thương khá nghiêm trọng", Thích Vy bày tỏ.

Trước đó, trong thời gian cuối thai kỳ, Thích Vy không may bị bong gân mắt cá chân và không thể đi lại bình thường.

Trong thời gian ở cữ, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian trên xe lăn, điều này khiến quá trình hồi phục sau sinh của cô bị chậm lại.

Nữ diễn viên cho biết bản thân đã sụt khoảng 8kg sau khi sinh con. Ngoài ra, như đã thoải thuận từ trước với ông xã, con trai thứ hai của cặp đôi sẽ được theo họ mẹ.

Thích Vy sinh năm 1984 và từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Mỹ Nhân Tâm Kế, Tú Lệ Giang Sơn, Cổ Kiếm Kỳ Đàm,... Trong khi đó, Lý Thừa Huyễn từng là thành viên trong nhóm nhạc Hàn Quốc T.A.K.E sau đó anh quyết định "Trung tiến" để phát triển sự nghiệp.

Tháng 9/2014, cặp sao tổ chức lễ cưới tại Las Vegas (Mỹ) sau màn cầu hôn lãng mạn tại đảo Saipan. Tháng 1/2015, nữ diễn viên Mỹ nhân tâm kế sinh con gái đầu lòng.

Khi đang ở độ tuổi thăng hoa trong sự nghiệp, Lý Thừa Huyễn chấp nhận lui về phía sau để Thích Vy có thể theo đuổi nghệ thuật. Anh tập trung chăm con và phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng.

"Từ năm 2016, cơ hội việc làm giảm dần. Theo quan điểm của tôi, phải có một số mất mát, đó là chuyện khó thay đổi. Chính vợ tôi là người đã giúp đỡ rất nhiều, cô ấy cho rằng điều đó rất tốt, tôi có thể dành nhiều thời gian hơn ở nhà. Tôi rất may mắn khi cả mẹ vợ và vợ đều thông cảm, giúp tôi sớm thích nghi mọi thứ", Lý Thừa Huyễn cho biết.

Sự hi sinh của ông xã khiến Thích Vy cảm động và càng yêu chồng hơn. Hiện tại, vợ chồng Thích Vy và Lý Thừa Huyễn đang là cặp đôi hot nhất nhì showbiz Hoa ngữ.