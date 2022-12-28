Hậu nghi vấn hẹn hò, Tần Lam và Ngụy Đại Huân xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện

Quốc Kịch Thịnh Điển là một sự kiện trao giải thường niên giành cho phim truyền hình Hoa ngữ và bắt đầu tổ chức từ năm 2008. Lễ trao giải do đài An Huy tổ chức nhằm vinh danh những phim truyền hình trong nước qua sự đánh giá của giới chuyên môn cũng như khán giả. Đây được xem là sự kiện được mong chờ nhất tháng cuối năm của Cbiz.

Ngụy Đại Huân.

Ngô Lỗi.

Diễn viên Trương Tuệ Văn.

Diễn viên Lam Doanh Oánh.

Mỹ nhân Thái Văn Tịnh.

Ngoài sự xuất hiện của dàn sao nổi tiếng, khán giả còn đặc biệt quan tâm đến động thái của Tần Lam và Ngụy Đại Huân tại sự kiện. Thời gian qua, cả hai dính tin đồn hẹn hò khi nhiều lần bị bắt gặp "tay trong tay".

Theo đó, cánh săn ảnh đã ghi lại được hình ảnh Tần Lam và Ngụy Đại Huân đi du lịch tại Tam Á (Hải Nam). Cặp đôi cùng nhau lái xe đến khách sạn, Ngụy Đại Huân chủ động giúp Tần Lam đẩy hành lý, hai người vừa đi vừa trò chuyện thân mật, sau đó cùng nhau đến khách sạn.

Trong thời gian tại đây, cặp đôi cùng nhau đi du lịch, sánh vai đi dạo. Tần Lam có những hành động thân mật với đàn em. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn gặp gỡ gia đình của Ngụy Đại Huân.

Tần Lam và Ngụy Đại Huân từng hợp tác trong bộ phim Tất cả về bác sĩ Đường. Vào thời điểm phim ra mắt, cả hai đã dành những lời có cánh cho đối phương khi trả lời phỏng vấn báo chí. Ngụy Đại Huân khen Tần Lam là cô gái hay cười và dịu dàng. Tần Lam thì khen lại Ngụy Đại Huân là hài hước, thường xuyên chọc cười cô.

Hiện tại, dù bị tung ra nhiều bằng chứng khó chối cãi nhưng Tần Lam - Ngụy Đại Huân vẫn không đưa ra bất cứ phản hồi nào về việc hẹn hò.

Thông tin cả hai hẹn hò khiến công chúng bất ngờ, bởi Tần Lam từng chia sẻ cô theo chủ nghĩa độc thân, chưa sẵn sàng với chuyện kết hôn. Cô cũng kín tiếng trong chuyện tình cảm và chưa từng công khai yêu đương ai.

Đáng nói, Ngụy Đại Huân từng bị tung ra những hình ảnh cho thấy anh và Dương Mịch - bạn bè thân thiết với Tần Lam - từng hẹn hò. Thậm chí, Ngụy Đại Huân và Dương Mịch còn có ảnh cùng đưa nhau về khách sạn qua đêm. Không chỉ vậy, tới cuối năm 2020, Dương Mịch và Ngụy Đại Huân làm dấy lên nghi vấn dọn về sống chung với nhau.

Tần Lam sinh năm 1979, hơn Ngụy Đại Huân 10 tuổi. Năm 1999, cô lọt vào vòng trong của một cuộc thi người mẫu và bắt đầu đóng phim từ năm 2001. Tính đến nay, cô đã ra mắt được 21 năm.

Trong khi đó, Ngụy Đại Huân sinh năm 1989, sinh ra trong gia đình giàu có. Ngụy Đại Huân hoạt động trong showbiz với vai trò nghệ sĩ trực thuộc JYP Entertainment. Anh từng gây chú ý với một vai trong Nhật ký Tô Phi, sau đó là Thời gian để yêu, Tình yêu vượt qua ngàn năm, Cuộc hoán đổi dưới ánh trăng... Sau này, nam nghệ sĩ tự thành lập công ty riêng khi rời JYP.