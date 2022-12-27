Chưa đầy một tuần, Nhậm Gia Luân liên tiếp dính ồn ào và phải đích thân lên tiếng xoa dịu dư luận.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đăng tải bài viết thông báo Nhậm Gia Luân đã gia nhập đoàn làm phim Vũ Canh Kỷ. Tuy nhiên, trong buổi lễ khai máy, người hâm mộ nam diễn viên đã có nhiều hành động quá khích như làm đèn chữ, bắn pháo hoa, tụ tập đông người gây ồn ào. Được biết, hiện tại ở Trung Quốc số ca mắc Covid-19 đang tăng chóng mặt. Hành động của người hâm mộ Nhậm Gia Luân gây ra nhiều tranh cãi. Kéo theo đó, tên tuổi anh cũng bị công chúng chỉ trích.

Đến tối 26/12, tài tử họ Nhậm lên tiếng trấn an fans: "Lòng tốt của mọi người tôi đều thấy, mọi hành động tôi đều hiểu cả. Sau này hãy sử dụng tiền bạc cho chính mình, cảm ơn mọi người. Sức khỏe là quan trọng nhất, hãy chú ý. Biết ơn các bạn". Trước đó ít ngày, Nhậm Gia Luân dính nghi vấn ngoại tình và đã ly hôn. Cụ thể, blogger Đổng Qua Qua tung tin cho biết có một nam diễn viên tuyến 1, tên 3 chữ đã kết hôn và sinh con từ sớm, nhưng hiện tại đã bí mật ly hôn và trước đó còn ngoại tình lúc vợ đang mang thai. Bị chồng của người tình bắt tại trận và nam diễn viên đã phải tốn rất nhiều tiền để bịt miệng.

Những thông tin đưa ra khiến dân mạng coi là bằng chứng chắc nịch khẳng định người mà blogger này muốn nói đến chính là Nhậm Gia Luân: Nam diễn viên này hiện rất nổi tiếng, là sao nam tuyến 1, tên có 3 chữ, từng tham gia Xuân Vãn. Đối với thông tin này, phía Nhậm Gia Luân ra thông báo chính thức, phủ nhận mọi tin đồn: "Nằm không cũng trúng đạn, thật sự quá vớ vẩn". Nhậm Gia Luân và vợ. Ảnh: Internet Từ trước đến nay, Nhậm Gia Luân nổi tiếng là yêu vợ thương con, thắng thắn thật thà công khai tình yêu của mình mà không sợ sự nghiệp bị ảnh hưởng. Anh cũng từng nhiều lần bị réo gọi vào tin đồn bí mật ly hôn nhưng sau đó hai vợ chồng vẫn luôn xuất hiện ngọt ngào bên nhau, chứng tỏ tin đồn đều là giả. Bà xã anh có tên Nhiếp Hoan, không hoạt động trong ngành giải trí. Sau khi kết hôn, Nhậm Gia Luân mỗi khi đi đóng phim đều giữ khoảng cách an toàn với các đồng nghiệp nữ, đặc biệt không để xảy ra những scandal không đáng có. Anh được khen có đời tư sạch, ít tai tiếng. Nhậm Gia Luân sinh năm 1989, là ngôi sao nở muộn của làng giải trí Hoa ngữ. Trong quá khứ, anh từng là vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp và có thời gian thực tập làm ca sĩ tại Hàn Quốc. Năm 2014, anh trở về nước và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Đến năm 2019, nhờ vai diễn Lục Dịch trong phim Cẩm Y Chi Hạ, tên tuổi Nhậm Gia Luân mới thật sự tỏa sáng. Gần đây nhất, anh là cái tên được khán giả yêu mến sau 2 tác phẩm ăn khách Châu Sinh Như Cố và Nhất Sinh Nhất Thế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-nghi-van-ngoai-tinh-gay-xon-xao-du-luan-nham-gia-luan-tiep-tuc-dinh-thi-phi-539832.html