Đâu chỉ sao nữ, hàng loạt nam thần Hoa ngữ cũng vướng nghi vấn đụng chạm 'dao kéo'

Sao quốc tế 26/12/2022 17:26

Thái Từ Khôn, Vương Nhất Bác, Hoa Thần Vũ… đều từng bị tố phẫu thuật thẩm mỹ để nâng cấp nhan sắc.

Phẫu thuật thẩm mỹ nay đã không còn là điều khiến cộng đồng khó chấp nhận, đặc biệt là với giới diễn viên xem trọng thực lực. Tuy nhiên, vẫn có một vài nghệ sĩ nam bị vướng vào vòng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không lên tiếng phủ nhận hay thừa nhận. 

Vương Nhất Bác

Đâu chỉ sao nữ, hàng loạt nam thần Hoa ngữ cũng vướng nghi vấn đụng chạm 'dao kéo' - Ảnh 1

Vương Nhất Bác trở nên nổi tiếng khắp châu Á sau bộ phim Trần Tình Lệnh. Sau khi vụt sáng thành sao, ngoại hình trong quá khứ của anh bỗng thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đối chiếu hình hiện tại - quá khứ, dân mạng nhanh chóng chỉ ra những điểm khác lạ. Trong đó, phần mũi và cằm của mỹ nam sinh năm 1997 được nhận xét là có sự thay đổi khá rõ rệt.

Đâu chỉ sao nữ, hàng loạt nam thần Hoa ngữ cũng vướng nghi vấn đụng chạm 'dao kéo' - Ảnh 2
Vương Nhất Bác bị cho là đã đụng chạm "dao kéo" lên phần mũi và cằm. Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, loạt ảnh hiện tại của Vương Nhất Bác cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi. Trong những tấm hình này, nam diễn viên có những biểu cảm kém tự nhiên, gương mặt méo mó. 1 bộ phận netizen cho rằng đây là những biến chứng từ việc "dao kéo".

Trước tin đồn thần tượng phẫu thuật thẩm mỹ, người hâm mộ nam ca sĩ sinh năm 1997 đã tung ra nhiều hình ảnh chứng minh anh đẹp trai từ nhỏ tới lớn. Loạt hình ảnh do fan đăng lên cũng được chụp từ góc nghiêng, cho thấy phần mũi và cằm của Vương Nhất Bác không thay đổi qua năm tháng. Qua đây, fan muốn phản bác lại tin đồn nam ca sĩ làm mũi, cằm.

Thái Từ Khôn

Đâu chỉ sao nữ, hàng loạt nam thần Hoa ngữ cũng vướng nghi vấn đụng chạm 'dao kéo' - Ảnh 3

Thái Từ Khôn là cái tên đình đám của làng giải trí Hoa ngữ bởi ngoại hình đẹp, chiều cao ấn tượng và tài năng được khẳng định qua năm tháng. Vẻ đẹp phi giới tính của Thái Tử Khôn giúp anh có lượng fan đông đảo.

Tuy nhiên vừa qua, công ty quản lý cũ của nam nghệ sĩ bất ngờ đưa ra thông tin về việc anh từng dao kéo thẩm mỹ. Theo đó, công ty đã công khai hợp đồng và chi phí đào tạo Thái Từ Khôn từ khi nam nghệ sĩ còn là thực tập sinh. Đáng chú ý, ở hạng mục y tế, chi phí phẫu thuật thẩm mỹ lên đến 150 triệu won (hơn 2,7 tỷ đồng) bất ngờ được liệt kê. 

Công ty này còn đăng tải quá trình thay đổi diện mạo của Thái Từ Khôn trước và sau khi sửa sang vẻ ngoài. Thông tin này khiến nam nghệ sĩ sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo của giới giải trí Hoa ngữ vướng nghi vấn chỉnh sửa dung mạo. 

Đâu chỉ sao nữ, hàng loạt nam thần Hoa ngữ cũng vướng nghi vấn đụng chạm 'dao kéo' - Ảnh 4
So với ngày xưa, Thái Từ Khôn có nhiều thay đổi lớn nên không tránh khỏi sự nghi ngờ từ netizen. Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu Thái Từ Khôn vướng nghi vấn dao kéo thẩm mỹ. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ không lên tiếng bình luận. Sau khi thông tin này được công bố, một số người hâm mộ của Thái Tử Khôn đã lên tiếng bênh vực anh bằng cách đưa ra loạt ảnh thời thơ ấu và hiện tại của nam nghệ sĩ làm bằng chứng. 

Hoa Thần Vũ

Đâu chỉ sao nữ, hàng loạt nam thần Hoa ngữ cũng vướng nghi vấn đụng chạm 'dao kéo' - Ảnh 5

Tháng 7/2021, một cô gái tự xưng là bạn gái của Hoa Thần Vũ đăng bài tố cáo nam thần tượng phẫu thuật thẩm mỹ. Người này công khai loạt ảnh cũ của nam ca sĩ đình đám, còn nói thêm rằng đó là những tấm hình được chụp tại bệnh viện khi Hoa Thần Vũ trùng tu nhan sắc.

Khi cư dân mạng còn đang hoang mang không biết thực hư câu chuyện này ra sao thì phía Hoa Thần Vũ thông báo ủy quyền cho văn phòng luật sư để làm rõ trắng đen lời bịa đặt của cô gái lạc danh này. Đồng thời phía luật sư thông báo sẽ thu thập chứng cứ và truy cứu trách nhiệm đối với đối tượng có hành vi xâm hại nghiêm trọng đến danh dự và quyền riêng tư của nghệ sĩ. 

Đâu chỉ sao nữ, hàng loạt nam thần Hoa ngữ cũng vướng nghi vấn đụng chạm 'dao kéo' - Ảnh 6
1 cô gái tự nhận là bạn gái cũ của Hoa Thần Vũ đăng ảnh tố nam ca sĩ tới bệnh viện để phẫu thuật thẩm mỹ.

Vài tiếng sau đó, cư dân mạng tự nhận là bạn gái của Hoa Thần Vũ đã đăng bài xin lỗi nói rằng Hoa Thần Vũ không phẫu thuật thẩm mỹ, đồng thời tiết lộ nguồn những bức ảnh và video cô ta đăng tải đang lưu hành trên Internet.

Trên thực tế, Hoa Thần Vũ từng vướng nghi án "dao kéo" từ trước đó. Đối chiếu với hình ảnh trong quá khứ, nam ca sĩ bị cho là đã đụng chạm lên vùng xương quai hàm.

Thành Nghị

Đâu chỉ sao nữ, hàng loạt nam thần Hoa ngữ cũng vướng nghi vấn đụng chạm 'dao kéo' - Ảnh 7

Thành Nghị góp mặt trong nhiều dự án cổ trang thành công. Anh trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát (2020). Sau khi thành danh, những hình ảnh quá khứ của Thành Nghị cũng lọt vào tầm ngắm của dân mạng. Đối chiếu với diện mạo hiện tại, nam diễn viên bị nghi đã gọt hàm, tiêm má bằng chất làm đầy.

Đâu chỉ sao nữ, hàng loạt nam thần Hoa ngữ cũng vướng nghi vấn đụng chạm 'dao kéo' - Ảnh 8
Đâu chỉ sao nữ, hàng loạt nam thần Hoa ngữ cũng vướng nghi vấn đụng chạm 'dao kéo' - Ảnh 9

Ngoài ra, 1 hình ảnh từ 10 năm trước của Thành Nghị cũng đặc biệt thu hút sự chú ý. Được biết, tấm hình được chụp khi anh đóng phim cùng với Trần Hiểu. Trong hình, Thành Nghị kém sắc hơn hẳn hiện tại và hoàn toàn mờ nhạt trước nhan sắc, khí chất của nam diễn viên họ Trần.

 

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Thái Từ Khôn Hoa Thần Vũ Thành Nghị sao Hoa ngữ

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