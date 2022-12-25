Lưu Khải Uy và bạn gái tình tứ bên nhau, đập tan tin đồn rạn nứt vì Dương Mịch

Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên cặp đôi xuất hiện sau tin đồn trục trặc tình cảm và cũng là cách để họ đập tan tin đồn không hay này. Trước đó không lâu, truyền thông đưa tin với nghi vấn Lưu Khải Uy và bạn gái mới trục trặc tình cảm do liên quan đến vợ cũ Dương Mịch .

Theo mô tả của những người chứng kiến, trên suốt quãng đường di chuyển, Lưu Khải Uy luôn vòng tay ôm bạn gái Lý Hiểu Phong và thể hiện sự quan tâm của anh với đối phương. Điều này cho thấy mối quan hệ tình cảm giữa hai người vẫn đang tốt đẹp. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ghen tỵ với chuyện tình hạnh phúc giữa Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong.

Hiện tại, bé Tiểu Gạo Nếp đang sống cùng với bố. Chuyện nam diễn viên có tình mới có thể khiến cho nam diễn viên mất quyền nuôi con và đứa trẻ sẽ do Dương Mịch chăm sóc. Không chỉ vậy, mốt số tin đồn cho rằng con gái của Lưu Khải Uy và Dương Mịch không đồng ý cho nam diễn viên hẹn hò với tình mới Lý Hiểu Phong. Vì vậy chuyện tình cảm của Lưu Khải Uy và bạn gái mới đang gặp nút thắt.

Theo đó mới đây, tin đồn Lưu Khải Uy phân vân về việc tái hôn với Lý Hiểu Phong vì sợ mất quyền nuôi bé Tiểu Gạo Nếp bỗng rầm rộ khắp mạng xã hội. Một số nguồn tin chỉ ra rằng, khi Lưu Khải Uy và Dương Mịch ly hôn từng thỏa thuận rằng nếu người nào có gia đình mới thì quyền nuôi con sẽ thuộc về đối phương.

Trước những vấn đề tiêu cực nhắm đến cháu gái, ông Lưu Đan - cha ruột của Lưu Khải Uy quyết lên tiếng làm rõ.

Theo ông, bé Tiểu Gạo Nếp chưa từng gặp gỡ Lý Hiểu Phong và cũng không ghét bỏ những người phụ nữ để tóc ngắn (ý chỉ nữ diễn viên họ Lý). Thông tin nghi vấn Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong chia tay vì con gái riêng của nam tài tử này là hoàn toàn sai lệch. Ông cho hay, cặp đôi này không hề cãi nhau và đang duy trì quan hệ tốt đẹp.

Được hỏi về việc liệu Lưu Khải Uy có mất quyền nuôi con về tay Dương Mịch khi tái hôn với Lý Hiểu Phong hay không, ông Lưu Đan kiên quyết khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Kể từ khi ly hôn với Dương Mịch vào năm 2018, đây là lần đầu tiên Lưu Khải Uy công khai hẹn hò. Do đó, chuyện tình của anh và nữ diễn viên Lý Hiểu Phong đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ phía công chúng. Trong đó, phải kể đến hành trình theo đuổi bạn gái lãng mạn theo phong cách "tổng tài bá đạo" của Lưu Khải Uy.

Vào hồi tháng 6, Lý Hiểu Phong chia sẻ trên trang cá nhân câu chuyện cô được người hàng xóm "tổng tài bá đạo" theo đuổi. Đa phần, cư dân mạng đều cho rằng nam chính trong câu chuyện chính là Lưu Khải Uy. Theo đó, do sửa nhà gây ồn ào nên hàng xóm đề nghị chi tiền để nữ diễn viên ra khách sạn 5 sao ở một thời gian cho đỡ bất tiện. Nhưng người đẹp họ Lý đã thẳng thừng từ chối.

Tuy nhiên chỉ sáng hôm sau, nữ diễn viên bất ngờ thấy trên cửa dán một tờ giấy kèm lời nhắn: "Những khách sạn 5 sao quanh đây anh đều gọi đặt phòng rồi, em chọn một khách sạn rồi ở bao lâu cũng được. Không phải chê em yếu ớt nhưng con gái mà, đừng tức giận nhé". Lời nhắn của vị hàng xóm tinh tế, hào phóng này khiến người đẹp cảm thấy thú vị "như chuyện xảy ra trên phim".

Chưa dừng lại ở đó, một lần khác, khi Lý Hiểu Phong đang chạy bộ thì trời bất chợt đổ mưa. Trong lúc cô đang tìm chỗ trú thì thấy có một chiếc ô tô chạy gần mình. Sau đó, người hàng xóm này bước xuống nói rằng thấy xe cô vẫn ở bãi xe mà đèn trong nhà lại tắt. Anh biết giờ này nữ diễn viên hay chạy bộ, đoán là cô đã bị mắc mưa nên quyết định đi đón. Lúc đó, Lý Hiểu Phong cảm thấy rất xúc động vì thấy người này vẫn mặc nguyên đồ ngủ để đi tìm cô.

Hiện Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong vẫn đang duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Công chúng cũng hi vọng nam tài tử và cả vợ cũ Dương Mịch có thể tìm được hạnh phúc mới sau nhiều năm chia tay.