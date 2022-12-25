Lưu Khải Uy và bạn gái tình tứ bên nhau, đập tan tin đồn rạn nứt vì Dương Mịch

Sao quốc tế 25/12/2022 19:19

Lưu Khải Uy và bạn gái Lý Hiểu Phong được bắt gặp tại sân bay. Cả hai đều mặc trang phục mùa đông, và đội mũ che kín mặt.

Theo mô tả của những người chứng kiến, trên suốt quãng đường di chuyển, Lưu Khải Uy luôn vòng tay ôm bạn gái Lý Hiểu Phong và thể hiện sự quan tâm của anh với đối phương. Điều này cho thấy mối quan hệ tình cảm giữa hai người vẫn đang tốt đẹp. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ghen tỵ với chuyện tình hạnh phúc giữa Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong.

Lưu Khải Uy và bạn gái tình tứ bên nhau, đập tan tin đồn rạn nứt vì Dương Mịch - Ảnh 1
Lưu Khải Uy và bạn gái tình tứ bên nhau, đập tan tin đồn rạn nứt vì Dương Mịch - Ảnh 2
Lưu Khải Uy và bạn gái tình tứ bên nhau, đập tan tin đồn rạn nứt vì Dương Mịch - Ảnh 3

Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên cặp đôi xuất hiện sau tin đồn trục trặc tình cảm và cũng là cách để họ đập tan tin đồn không hay này. Trước đó không lâu, truyền thông đưa tin với nghi vấn Lưu Khải Uy và bạn gái mới trục trặc tình cảm do liên quan đến vợ cũ Dương Mịch

Theo đó mới đây, tin đồn Lưu Khải Uy phân vân về việc tái hôn với Lý Hiểu Phong vì sợ mất quyền nuôi bé Tiểu Gạo Nếp bỗng rầm rộ khắp mạng xã hội. Một số nguồn tin chỉ ra rằng, khi Lưu Khải Uy và Dương Mịch ly hôn từng thỏa thuận rằng nếu người nào có gia đình mới thì quyền nuôi con sẽ thuộc về đối phương.

Hiện tại, bé Tiểu Gạo Nếp đang sống cùng với bố. Chuyện nam diễn viên có tình mới có thể khiến cho nam diễn viên mất quyền nuôi con và đứa trẻ sẽ do Dương Mịch chăm sóc. Không chỉ vậy, mốt số tin đồn cho rằng con gái của Lưu Khải Uy và Dương Mịch không đồng ý cho nam diễn viên hẹn hò với tình mới Lý Hiểu Phong. Vì vậy chuyện tình cảm của Lưu Khải Uy và bạn gái mới đang gặp nút thắt.

Lưu Khải Uy và bạn gái tình tứ bên nhau, đập tan tin đồn rạn nứt vì Dương Mịch - Ảnh 4

Trước những vấn đề tiêu cực nhắm đến cháu gái, ông Lưu Đan - cha ruột của Lưu Khải Uy quyết lên tiếng làm rõ.

Theo ông, bé Tiểu Gạo Nếp chưa từng gặp gỡ Lý Hiểu Phong và cũng không ghét bỏ những người phụ nữ để tóc ngắn (ý chỉ nữ diễn viên họ Lý). Thông tin nghi vấn Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong chia tay vì con gái riêng của nam tài tử này là hoàn toàn sai lệch. Ông cho hay, cặp đôi này không hề cãi nhau và đang duy trì quan hệ tốt đẹp.

Được hỏi về việc liệu Lưu Khải Uy có mất quyền nuôi con về tay Dương Mịch khi tái hôn với Lý Hiểu Phong hay không, ông Lưu Đan kiên quyết khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Kể từ khi ly hôn với Dương Mịch vào năm 2018, đây là lần đầu tiên Lưu Khải Uy công khai hẹn hò. Do đó, chuyện tình của anh và nữ diễn viên Lý Hiểu Phong đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ phía công chúng. Trong đó, phải kể đến hành trình theo đuổi bạn gái lãng mạn theo phong cách "tổng tài bá đạo" của Lưu Khải Uy.

Lưu Khải Uy và bạn gái tình tứ bên nhau, đập tan tin đồn rạn nứt vì Dương Mịch - Ảnh 5

Vào hồi tháng 6, Lý Hiểu Phong chia sẻ trên trang cá nhân câu chuyện cô được người hàng xóm "tổng tài bá đạo" theo đuổi. Đa phần, cư dân mạng đều cho rằng nam chính trong câu chuyện chính là Lưu Khải Uy. Theo đó, do sửa nhà gây ồn ào nên hàng xóm đề nghị chi tiền để nữ diễn viên ra khách sạn 5 sao ở một thời gian cho đỡ bất tiện. Nhưng người đẹp họ Lý đã thẳng thừng từ chối.

Tuy nhiên chỉ sáng hôm sau, nữ diễn viên bất ngờ thấy trên cửa dán một tờ giấy kèm lời nhắn: "Những khách sạn 5 sao quanh đây anh đều gọi đặt phòng rồi, em chọn một khách sạn rồi ở bao lâu cũng được. Không phải chê em yếu ớt nhưng con gái mà, đừng tức giận nhé". Lời nhắn của vị hàng xóm tinh tế, hào phóng này khiến người đẹp cảm thấy thú vị "như chuyện xảy ra trên phim".

Chưa dừng lại ở đó, một lần khác, khi Lý Hiểu Phong đang chạy bộ thì trời bất chợt đổ mưa. Trong lúc cô đang tìm chỗ trú thì thấy có một chiếc ô tô chạy gần mình. Sau đó, người hàng xóm này bước xuống nói rằng thấy xe cô vẫn ở bãi xe mà đèn trong nhà lại tắt. Anh biết giờ này nữ diễn viên hay chạy bộ, đoán là cô đã bị mắc mưa nên quyết định đi đón. Lúc đó, Lý Hiểu Phong cảm thấy rất xúc động vì thấy người này vẫn mặc nguyên đồ ngủ để đi tìm cô.

Hiện Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong vẫn đang duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Công chúng cũng hi vọng nam tài tử và cả vợ cũ Dương Mịch có thể tìm được hạnh phúc mới sau nhiều năm chia tay.

 

 

Bom tấn của Ngô Kinh chưa ra rạp đã sợ không thu hồi được vốn

Bom tấn của Ngô Kinh chưa ra rạp đã sợ không thu hồi được vốn

Bộ phim bom tấn "Lưu lạc địa cầu 2" dự kiến ra rạp vào dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc đang diễn ra căng thẳng, khán giả ngại đến rạp.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Khải Uy Dương Mịch Lý Hiểu Phong bạn gái Lưu Khải Uy sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Bom tấn của Ngô Kinh chưa ra rạp đã sợ không thu hồi được vốn

Bom tấn của Ngô Kinh chưa ra rạp đã sợ không thu hồi được vốn

Hotgirl Trương Dĩnh Dĩnh lộ bụng to lùm xùm, dấy nghi vấn đang mang thai con đầu lòng với chồng cũ Từ Hy Viên?

Hotgirl Trương Dĩnh Dĩnh lộ bụng to lùm xùm, dấy nghi vấn đang mang thai con đầu lòng với chồng cũ Từ Hy Viên?

Mỹ nhân 'Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp' bị tiền bối chỉ trích vì đã diễn đơ còn 'mít ướt'

Mỹ nhân 'Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp' bị tiền bối chỉ trích vì đã diễn đơ còn 'mít ướt'

Dương Tử tự tin phim mới sẽ hot dù chưa lên sóng, nhưng khán giả không đặt nhiều kỳ vọng

Dương Tử tự tin phim mới sẽ hot dù chưa lên sóng, nhưng khán giả không đặt nhiều kỳ vọng

Diễn viên đóng Thái Thượng Lão Quân trong 'Tây Du Ký' qua đời ở tuổi 98

Diễn viên đóng Thái Thượng Lão Quân trong 'Tây Du Ký' qua đời ở tuổi 98

'Ngã ngửa' trước nhan sắc năm 18 tuổi của Quan Hiểu Đồng, đã hiểu lý do thời đi học chưa từng được theo đuổi

'Ngã ngửa' trước nhan sắc năm 18 tuổi của Quan Hiểu Đồng, đã hiểu lý do thời đi học chưa từng được theo đuổi

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 59 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 59 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 59 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng