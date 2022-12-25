Mỹ nhân 'Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp' bị tiền bối chỉ trích vì đã diễn đơ còn 'mít ướt'

Sao quốc tế 25/12/2022 11:35

Thẩm Nguyệt đang tham gia show Lớp học vô hạn siêu việt và trở thành tâm điểm khi liên tiếp có những màn thể hiện diễn xuất kém cỏi.

Lớp học vô hạn siêu việt đang là chương trình về diễn xuất hot nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện tại. Trong chương trình, 10 giám khảo lão làng như Xa Thi Mạn, Huệ Anh Hồng, Ngô Trấn Vũ... sẽ hỗ trợ, huấn luyện những diễn viên trẻ, giúp họ phát triển năng lực của mình. Tuy nhiên đây là hành trình vô cùng khó khăn, và các thí sinh không tránh khỏi việc bị chê trách.

Thẩm Nguyệt là một trong số những diễn viên trẻ tham gia Lớp học vô hạn siêu việt với tư cách thí sinh, phải chứng tỏ bản thân trước 10 giám khảo tiền bối. Thế nhưng trong những tập đầu tiên, nữ chính Vườn sao băng lại trở thành đối tượng bị "bắt nạt".

Mỹ nhân 'Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp' bị tiền bối chỉ trích vì đã diễn đơ còn 'mít ướt' - Ảnh 1

Ngày 25/12, Sohu đưa tin trong tập 2 của show Lớp học vô hạn siêu việt, đạo diễn Nhĩ Đông Thăng đã dành những lời nhận xét nặng nề cho phần biểu diễn của Thẩm Nguyệt. Thậm chí, ông không muốn nhìn thấy cô khóc vì "rất phiền".

Theo đó, Thẩm Nguyệt đóng một trích đoạn trong phim Sứ đồ hành giả, từng được thể hiện bởi đàn chị Xa Thi Mạn. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1997 mắc nhiều sai lầm trong diễn xuất.

Kết thúc phần trình diễn, đạo diễn Nhĩ Đông Thăng thể hiện sự khó chịu và nghiêm túc hỏi: "Tại sao em lại khóc lúc gần cuối. Em khóc vì không thực hiện tốt thử thách ư? Tôi hy vọng là không phải, vì tôi xem chán rồi".

Mỹ nhân 'Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp' bị tiền bối chỉ trích vì đã diễn đơ còn 'mít ướt' - Ảnh 2

"Theo góc nhìn từ phía đạo diễn, khoảng 30-40% thời lượng tôi không biết em đang diễn cái gì. Tại sao em có kinh nghiệm đóng phim nhiều năm mà không biết xử lý tình huống, em không biết máy quay đang ở góc nào à? Tóc em xõa xuống che hết gương mặt và biểu cảm của chính em và của bạn diễn. Tôi cảm thấy em cố tình né tránh ống kính", đạo diễn người Hong Kong nhận xét.

Trong một tình tiết, mỹ nhân sinh năm 1997 bày tỏ mong muốn trở thành một "đả nữ" màn ảnh. Nghe lời này từ đàn em, Thành Long lúc này hỏi rằng cô muốn nghe lời thật lòng không. Nam diễn viên nói: "Sự thật là khó lắm. Cô lùn quá, đóng vai đả nữ thì chẳng thuyết phục ai được đâu". Câu trả lời thẳng thắn như "hất nước lạnh" này làm Thẩm Nguyệt buồn bã ra mặt, thậm chí còn bị thí sinh khác là Tiết Khải Kỳ cười chọc quê bên cạnh.

Mỹ nhân 'Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp' bị tiền bối chỉ trích vì đã diễn đơ còn 'mít ướt' - Ảnh 3

Trong một cảnh khác, Thẩm Nguyệt tự thú nhận rằng trong 6 năm hoạt động, cô đóng nhiều dự án nhưng vai diễn thì "một màu" nên mong muốn có sự đột phá. Giám khảo - "nữ thần Kim Tượng" Huệ Anh Hồng đã hồi âm Thẩm Nguyệt rằng: "Mỗi lần tôi đóng phim, tôi cũng hay đóng vai người mẹ. Nhưng mỗi vai mẹ của tôi đều không giống nhau. Cô không thử nghĩ lại xem?". Câu nói của Huệ Anh Hồng đã khiến Thẩm Nguyệt bối rối, không dám nói gì. Thay vì được khuyên chân thành, mỹ nhân trẻ tuổi lại nhận về câu phản hồi nước đôi, khó hiểu và có chút khó chịu từ đàn chị.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đồng tình với nhận xét của các giám khảo dành cho Thẩm Nguyệt. Họ cho rằng diễn xuất của Thẩm Nguyệt dở và cô không tự tin ở bản thân. Cũng có không ít người, thậm chí giám khảo chương trình đặt nghi vấn Thẩm Nguyệt "diễn" để tạo điểm nhấn cho bản thân.

 

 

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Từ khóa:   Thẩm Nguyệt Lớp học vô hạn siêu việt Xa Thị Mạn Thành Long sao Hoa ngữ

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