'Tiểu tam' đình đám xứ Trung khiến hôn nhân của Quách Bích Đình và Từ Hy Đệ lao đao

Đầu tháng 12, Hứa Nhã Quân - chồng MC hàng đầu Đài Loan Từ Hy Đệ (Tiểu S) - bị tung clip ôm ấp một cô gái trong quán bar ở Thượng Hải. Video về thói trăng hoa, ngoại tình của Hứa Nhã Quân khiến dư luận dậy sóng. Danh tính người phụ nữ làm "hậu cung" của chồng Từ Hy Đệ được cư dân mạng truy tìm.

Ngày 23/12, theo truyền thông Hoa ngữ đưa tin người mẫu, hot girl Tiểu Hồ Tịnh là cái tên gây chú ý trong năm 2022. Cô có quan hệ tình cảm với chồng của các người đẹp hàng đầu showbiz Trung Quốc. Tiết lộ về đời tư phức tạp của Tiểu Hồ Tịnh đẩy hôn nhân của Từ Hy Đệ hay Quách Bích Đình vào bế tắc.

Đoạn video và phát ngôn của Tiểu Hồ Tịnh thu hút hàng nghìn người xem và bình luận. Lập tức, cô trở thành cái tên được quan tâm khi đẩy cuộc hôn nhân vốn không êm ấm và nhiều thị phi của Từ Hy Đệ - Hứa Nhã Quân vào chảo lửa đàm tiếu.

Sau đó, Tiểu Hồ Tịnh đăng video thừa nhận bản thân từng nhiều lần tiệc tùng cùng Hứa Nhã Quân. Cô khen doanh nhân là người biết chơi và chịu chi. Không chỉ vậy, Tiểu Hồ Tịnh còn mỉa mai Từ Hy Đệ không níu nổi chân chồng.

Trước Hứa Nhã Quân, Tiểu Hồ Tịnh bị tố phá hoại gia đình nữ diễn viên Quách Bích Đình. Vào tháng 7, cô lộ loạt tin nhắn tình cảm với Hướng Tả - con trai trùm giải trí Hướng Hoa Cường.

Hướng Tả và Tiểu Hồ Tịnh từng hẹn hò và chia tay khi nam diễn viên kết hôn. Tháng 8/2021, họ liên lạc lại với nhau bất chấp thiếu gia Hong Kong đã có vợ con. Mỗi khi Hướng Tả đến Thượng Hải làm việc, anh vẫn hẹn gặp riêng Tiểu Hồ Tịnh.

Vụ việc khiến Hướng Tả và Tiểu Hồ Tịnh bị công kích dữ dội trên mạng xã hội. Giữa làn sóng chỉ trích, nữ người mẫu cũng không ngần ngại thừa nhận bản thân có mối quan hệ tình cảm với Hướng Tả. Trên mạng xã hội, Tiểu Hồ Tịnh ám chỉ những bức ảnh cô video call với Hướng Tả lan truyền là do "bạn thân bán đứng". Cô viết: "Được rồi, bị bạn thân phản bội, bị hiểu lầm, bị mắng chửi, ai chọc tức ai".

Đáng chú ý, Tiểu Hồ Tịnh khẳng định cô không phải người thứ ba, chen chân vào hôn nhân của Quách Bích Đình. Ngược lại Tiểu Hồ Tịnh tố cáo Quách Bích Đình mới là người phá hoại tình cảm của cô và Hướng Tả trong thời gian họ còn mặn nồng.

Trong quá khứ, Tiểu Hồ Tịnh đã tham gia rất nhiều cuộc thi nhan sắc, trong đó có cuộc thi Hoa hậu Châu Á khu vực Thượng Hải song không đạt được giải cao. Cô cũng từng xuất hiện với vai phụ trong bộ phim truyền hình 30 Mà Thôi.

Nhiều cư dân mạng chỉ trích Tiểu Hồ Tịnh, mắng chửi cô là "tiểu tam", đồng thời chê bai cô là "hotgirl mặt nhựa". Gần đây, Tiểu Hồ Tịnh bị người mẫu Diệp Kha tố cáo lợi dụng danh tiếng, tin đồn tình ái giữa cô và tài tử Huỳnh Hiểu Minh để ngụy tạo tin tức gây chú ý. Sau khi bị Diệp Kha dọa kiện, Tiểu Hồ Tịnh gỡ bài viết và gửi lời xin lỗi đến đồng nghiệp vì không muốn gặp phải rắc rối luật pháp.