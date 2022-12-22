Giải thưởng 'Nữ chính xuất sắc' của Lưu Diệc Phi tại Liên hoan phim Macao 2022 gây tranh cãi

Sao quốc tế 22/12/2022 13:40

"Mộng hoa lục" mang về cho Lưu Diệc Phi giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc". Tuy nhiên, chiến thắng này của "Triệu Phán Nhi" đã gây nên những tranh cãi trái chiều.

Ngày 22/12, Sina đưa tin, Lưu Diệc Phi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Macao lần thứ 13 (giải Sen Vàng - mảng Truyền hình). Vai diễn giúp "thần tiên tỷ tỷ" có cơ hội được vinh danh là Triệu Phán Nhi trong Mộng hoa lục. Khán giả nhận xét nữ diễn viên chiến thắng xứng đáng và có năm 2022 thành công.

"Cảm ơn sự công nhận của Liên hoan phim, đây là món quà tuyệt vời cho năm mới. Cảm ơn đạo diễn Dương Dương cùng toàn bộ ê-kíp Mộng hoa lục", Lưu Diệc Phi viết trên trang cá nhân sau khi giành giải thưởng.

Giải thưởng 'Nữ chính xuất sắc' của Lưu Diệc Phi tại Liên hoan phim Macao 2022 gây tranh cãi - Ảnh 1

Tuy nhiên, chiến thắng của "thần tiên tỷ tỷ" tại Liên hoan phim Quốc tế Macao vào đêm qua lại gây nên những tranh cãi trái chiều. 

Bài viết trên hai trang Sina và 163 tỏ ý ủng hộ với kết quả này. Họ cho rằng đây là một dấu mốc ghi nhận nỗ lực của Lưu Diệc Phi trên màn ảnh.

Ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" của phim truyền hình, ngôi sao sinh năm 1987 cạnh tranh với Tôn Lệ, Viên Tuyền, Ân Đào, Đồng Dao, Bạch Bách Hà, Nhiệt Y Trác, Triệu Lộ Tư, Giang Sơ Ảnh, Lam Doanh Oánh. 163 cho rằng phần lớn các ứng viên thuộc trường phái diễn xuất thực lực.

Việc có tên trong vòng đề cử rồi giành giải không dễ dàng với Lưu Diệc Phi. "Thành tích này viết thêm một sự khẳng định dành cho Diệc Phi, chứng minh danh xứng với thực. Dù thế nào, xin chúc mừng thần tiên tỷ tỷ. Chờ đợi các tác phẩm xuất sắc của cô sau này", bài đăng trên 163 viết.

Giải thưởng 'Nữ chính xuất sắc' của Lưu Diệc Phi tại Liên hoan phim Macao 2022 gây tranh cãi - Ảnh 2

Trái lại, Sohu đánh giá giải thưởng này không thuyết phục. Tờ này bình luận: "Biểu hiện của Lưu Diệc Phi trong 'Mộng hoa lục' ở mức bình thường. Việc cô ấy đoạt giải là một chuyện bất ngờ". Cùng Lưu Diệc Phi, Chương Tử Di cũng bị Sohu nhận xét không xứng với ngôi vị "Nữ diễn viên chính xuất sắc" ở mảng điện ảnh. Lý do là vì cô quá ít đất diễn trong phim Tôi và thế hệ cha ông của tôi, không đủ không gian tỏa sáng.

Bên cạnh đó, Sohu cũng chỉ ra Liên hoan Điện ảnh - Truyền hình Macao làm việc thiếu chuyên nghiệp khi để các nghệ sĩ biết trước kết quả giải thưởng. Hầu hết người được giải đều có mặt, trong khi các diễn viên dừng chân ở vòng đề cử không xuất hiện.

Giải thưởng 'Nữ chính xuất sắc' của Lưu Diệc Phi tại Liên hoan phim Macao 2022 gây tranh cãi - Ảnh 3

Mộng hoa lục là tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Lưu Diệc Phi sau 16 năm vắng bóng, kể từ Thần điêu đại hiệp (2006). Mộng hoa lục là nước cờ khôn ngoan của Lưu Diệc Phi trong tình thế khó khăn, diễn xuất bị chê nhiều hơn khen, phim thảm bại nhiều hơn phim gây tiếng vang. Cô chọn đúng dự án có câu chuyện, tạo hình phù hợp với độ tuổi 35 của mình. Vì vậy, nhà phê bình Dao Diểu đánh giá Mộng hoa lục cứu cả sự nghiệp của người đẹp sinh năm 1987.

Nội dung của tác phẩm dựa trên vở kịch của nhà viết kịch Quan Hán Khanh có tên "Triệu Phán Nhi phong nguyệt cứu phong trần". 

Giải thưởng 'Nữ chính xuất sắc' của Lưu Diệc Phi tại Liên hoan phim Macao 2022 gây tranh cãi - Ảnh 4

Bộ phim lấy chủ đề vinh danh nữ quyền, gồm ba nhân vật nữ chính gồm Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi), Tôn Tam Nương (Liễu Nham) và Tống Dẫn Chương (Lâm Duẫn). Cả ba trải qua nhiều khó khăn trắc trở, bị vị hôn thê phản bội, chồng con ruồng bỏ, bị lừa đảo đánh đập nhưng cuối cùng vẫn vươn lên, mở quán trà kinh doanh, tự tạo dựng sự nghiệp. Chủ đề phim đã đánh trúng tâm lý ủng hộ nữ quyền của khán giả, do đó, thu hút được sự quan tâm từ truyền thông lẫn khán giả.

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