Chương Tử Di thắng lớn tại Liên hoan phim Quốc tế Macao 2022

Có mặt tại lễ trao giải, Chương Tử Di diện đầm đơn sắc, điểm xuyết hạt đá và tay cách điệu khi xuất hiện trên thảm đỏ. Diễn viên nhận nhiều lời khen về thần thái, phong cách khi khoe sắc tại sự kiện. Chương Tử Di sau thời gian sinh nở, chăm sóc con cái hiện phát triển sự nghiệp với vai trò diễn viên, đạo diễn. Cô được đánh giá cao ở lần đầu tiên làm đạo diễn cho tác phẩm My Country, My Parents.

Liên hoan phim Macao đã diễn ra tại tối ngày 21/12. Liên hoan phim do Hiệp hội điện ảnh, truyền hình Macao tổ chức, diễn ra lần đầu năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa ở Macao, tìm kiếm, phát hiện nhân lực lĩnh vực phim ảnh ...

Diễn viên đăng ảnh hai chiếc kỷ niệm chương cô nhận được và bày tỏ niềm hạnh phúc với dòng bình luận: "Hơi ấm trước ngày đông chí, cảm ơn sự yêu mến Liên hoan phim quốc tế Macao đã dành cho tôi".

Nhận "cú đúp" giải Nữ diễn viên chính xuất sắc (mảng điện ảnh), Đạo diễn xuất sắc, Chương Tử Di nói: "Một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả các thành viên trong êkíp đã nỗ lực hết mình và hỗ trợ tôi. Tôi tin rằng những nỗ lực không ngừng sẽ khiến mọi người tiếp tục tỏa sáng".

Tại sự kiện, "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi cũng gây ấn tượng với thiết kế ngọt ngào màu xanh của Monique Lhuillier, phối nữ trang Bvlgari. Năm nay, Lưu Diệc Phi đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan điện ảnh, truyền hình Macao 2022 nhờ vai Triệu Phán Nhi trong tác phẩm cổ trang Mộng Hoa Lục.

Chương Tử Di là ngôi sao hạng A của điện ảnh Hoa Ngữ, là nữ minh tinh nổi tiếng chỉ với vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp. Cô được xếp vào hàng tứ đại Hoa đán bên cạnh Châu Tấn, Triệu Vy và Từ Tịnh Lôi. Người đẹp họ Chương nổi tiếng với những vai hành động đẹp mắt cùng lối diễn xuất tự nhiên đi vào lòng người. Không chỉ là một diễn viên xinh đẹp Chương Tử Di còn là một ngôi sao quốc tế đáng kính trọng.

Cô sinh ngày 09/12/1979, tại Bắc Kinh trong gia đình 4 người. Cha cô là kế toán còn mẹ là một giáo viên mẫu giáo. Cô bắt đầu học múa từ năm 8 tuổi. Năm 11 tuổi, cô theo học khoa múa của Học viện múa Bắc Kinh theo ý của cha mẹ. Ở tuổi 15, Chương Tử Di đã giành vô địch giải khiêu vũ trẻ quốc gia và bắt đầu xuất hiện trên các quảng cáo ở Hồng Kông. Năm 1996, Chương Tử Di chính thức trở thành sinh viên của Học viện Hý kịch Trung ương khi mới 17 tuổi.

Năm 1998, cô gây tiếng vang với phim Đường về nhà của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Diễn viên còn từng đóng Thập diện mai phục, Anh hùng của đạo diễn họ Trương. Người đẹp tham gia các phim Hollywood như Hồi ức một geisha, Giờ cao điểm 2...

Về đời tư, sau những thị phi tình ái bủa vây suốt gần 15 năm làm nghệ thuật, cuối cùng Chương Tử Di đã tìm được bến đỗ thực sự của đời mình - ca sĩ Uông Phong. Anh được biết đến với vai trò nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất có tầm ảnh hưởng trong làng nhạc rock Trung Quốc. Hiện tại, cô sống cùng chồng, hai con (một trai, một gái) và con gái riêng của chồng tại một biệt thự sang trọng tại Bắc Kinh.