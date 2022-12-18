Bộ phim mới của Thích Tiểu Long thất bại nặng nề, ngôi sao nhí một thời chật vật tìm lại ánh hào quang

Theo 163, điểm mạnh của phim vẫn là những màn võ thuật mãn nhãn, tuy nhiên, nam diễn viên không chú ý xây dựng cốt truyện có chiều sâu hơn.

Ngày 18/12, trang 163 đưa tin bộ phim Thần thám trường học của Thích Tiểu Long lên sóng, nhanh chóng đứng thứ nhất về chỉ số truyền thông trong các dự án điện ảnh chiếu trực tuyến, nhận được sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, lượng khán giả bỏ tiền ra mua bộ phim để thưởng thức không cao vì nhiều người đã lùi bước trước những đánh giá không mấy tích cực dành cho Thần thám trường học.

Ngoài ra, phim còn có một phần nội dung bị đánh giá là sao chép từ phim Thám tử phố Tàu. Trong đó, nhân vật phản diện đứng sau lên kế hoạch khiến mọi người đấu đá lẫn nhau lại là nữ sinh có vẻ ngoài ngây thơ.

Truyền thông Trung Quốc bình luận Thần thám trường học có nội dung khá giống với phim Trường học Uy Long do Châu Tinh Trì đóng chính. Tuy nhiên, Châu Tinh Trì là "vua hài Hong Kong", ông khéo léo lồng ghép yếu tố hài hước vào trong tác phẩm, đây là điểm mà Thần thám trường học của Thích Tiểu Long không sánh bằng.

Dự án phim của sao nhí một thời nhận nhiều đánh giá tiêu cực về nội dung thiếu sự mới mẻ, những tình tiết như anh hùng cứu mỹ nhân, phản diện bắn đạn nhiều nhưng không thể trúng nhân vật chính, nam chính có khả năng vô hạn đã xuất nhiện nhan nhản ở các bộ phim khác khiến người xem cảm thấy nhàm chán.

Đặc biệt là trong hoàn cảnh gian nan, phải đối đầu với nhóm phản diện muốn giết mình, nam nữ chính vẫn "mắt đi mày lại" bày tỏ tình cảm là mô-típ làm phim cũ kỹ, không còn được khán giả đánh giá cao.

Thích Tiểu Long sinh năm 1988 trong gia đình có truyền thống võ học. Ngay từ khi 3 tuổi, cậu đã được đào tạo võ thuật bài bản và sớm bén duyên với diễn xuất. Năm 1993, Thích Tiểu Long được giao vai diễn đầu tay trong bộ phim điện ảnh Thiếu Lâm tiểu tử và nhanh chóng vụt sáng thành sao.

Thành danh từ sớm, sự nghiệp của Thích Tiểu Long ngày càng "nở rộ" ở độ tuổi thiếu niên. Cậu liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên phần 1- 2- 3, Thiếu niên Hoàng Phi Hồng, Quan huyện 9 tuổi, Tùy Đường anh hùng truyện...

Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 15 tuổi, Thích Tiểu Long lại đưa ra một quyết định bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời. Lúc ấy, dù đang trên đỉnh cao, ngôi sao 8X vẫn gác lại tất cả để lên đường sang Mỹ du học.

Ngày trở về, Thích Tiểu Long không còn là cậu bé vàng đáng yêu năm xưa mà trở thành một chàng trai trưởng thành. Ngoại hình thay đổi và phát tướng, cộng thêm tên tuổi năm xưa chẳng còn, nam diễn viên chật vật trên con đường tìm lại ánh hào quang cho mình.

Thích Tiểu Long chỉ nhận được một số tác phẩm chiếu mạng có kinh phí đầu tư và mức thù lao thấp. Các tác phẩm mà sao nhí một thời tham gia như Cổ điền hội nghị, Thất dạ truy hồn, Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp... đều không được đánh giá tích cực.

Năm 2020, trang Sina gọi Thích Tiểu Long là ngôi sao "hết thời". Năm 2021, nam diễn viên được giao vai chính trong bộ phim Yến Xích Hà lạp yêu truyện nhưng thất bại nặng nề. Bộ phim không chỉ nhận về doanh thu ít ỏi, mà còn bị chê bai là "phim rác".

Tuy không còn vang danh nhưng Thích Tiểu Long vẫn được đánh giá là "đại gia ngầm" của làng giải trí Hoa ngữ. Ở tuổi 34, anh có cuộc sống sung túc, giàu có hơn nhiều đồng nghiệp cùng thời như Hác Thiệu Văn, Tào Tuấn.

Nguyên nhân là bởi nam diễn viên được hưởng gia sản "kếch xù" từ bố là võ sư nức tiếng, chủ của một nền tảng kinh doanh trực tuyến, đồng thời đứng tên 9 công ty, bao gồm điện ảnh, truyền hình, dịch vụ ẩm thực, trường võ thuật...

Bản thân Thích Tiểu Long cũng rất "mát tay" đầu tư kinh doanh. Do đó, khối tài sản của ngôi sao 8X ở thời điểm hiện tại ước tính có thể lên tới vài trăm triệu HKD.