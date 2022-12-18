Bộ phim 'Võ thần Triệu Tử Long' bị tẩy chay vì bóp méo lịch sử

Sao quốc tế 18/12/2022 08:36

"Võ thần Triệu Tử Long" bị chỉ trích vì hạ bệ Triệu Tử Long để ca ngợi nhân vật hư cấu Thích Phong do Từ Đông Đông đóng.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đưa tin bộ phim Võ thần Triệu Tử Long do Từ Đông Đông, Trương Tử Văn đóng chính lên sóng, và nhận về nhiều đánh giá tiêu cực. Bộ phim bị chỉ trích vì cải biên quá mức, bóp méo lịch sử.

Theo Sina, ngay từ khi bấm máy, dự án đã bị phản ứng vì biến Triệu Tử Long - danh tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc - thành nữ. Để xoa dịu dư luận, nhà sản xuất đã thay đổi kịch bản, xây dựng cho Từ Đông Đông vai diễn mới. Tuy nhiên, phim vẫn tồn tại nhiều điểm mâu thuẫn lớn với sự thật lịch sử.

Sina gay gắt bình luận: "Võ thần Triệu Tử Long giễu cợt lịch sử để ca ngợi về một tình yêu có thể hy sinh tính mạng và sức mạnh chiến đấu của nhân vật hư cấu Thích Phong do Từ Đông Đông đóng". Trang tin mỉa mai tác phẩm nên đổi tên thành "Võ thần Thích Phong" cho phù hợp với kịch bản phóng tác hiện tại.

Bộ phim 'Võ thần Triệu Tử Long' bị tẩy chay vì bóp méo lịch sử - Ảnh 1
Bộ phim 'Võ thần Triệu Tử Long' bị tẩy chay vì bóp méo lịch sử - Ảnh 2
"Võ thần Triệu Tử Long" bị chỉ trích vì hạ bệ Triệu Tử Long để ca ngợi nhân vật hư cấu Thích Phong do Từ Đông Đông đóng.

Trong Võ thần Triệu Tử Long, Từ Đông Đông vào vai nữ tướng Thích Phong. Nàng cùng Triệu Tử Long (Trương Tử Văn) có nhiệm vụ phò tá và bảo vệ vợ con Lưu Bị.

Trong khi giao chiến với anh trai Trương Tú, Triệu Tử Long bị đánh bại. Để giúp người thương hoàn thành nghiệp lớn, Thích Phong quyết định xông pha trận mạc, chiến đấu với Tào Anh. Cuối cùng, nàng hy sinh. Sau khi Thích Phong chết, Triệu Tử Long vùng dậy, triệu hồi tất cả thần khí và đánh bại Tào Anh lẫn Trương Tú.

Theo 163, Triệu Tử Long vốn nổi tiếng với hình tượng anh hùng đơn độc nhưng dũng mãnh, một mình đánh thắng hàng vạn quân tướng. Tuy nhiên, sự cải biên của Võ thần Triệu Tử Long khiến nhân vật lịch sử trở nên yếu đuối, dựa dẫm vào phụ nữ. Điều này khiến người xem phẫn nộ.

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