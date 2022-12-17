Cậu út nhà Chân Tử Đan: 15 tuổi đã bộc lộ tài năng âm nhạc, sở hữu ngoại hình nổi bật

Tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng James đã sớm sở hữu ngoại hình ấn tượng với chiều cao ngang bằng với Chân Tử Đan. Đặc biệt, ngay từ khi còn bé, cậu đã sớm bộc lộ tài năng với âm nhạc . Vì vậy, Chân Tử Đan định hướng cho cậu út theo học ngành âm nhạc cổ điển. Ngôi sao võ thuật tự hào với tài năng của con trai và mong muốn James sẽ là “Hoàng tử Piano” của Trung Quốc trong tương lai.

Ngày 17/12, truyền thông xứ Trung đưa tin Chân Tử Đan và Uông Thi Thi tổ chức sinh nhật lần thứ 15 cho cậu con trai út – James. Trong khi con gái Jasmine không còn quá xa lạ với công chúng khi thường xuyên xuất hiện với vai trò mẫu ảnh thì cậu út James lại có phần kín tiếng hơn. Trong loạt ảnh tại bữa tiệc, James được nhận xét có nhiều nét giống mẹ hơn.

Tổ ấm của Chân Tử Đan luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và khán giả. Nam diễn viên và bà xã Uông Thi Thi có hai người con, một gái một trai. Trong đó, con gái lớn 18 tuổi sở hữu sắc vóc nổi bật.

Chân Tử Đan cho biết con trai biết đánh Taekwondo nhưng không có hứng thú với nghề diễn. Vợ chồng anh cũng không ép cậu bé nối nghiệp cha thành sao võ thuật vì nghề nguy hiểm, có thể trả giá bằng tính mạng bất kỳ lúc nào.

Dù công việc bận rộn, tài tử luôn dành thời gian quan tâm đến các con. Chân Tử Đan nói ưu tiên số 1 của anh là gia đình. Khi không vướng bận lịch trình, anh dành mọi thời gian bên vợ và các con.

"Bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ, tôi nhận ra đã đến lúc mình cần nghỉ ngơi. Có thời điểm vài tháng mới về nhà, tôi thấy con gái cao hơn, còn con trai vỡ giọng. Đó là lúc tôi biết mình cần dành thời gian cho gia đình nhiều hơn", anh nói.

Trước khi có cuộc gia đình hạnh phúc hiện tại, Chân Tử Đan từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với người vợ đầu Lương Tĩnh Từ. Thời điểm hôn nhân tan vỡ, Lương Tịnh Từ đang mang thai. Dù vậy, Chân Tử Đan vẫn dứt áo ra đi.

Sau khi chia tay, Lương Tịnh Từ một mình sinh con và nuôi đứa trẻ khôn lớn, trưởng thành. Lương Tịnh Từ và con Chân Văn Trác sống nương tựa vào nhau, không nhận được sự quan tâm từ ngôi sao võ thuật. Một nguồn tin cho hay, trong khi các em sau này được hưởng trọn tình yêu thương gia đình, Chân Văn Trác từ nhỏ chỉ có hơi ấm mẹ, cuộc sống hoàn toàn không có bóng dáng người bố. Dù vậy, cậu vẫn học hành tử tế và thành người.

Nhiều tờ báo đưa tin, gia cảnh nhà Chân Tử Đan giàu có, tuy nhiên vợ cũ và con riêng của anh lại sống khó khăn, túng thiếu. Thậm chí, cậu thanh niên nhà họ Chân từng vào viện do tràn dịch màng phổi, nhưng bố cũng chẳng đoái hoài. Làng giải trí từng rộ tin đồn Chân Văn Trác hận bố. Dù vậy, người trong cuộc không xác nhận. Trong một lần trò chuyện với báo chí, Chân Tử Đan đã nói anh chu cấp đầy đủ cho con trai cả, cũng để lại cho họ căn nhà đầu tiên mà họ mua, không có chuyện anh bội bạc, vô trách nhiệm với vợ cũ.

Mãi cho đến những năm gần đây, mối quan hệ của hai cha con Chân Tử Đan và Chân Văn Trác mới dịu lại. Người con trai cả của ngôi sao võ thuật đã chịu tha thứ cho cha và thân thiết với mẹ kế cũng như các em.

Chân Tử Đan sinh năm 1963, là một trong ba sao võ thuật nổi danh nhất của Trung Quốc hiện nay, bên cạnh Lý Liên Kiệt và Thành Long. Từ năm 2008, anh gây tiếng vang lớn khi đóng Diệp Vấn (cao thủ môn Vịnh Xuân, sư phụ Lý Tiểu Long) trong phim cùng tên. Tài tử tiếp tục thể hiện vai này trong ba phần tiếp theo. Ngoài ra, Chân Tử Đan có một số vai diễn trong các bom tấn Hollywood như Rogue One: A Star Wars Story,"xXx": Return of Xander Cage.