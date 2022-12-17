Cuộc sống tuổi U90 của Phật Tổ Như Lai trong 'Tây Du Ký' hiện giờ ra sao?

Nhân vật Phật Tổ trên màn ảnh từ trước đến nay được nhiều diễn viên thử sức nhưng đến với Chu Long Quảng thì lại nhận được phản hồi tích cực. Nhiều khán giả nhận xét ngoại hình của ông có nét tương đồng với vai diễn từ ánh mặt, cử chỉ cho đến hình thể. Thông tin từ Sohu, ông nhận được vai diễn này khi cố đạo diễn Dương Khiết đã từ chối 16 diễn viên khác vì không phù hợp. Sina cũng từng chia sẻ, thời điểm phim lên sóng hình ảnh của ông cũng được nhiều công ty điêu khắc lấy làm cảm hứng cho hình mẫu Phật Tổ.

Tây Du Ký 1986 được xem là một trong những bộ phim nổi bật và là miền ký ức của nhiều thế hệ người trẻ Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Bên cạnh 4 thầy trò Đường Tăng thì vai diễn Phật Tổ do Chu Long Quảng đảm nhận cũng nhận được sự quan tâm và yêu thương từ khán giả.

Sự nghiệp vẻ vang, Chu Long Quảng cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm nhỏ bình dị, hạnh phúc. Nam diễn viên kết hôn khi bước sang tuổi 35 với bà Ngô Huệ Phương – một nhân viên văn phòng.

Tuy nhiên, vì vai diễn quá thành công nên Chu Long Quảng dường như bị “đóng khung” và khó tạo nên những dấu ấn khác ở các dự án sau đó. Song, nhiều khán giả lại cho rằng việc “một màu” này là điều tốt khi ông đã có vai diễn “để đời”, kinh điển và được “nhớ mặt gọi tên”.

Diễn viên sinh năm 1939 nói ông ấn tượng bà ngay từ đầu bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng lối nói chuyện tao nhã, dịu dàng. “Phật Tổ” cho rằng nhiều người bên ngoài nhận xét vợ may mắn vì cưới được mình. Song ông lại nghĩ ngược lại mới đúng.

Điều lạ là bà Ngô Huệ Phương không biết nấu ăn và làm các công việc nội trợ. Thay vào đó, chính Chu Long Quảng là người lo hết mọi việc trong nhà. Cả 2 vợ chồng không vì thế mà nảy sinh mâu thuẫn, trái lại càng yêu thương khăng khít mấy mươi năm qua.

Sau khi bà sinh 3 con gái vô cùng xinh đẹp nết na, Chu Long Quảng cũng không ngại ngần đùa rằng trong nhà có "bốn nàng tiên và một kẻ hầu". Với Chu Long Quảng, được chăm sóc, lo lắng cho vợ con là điều tốt đẹp nhất mà ông có thể dành cho những người thương yêu.

Nếu như mọi người đều mong muốn có con trai để nối dõi thì Chu Quảng Long lại cảm thấy may mắn vì có đến 3 cô con gái xinh đẹp và hiếu thuận.

"Chúng tôi nắm tay nhau vượt qua nhiều sóng gió. Các con giờ cũng trưởng thành, các cháu rất xinh đẹp và ngoan ngoãn. Chúng tôi không có gì phải nuối tiếc chuyện cũ. Đời người có được mấy lần 40 năm đâu", ông cười và nói.

Hiện tại, dấu ấn thời gian hằn rõ lên vóc dáng của diễn viên gạo côi Chu Long Quảng, ông ngày càng tăng cân và lưng hơi còng, không thể đứng thẳng. Tuy nhiên giọng nói sang sảng, thần thái mạnh mẽ và những cái khoát tay dứt khoát cho thấy sức khoẻ đáng nể của một người đã ở độ tuổi 83.

Ở tuổi xế chiều, Chu Quảng Long dành thời gian còn lại tận hưởng cuộc sống bên gia đình. Mỗi ngày, ông tìm niềm vui bên các cháu, cùng vợ mỗi sáng đi tập thể dục ngắm bình minh... Trong cuộc sống thường ngày diễn viên gạo cội luôn luôn tươi cười, duy trì tâm thái lạc quan.

Dù tuổi cao sức yếu, diễn viên gạo cội vẫn hết mình với công tác thiện nguyện và các hoạt động vì cộng đồng. Ông thường xuyên bỏ tiền túi hoặc đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân quyên góp giúp đỡ trẻ em và người già cơ nhỡ ở nhiều địa phương. Chính điều này khiến nhiều người nhận xét nam diễn viên không chỉ có ngoại hình giống Phật Tổ mà tấm lòng của ông cũng bác ái, vị tha như thể vai diễn đã vận vào người của ông vậy.