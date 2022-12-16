Giữa tin đồn ngoại tình dẫn đến ly hôn vợ, Trần Hiểu đáp trả ngắn gọn với 8 từ để 'hạ màn' thị phi

Sao quốc tế 16/12/2022 10:29

Người hâm mộ được phen thở phào nhẹ nhõm khi Trần Hiểu lên tiếng đập tan tin đồn ngoại tình.

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, Trần Hiểu đã được hỏi về tất cả những đồn đoán bên ngoài về cuộc sống hôn nhân của mình. Trần Hiểu thẳng thắn nói: "Chỉ cần coi đó là một trò đùa". Chàng "Dương Quá" còn nói thêm: "Nếu bạn không giải thích, chỉ cần im lặng, mọi chuyện tự nhiên sẽ bình thường trở lại. Đừng làm gì ảnh hưởng đến bản thân và gia đình".

Giữa tin đồn ngoại tình dẫn đến ly hôn vợ, Trần Hiểu đáp trả ngắn gọn với 8 từ để 'hạ màn' thị phi - Ảnh 1

Trước đó, Trần Hiểu đã xuất hiện bên bà xã Trần Nghiên Hy và người bạn thân giữa tin đồn hôn nhân. Cả vợ chồng sao Thần điêu đại hiệp tỏ ra hạnh phúc khi liên tục tạo dáng chụp ảnh vui vẻ cùng nhau. Đây là lần đầu cả hai xuất hiện chung khung hình kể từ sau ồn ào Trần Hiểu vướng tin đồn ngoại tình khiến cặp đôi sắp ly hôn. Trần Hiểu cũng được cho là dùng động thái này để ngầm phủ nhận rạn nứt trong hôn nhân.

Hồi tháng 11, có thông tin Trần Hiểu phải lòng người đẹp Lâm Duẫn sau khi hai người hợp tác trong phim Mộng hoa lục. Trần Hiểu còn giới thiệu tài nguyên phim ảnh cho Lâm Duẫn. Trong khi đó, công chúng tìm lại hình ảnh Trần Nghiên Hy đội nón xanh, được coi là biểu tượng của việc bị phản bội.

Những thông tin trên khiến công chúng nghi ngờ Trần Hiểu ngoại tình. Thêm vào đó, cặp sao Thần điêu đại hiệp ít khi xuất hiện công khai bên nhau. Họ giữ kín đời tư, không tham gia nhiều hoạt động chung như các cặp nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, sau đó phía Trần Hiểu lên tiếng phủ nhận, tuyên bố sẽ kiện những người đưa tin thất thiệt.

Giữa tin đồn ngoại tình dẫn đến ly hôn vợ, Trần Hiểu đáp trả ngắn gọn với 8 từ để 'hạ màn' thị phi - Ảnh 2

Sina cho biết sự nghiệp của nam diễn viên Trần Hiểu khởi sắc trở lại nhờ vai diễn Cố Thiên Phàm trong Mộng hoa lục. Tác phẩm có thành tích về số liệu và truyền thông tốt nhất năm 2022. Nhờ thành công của Mộng hoa lục, Trần Hiểu đang là cái tên được nhà sản xuất săn đón cho các dự án cổ trang kinh phí lớn. 

Ngược với sự bận rộn của ông xã, Trần Nghiên Hy 4 năm qua không có tác phẩm mới. Sau khi có con vào năm 2016, nữ diễn viên Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi chủ yếu ở nhà chăm sóc con trai. 

Giữa tin đồn ngoại tình dẫn đến ly hôn vợ, Trần Hiểu đáp trả ngắn gọn với 8 từ để 'hạ màn' thị phi - Ảnh 3

Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy quen nhau khi đóng Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp 2014. Trên Sina, Trần Hiểu kể anh yêu thầm Trần Nghiên Hy, theo đuổi cô sau khi phim kết thúc. Năm 2015, Trần Hiểu thuê đúc tượng Tiểu Long Nữ để làm quà cầu hôn bạn gái. Tài tử cho biết bức tượng tạc theo đúng vóc dáng Trần Nghiên Hy, sau đó được đưa lên du thuyền trải đầy cánh hoa hồng, tạo bất ngờ cho bạn gái. Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy kết hôn tại Bắc Kinh ngày 19/7/2016, con trai đầu lòng chào đời cùng năm đó.

Giữa tin đồn ngoại tình dẫn đến ly hôn vợ, Trần Hiểu đáp trả ngắn gọn với 8 từ để 'hạ màn' thị phi - Ảnh 4

Trần Hiểu người gốc Đại lục, là tài tử nổi bật trên màn ảnh Hoa ngữ với Cung tỏa liên thành, Tân tiếu ngạo giang hồ, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn... Anh kém vợ 4 tuổi.

Diễn viên Trần Nghiên Hy là người Đài Loan, sinh năm 1983. Trước khi nổi tiếng với vai diễn "Tiểu Long Nữ", Trần Nghiên Hy ghi dấu ấn sâu đậm trong những bộ phim thanh xuân vườn trường. Với nhan sắc thanh thuần, trong trẻo, Trần Nghiên Hy từng được là tình đầu trong lòng nhiều chàng trai.

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