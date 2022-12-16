'Tân thiếu niên Bao Chửng' bị chê phá hỏng hình tượng nhân vật kinh điển

Ngay sau khi phát sóng, bản phim mới về Bao Thanh Thiên khiến khán giả thất vọng khi biến vị quan thanh liêm thành người khờ khạo, ngốc nghếch.

Ngày 15/12, trang Toutiao đưa tin bộ phim Tân thiếu niên Bao Chửng phát sóng trực tuyến với sự tham gia của các diễn viên Kim Thế Khang vào vai Bao Chửng, Hà Dữ đóng Công Tôn Sách, Tiêu Thiêm Nhân thể hiện nhân vật Triển Chiêu. Dự án bị đánh giá không có chất lượng cao, diễn xuất kém, hủy hoại hình ảnh của các nhân vật.

Trong đó, vai chính Bao Chửng (tên thời trẻ của Bao Thanh Thiên) do nam diễn viên sinh năm 1997 Kim Thế Khang đảm nhiệm, bị đánh giá không thể hiện được nét đặc sắc trong tính cách của nhân vật. Bao Chửng thời trẻ vui tính hơn, phóng khoáng hơn, nhưng Kim Thế Khang diễn lố thành một kẻ không đáng tin cậy, khờ khạo ngốc nghếch.

Vai Công Tôn Sách, do nam diễn viên trẻ Hà Dữ thể hiện, bị chỉ trích dữ dội vì được xây dựng theo hình tượng "mặt hoa da phấn" với vẻ ngoài thư sinh, điệu đà.

Trong bản phim trước đây, Công Tôn Sách được biết đến là người tài trí, chu đáo, là quân sư và cánh tay phải đắc lực của Bao Công. Nhưng ở Tân thiếu niên Bao Chửng, nhân vật này không có bất kỳ đóng góp nào trong việc giúp đỡ Bao Chửng phá án ngoài việc "làm đẹp" trên màn ảnh.

"Bao Chửng" bản mới diễn xuất khoa trương, biến "Bao Thanh Thiên" lừng danh thành kẻ ngốc. Ảnh: Internet

Thay đổi lớn nhất trong Tân thiếu niên Bao Chửng là để diễn viên nhí thể hiện nhân vật Triển Chiêu. Quyết định này được truyền thông Trung Quốc cho là sai lầm lớn. Sao nhí Tiêu Thiêm Nhân diễn xuất vô cảm, thể hiện các động tác võ thuật yếu ớt.

Trang Toutiao nhận xét Tân thiếu niên Bao Chửng như bộ phim phá án - trinh thám dành cho thiếu nhi với cốt truyện, kỹ xảo và cách thể hiện nhân vật của dàn diễn viên non nớt, ngô nghê. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho biết họ bỏ xem tác phẩm chỉ sau 20 phút.

Tân thiếu niên Bao Chửng năm nay kể về câu chuyện Bao Chửng lên kinh dự thi nhưng vô tình vướng vào các vụ án như Rừng huyết hồn, Quỷ tân nương, Trấn phách linh... Với bản tính tò mò và thích phá án, Bao Chửng đã sử dụng trí thông minh của mình lần lượt phá các chiêu trò bẫy rập của kẻ ác. Tuy nhiên, hành động này cũng đẩy chàng vào tình thế nguy hiểm.

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