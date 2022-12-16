'Tân thiếu niên Bao Chửng' bị chê phá hỏng hình tượng nhân vật kinh điển

Sao quốc tế 16/12/2022 10:00

Ngay sau khi phát sóng, bản phim mới về Bao Thanh Thiên khiến khán giả thất vọng khi biến vị quan thanh liêm thành người khờ khạo, ngốc nghếch.

Ngày 15/12, trang Toutiao đưa tin bộ phim Tân thiếu niên Bao Chửng phát sóng trực tuyến với sự tham gia của các diễn viên Kim Thế Khang vào vai Bao Chửng, Hà Dữ đóng Công Tôn Sách, Tiêu Thiêm Nhân thể hiện nhân vật Triển Chiêu. Dự án bị đánh giá không có chất lượng cao, diễn xuất kém, hủy hoại hình ảnh của các nhân vật.

Trong đó, vai chính Bao Chửng (tên thời trẻ của Bao Thanh Thiên) do nam diễn viên sinh năm 1997 Kim Thế Khang đảm nhiệm, bị đánh giá không thể hiện được nét đặc sắc trong tính cách của nhân vật. Bao Chửng thời trẻ vui tính hơn, phóng khoáng hơn, nhưng Kim Thế Khang diễn lố thành một kẻ không đáng tin cậy, khờ khạo ngốc nghếch.

Vai Công Tôn Sách, do nam diễn viên trẻ Hà Dữ thể hiện, bị chỉ trích dữ dội vì được xây dựng theo hình tượng "mặt hoa da phấn" với vẻ ngoài thư sinh, điệu đà.

Trong bản phim trước đây, Công Tôn Sách được biết đến là người tài trí, chu đáo, là quân sư và cánh tay phải đắc lực của Bao Công. Nhưng ở Tân thiếu niên Bao Chửng, nhân vật này không có bất kỳ đóng góp nào trong việc giúp đỡ Bao Chửng phá án ngoài việc "làm đẹp" trên màn ảnh.

'Tân thiếu niên Bao Chửng' bị chê phá hỏng hình tượng nhân vật kinh điển - Ảnh 1
"Bao Chửng" bản mới diễn xuất khoa trương, biến "Bao Thanh Thiên" lừng danh thành kẻ ngốc. Ảnh: Internet

Thay đổi lớn nhất trong Tân thiếu niên Bao Chửng là để diễn viên nhí thể hiện nhân vật Triển Chiêu. Quyết định này được truyền thông Trung Quốc cho là sai lầm lớn. Sao nhí Tiêu Thiêm Nhân diễn xuất vô cảm, thể hiện các động tác võ thuật yếu ớt.

Trang Toutiao nhận xét Tân thiếu niên Bao Chửng như bộ phim phá án - trinh thám dành cho thiếu nhi với cốt truyện, kỹ xảo và cách thể hiện nhân vật của dàn diễn viên non nớt, ngô nghê. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho biết họ bỏ xem tác phẩm chỉ sau 20 phút.

Tân thiếu niên Bao Chửng năm nay kể về câu chuyện Bao Chửng lên kinh dự thi nhưng vô tình vướng vào các vụ án như Rừng huyết hồn, Quỷ tân nương, Trấn phách linh... Với bản tính tò mò và thích phá án, Bao Chửng đã sử dụng trí thông minh của mình lần lượt phá các chiêu trò bẫy rập của kẻ ác. Tuy nhiên, hành động này cũng đẩy chàng vào tình thế nguy hiểm.

Á hậu 'cỗ máy đào mỏ': Chuyên hẹn hò đại gia đáng tuổi cha, sống sung túc nhờ tiền cấp dưỡng ly hôn của chồng già U70

Á hậu 'cỗ máy đào mỏ': Chuyên hẹn hò đại gia đáng tuổi cha, sống sung túc nhờ tiền cấp dưỡng ly hôn của chồng già U70

Hậu ly hôn đại gia hơn 40 tuổi, Á hậu Hong Kong Hà Diễm Quyên có cuộc sống thượng lưu nhờ vào tiền cấp dưỡng khổng lồ từ chồng già.

Xem thêm
Từ khóa:   Bao Thanh Thiên Tân Thiếu Niên Bao Chửng Kim Thế Khang Hà Dữ sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Á hậu 'cỗ máy đào mỏ': Chuyên hẹn hò đại gia đáng tuổi cha, sống sung túc nhờ tiền cấp dưỡng ly hôn của chồng già U70

Á hậu 'cỗ máy đào mỏ': Chuyên hẹn hò đại gia đáng tuổi cha, sống sung túc nhờ tiền cấp dưỡng ly hôn của chồng già U70

Rộ tin một sao nam đình đám Cbiz sắp bị phong sát vì bê bối chấn động, sự việc nghiêm trọng hơn cả Ngô Diệc Phàm?

Rộ tin một sao nam đình đám Cbiz sắp bị phong sát vì bê bối chấn động, sự việc nghiêm trọng hơn cả Ngô Diệc Phàm?

'Nam thần lăng nhăng số 1 TVB' Huỳnh Tông Trạch giao phó tình yêu cho số phận

'Nam thần lăng nhăng số 1 TVB' Huỳnh Tông Trạch giao phó tình yêu cho số phận

Tài tử 'Thần Điêu Đại Hiệp' Lý Minh Thuận sang Việt Nam, thân thiện chụp hình với người hâm mộ

Tài tử 'Thần Điêu Đại Hiệp' Lý Minh Thuận sang Việt Nam, thân thiện chụp hình với người hâm mộ

Sau tai nạn giao thông kinh hoàng, Lâm Chí Dĩnh phải đóng 10 chiếc đinh vào tay phải

Sau tai nạn giao thông kinh hoàng, Lâm Chí Dĩnh phải đóng 10 chiếc đinh vào tay phải

'Thiên Long Bát Bộ' của Chân Tử Đan vừa tung trailer đã bị chê tơi bời, ngôi sao võ thuật nhận nhiều chỉ trích vì 'phá hủy' Kiều Phong

'Thiên Long Bát Bộ' của Chân Tử Đan vừa tung trailer đã bị chê tơi bời, ngôi sao võ thuật nhận nhiều chỉ trích vì 'phá hủy' Kiều Phong

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 46 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 58 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 1 giờ 46 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi