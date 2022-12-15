Rộ tin một sao nam đình đám Cbiz sắp bị phong sát vì bê bối chấn động, sự việc nghiêm trọng hơn cả Ngô Diệc Phàm?

Chưa dừng lại ở đó, phía blogger này còn tiết lộ thêm sao nam ba chữ này ở độ tuổi từ 25 - 35, chưa kết hôn nhưng đã có con (ngoài giá thú).

Mới đây một blogger xứ Trung gây chú ý khi tiết lộ, sắp tới đây một sao nam tên có ba chữ sẽ bị án tù vì tội mua bán dâm, trốn thuế và hàng loạt tội danh khác khiến mọi người không đếm xuể như gọi gái về nhà vào ban đêm, mua bán dâm, cưỡng bức vi phạm pháp luật, hãm hại người khác... Và kết cục của sao nam này sẽ thê thảm hơn cả Ngô Diệc Phàm rất nhiều.

Sau khi loại trừ những cái tên trong "danh sách đen", nhiều cư dân mạng suy đoán người đó có thể là Hoa Thần Vũ. Họ chỉ ra 5 đặc điểm của nam nghệ sĩ trùng khớp với những gì mà blogger mô tả.

Ngay sau khi tin tức này được công bố, nó đã dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trong công chúng. Loạt sao nam như Trương Nghệ Hưng, Trương Nhất Sơn, Phó Tân Bác, Vương Nhất Bác , Thái Từ Khôn , Lý Dịch Phong, Trương Vũ Kiếm, Trần Vỹ Đình, Hoàng Cảnh Du... lần lượt bị đưa vào tầm ngắm, trở thành đối tượng bị cư dân mạng xứ Trung nghi ngờ.

Hoa Thần Vũ bị "réo tên" giữa lúc tin đồn đang gây xôn xao. Ảnh: Internet

Đầu tiên, Hoa Thần Vũ tên có 3 chữ, năm nay anh 32 tuổi, cả tên và tuổi đều trùng khớp với gợi ý. Thứ hai, Hoa Thần Vũ rất nổi tiếng. Anh có tới 38 triệu người theo dõi trên tài khoản MXH và như blogger nói, anh là một sao nam nổi tiếng.

Thứ ba, blogger tiết lộ nghệ sĩ này vừa là diễn viên, vừa là ca sĩ. Hoa Thần Vũ dù tập trung vào âm nhạc nhưng anh từng tham gia một bộ phim ngắn có tên "Món quà của Quasimodo". Do đó, nói Hoa Thần Vũ là diễn viên vẫn có lý. Điểm nữa chính là việc Hoa Thần Vũ có con ngoài giá thú với Trương Bích Thần được nhiều người biết đến. Bản thân nam nghệ sĩ đã thừa nhận việc này. Điều này phù hợp với những gì mà blogger đã nói đó là "có con trước hôn nhân".

Tuy nhiên, Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần đã sinh một cô con gái, điều này lại không khớp với tuyên bố có con trai của blogger. Nhưng một số người cho rằng trên thực tế Hoa Thần Vũ có tới 2 đứa con, trong đó có một con trai. Hiện phía Hoa Thần Vũ vẫn im lặng chưa lên tiếng trước nghi vấn.

Hoa Thần Vũ có một con gái chung với Trương Bích Thần. Ảnh: Internet

Hoa Thần Vũ sinh năm 1990, là ca sĩ tài năng của âm nhạc Hoa ngữ. Anh được mệnh danh là "quỷ tài âm nhạc 9X", "ca sĩ hát live như nuốt đĩa", "ngôi sao gây bão truyền thông", "thiên tài cải biên ca khúc"...

Năm 2018, Hoa Thần Vũ trở thành nghệ sĩ 9X đầu tiên có khả năng tổ chức đêm nhạc ở sân vận động "Tổ Chim" tại Bắc Kinh với sức chứa 90.000 người. Với hai đêm diễn, anh đã bán được 180.000 vé.

Tháng 1/2021, Hoa Thần Vũ thừa nhận đã có con gái chung với nữ ca sĩ Trương Bích Thần. Vụ việc từng gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc.

Trương Bích Thần thừa nhận cô giấu Hoa Thần Vũ chuyện mang thai và sinh con một mình. Khi con lớn, cô cảm thấy phải cho con mái ấm gia đình và một người cha. Do đó, Trương Bích Thần công khai bí mật với bạn trai cũ. Hiện tại, Hoa Thần Vũ nhận con, đăng ký hộ khẩu cho bé.

Có con chung song Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần không còn trong mối quan hệ tình cảm. Bê bối tình ái khiến hình ảnh Hoa Thần Vũ bị ảnh hưởng. Trước đó, nam ca sĩ chưa từng công khai chuyện yêu đương. Anh xây dựng hình ảnh hết lòng với âm nhạc, không màng tình ái.