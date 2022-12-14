Sau cuộc nhân tủi hổ vì chồng dính bê bối cưỡng dâm tập thể, 'Điêu Thuyền' Đổng Tuyền khoe nhan sắc thăng hạng

Sao quốc tế 14/12/2022 22:22

Ở tuổi 43, Đổng Tuyền vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xứng danh là một trong những bông hoa đẹp của làng giải trí Hoa ngữ.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, Đổng Tuyền chia sẻ loạt ảnh phong cách Giáng sinh. Người đẹp 43 tuổi nhận về nhiều lời khen ngợi với sắc vóc nổi trội, làn da mướt mát cùng thân hình gợi cảm.

Sau cuộc nhân tủi hổ vì chồng dính bê bối cưỡng dâm tập thể, 'Điêu Thuyền' Đổng Tuyền khoe nhan sắc thăng hạng - Ảnh 1
Sau cuộc nhân tủi hổ vì chồng dính bê bối cưỡng dâm tập thể, 'Điêu Thuyền' Đổng Tuyền khoe nhan sắc thăng hạng - Ảnh 2
Sau cuộc nhân tủi hổ vì chồng dính bê bối cưỡng dâm tập thể, 'Điêu Thuyền' Đổng Tuyền khoe nhan sắc thăng hạng - Ảnh 3

Đổng Tuyền vốn được xem là một trong những bông hoa đẹp của làng giải trí Hoa ngữ bởi cô không chỉ có nhan sắc mà còn rất tài năng. Gương mặt đẹp hoàn hảo, vẻ đẹp mong manh, dịu dàng của cô được ví với những mỹ nhân thời xưa. Nữ diễn viên sinh năm 1982 nổi tiếng trong Thần điêu đại hiệp (2014), Phật sống Tế Công, Bát đại hào hiệp, đặc biệt là vai Điêu Thuyền trong Tam quốc cơ mật (2018). 

Sau cuộc nhân tủi hổ vì chồng dính bê bối cưỡng dâm tập thể, 'Điêu Thuyền' Đổng Tuyền khoe nhan sắc thăng hạng - Ảnh 4
Đổng Tuyền và Cao Vân Tường.

Sau khi kết hôn với nam diễn viên Cao Vân Tường vào năm 2011, cô từng quyết định từ bỏ sự nghiệp để tập trung chăm sóc gia đình. Nói về lựa chọn này, Đổng Tuyền thừa nhận, kết hôn khiến cô đánh mất rất nhiều cơ hội và cô cũng cảm thấy rất tiếc. 

Sau đám cưới, Đổng Tuyền gặp phải nhiều áp lực, trong đó có việc sảy thai con đầu lòng. Lúc biết tin con mất ngay trong bụng mẹ, Đổng Tuyền đã rất suy sụp và đây cũng là chuyện đau buồn nhất trong cuộc đời cô.  

Vào thời điểm mang thai lần thứ hai, cô tăng cân rất nhiều và nặng tới 80kg. Khi đó, Đổng Tuyền luôn thấy không tự tin khi xuất hiện trước đám đông. Sau khi sinh con thứ hai không lâu, chồng cũ lại vướng vào cáo buộc mua dâm, khiến sự nghiệp và danh tiếng của cả hai đều bị ảnh hưởng. 

Sau cuộc nhân tủi hổ vì chồng dính bê bối cưỡng dâm tập thể, 'Điêu Thuyền' Đổng Tuyền khoe nhan sắc thăng hạng - Ảnh 5

Năm 2018, Cao Vân Tường bị bắt vì cáo buộc cưỡng dâm tập thể ở Australia. Anh bị giam lỏng và hầu tòa triền miên ở nước ngoài. Trong thời gian Cao Vân Tường bị bắt, Đổng Tuyền tạm gác công việc, mất nhiều công sức và tiền bạc đưa mẹ chồng và con gái sang Australia hỗ trợ chồng.

Tuy nhiên có lẽ vì quá chán chường và niềm tin với chồng đã cạn, Đổng Tuyền tuyên bố ly hôn Cao Vân Tường vào tháng 7/2019. Nữ diễn viên giành được quyền nuôi con gái và nắm giữ trong tay nhiều tài sản có giá trị sau vụ ly hôn. 

Sau cuộc nhân tủi hổ vì chồng dính bê bối cưỡng dâm tập thể, 'Điêu Thuyền' Đổng Tuyền khoe nhan sắc thăng hạng - Ảnh 6

Sau khi trở về cuộc sống độc thân, nữ diễn viên thể hiện sự lạc quan, vui vẻ với đồng nghiệp và truyền thông.

Ba năm qua, Đổng Tuyền dồn hết thời gian, sức lực để vừa làm cha, vừa làm mẹ của con gái Tiểu Má Lúm và tham gia hoạt động nghệ thuật. Cô chia sẻ cần đảm bảo điều kiện kinh tế để nuôi con nhỏ. 

Hiện tại, Đổng Tuyền chấp nhận rời hàng nữ chính, làm nền cho các đàn em trên màn ảnh. Cô không còn là gương mặt được ưu ái giao vai chủ chốt vì vấn đề tuổi tác. Nữ diễn viên chủ yếu nhận vai phụ, nhưng vẫn để lại ấn tượng trong lòng khán giả trong Hữu Phỉ, Hộc Châu phu nhân.

Sau cuộc nhân tủi hổ vì chồng dính bê bối cưỡng dâm tập thể, 'Điêu Thuyền' Đổng Tuyền khoe nhan sắc thăng hạng - Ảnh 7
Sau cuộc nhân tủi hổ vì chồng dính bê bối cưỡng dâm tập thể, 'Điêu Thuyền' Đổng Tuyền khoe nhan sắc thăng hạng - Ảnh 8

Cách đây không lâu, Đổng Tuyền than thở gặp khó trong việc lựa chọn bạn đời mới sau đổ vỡ hôn nhân. Nữ diễn muốn ở cạnh người đàn ông không chỉ chấp nhận quá khứ dang dở mà còn chấp nhận chăm sóc, thương yêu con riêng của cô. Tuy nhiên, Đổng Tuyền cho hay "hiếm ai đáp ứng điều kiện này". Vì vậy, ngôi sao Tam quốc cơ mật không quan tâm đến chuyện đi bước nữa, muốn tập trung nuôi dạy con gái.

 

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Từ khóa:   Đổng Tuyền Điêu Thuyền Đổng Tuyền Cao Vân Tường chồng cũ Đổng Tuyền sao Hoa ngữ

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