Người phụ nữ ra tay giúp Lưu Đức Hoa trả sạch món nợ 5 triệu USD, khiến tài tử phải quỳ gối mang ơn suốt đời

Sao quốc tế 14/12/2022 15:34

Hiện tại là ngôi sao giàu có bậc nhất showbiz Hoa ngữ, nhưng ít ai biết rằng quá khứ Lưu Đức Hoa từng mắc món nợ khổng lồ và phải chịu ơn một nữ nghệ sĩ.

Nhiều người nhận xét Lưu Đức Hoa là cây luôn "xanh" trong vòng tròn giải trí và hiếm có diễn viên nào làm được điều đó từ khi ra mắt đến nay. Lưu Đức Hoa là một trong số đó. Đặc biệt là việc anh luôn giúp đỡ, đối xử với mọi người.

Người phụ nữ ra tay giúp Lưu Đức Hoa trả sạch món nợ 5 triệu USD, khiến tài tử phải quỳ gối mang ơn suốt đời - Ảnh 1

Điển hình, khi nam diễn viên Trương Vệ Kiện gặp khó khăn, không ai ở bên cạnh để giúp đỡ anh ấy, nhưng Lưu Đức Hoa đã là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ Trương Vệ Kiện. Không những vậy, Lưu Đức Hoa còn khiêm tốn, đối xử thân thiện, hoà đồng với tất cả đồng nghiệp, khán giả không phân biệt giai cấp.

Luôn giúp đỡ nhiều người nhưng thực ra Lưu Đức Hoa cũng đã từng gặp khó khăn. Khi anh gặp khó khăn nhất đã có một nữ nghệ sĩ sẵn sàng đứng ra giúp nam diễn viên thoát ra khỏi vũng lầy để lấy lại vinh quang. Và người cao quý này chính là nữ ca sĩ - diễn viên Diệp Đức Nhàn.

Người phụ nữ ra tay giúp Lưu Đức Hoa trả sạch món nợ 5 triệu USD, khiến tài tử phải quỳ gối mang ơn suốt đời - Ảnh 2
Lưu Đức Hoa và ân nhân lớn của cuộc đời - nữ ca sĩ, diễn viên Diệp Đức Nhàn. Ảnh: Internet

Theo đó, trong quá khứ Lưu Đức Hoa từng trải qua những năm tháng đầy khó khăn khi mắc nợ một khoản tiền lên đến 5 triệu USD do thua lỗ trong kinh doanh.

Trong lúc khó khăn nhất không ai ra tay giúp đỡ, Diệp Đức Nhàn bất chấp những lời khuyên ngăn của bạn bè người thân, nhất quyết đi vay mượn khắp nơi để có tiền giúp Lưu Đức Hoa vượt qua khó khăn. Mối ân tình này khiến nam tài tử luôn khắc cốt ghi tâm, anh từng phát biểu công khai rằng sẽ nuôi vị ân nhân tốt bụng này đến cuối đời. Lưu Đức Hoa nhận nghệ sĩ gạo cội Diệp Đức Nhàn là mẹ nuôi từ nhiều năm nay.

Ngoài ra, Diệp Đức Nhàn cũng chỉ dạy cho Lưu Đức Hoa về những kỹ năng diễn xuất, động viên nam minh tinh và giúp anh giải quyết một số việc. Với sự giúp đỡ của ân nhân, kỹ năng diễn xuất của Lưu Đức Hoa ngày càng thuần thục và sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Có thể nói nếu không có sự hỗ trợ của Diệp Đức Nhàn thì Lưu Đức Hoa sẽ không được như ngày hôm nay. 

Người phụ nữ ra tay giúp Lưu Đức Hoa trả sạch món nợ 5 triệu USD, khiến tài tử phải quỳ gối mang ơn suốt đời - Ảnh 3

Năm 2011, Lưu Đức Hoa đã mời ân nhân của mình cùng hợp tác trong bộ phim điện ảnh do Hồng Kông sản xuất mang tên "Chị Đào" (A simple life). Với phần diễn xuất tuyệt vời trong bộ phim này, Diệp Đức Nhàn đã đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Venice (Italia), Liên hoan phim Kim tượng (Hồng Kông), Liên hoan phim Kim Mã (Đài Loan) …

Tại lễ trao giải thưởng Kim Mã vào năm đó, Lưu Đức Hoa đã cùng Diệp Đức Nhàn lên nhận giải "Nam, nữ  diễn viên chính xuất sắc nhất". Trên sân khấu, anh đã trao cúp cho người "mẹ nuôi" trong tư thế quỳ một chân, hình ảnh này khiến mọi người vô cùng cảm động. Lúc này, Diệp Đức Nhàn đã 70 tuổi. 

Người phụ nữ ra tay giúp Lưu Đức Hoa trả sạch món nợ 5 triệu USD, khiến tài tử phải quỳ gối mang ơn suốt đời - Ảnh 4
Người phụ nữ ra tay giúp Lưu Đức Hoa trả sạch món nợ 5 triệu USD, khiến tài tử phải quỳ gối mang ơn suốt đời - Ảnh 5

Hay khi Diệp Đức Nhàn bị chính người thân bên cạnh mình lừa hết tiền lương hưu cùng số tiền tiết kiệm được tích lũy trong nhiều năm, Lưu Đức Hoa là người đứng lên ủng hộ nữ diễn viên. 

Trong lòng Lưu Đức Hoa không chỉ coi Diệp Đức Nhàn là ân nhân của mình mà còn là mẹ của mình. Trong thâm tâm của Lưu Đức Hoa, anh được hưởng sự chăm sóc từ người mẹ đáng kính Diệp Đức Nhàn.

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