'Ngọc nữ hư hỏng nhất Đài Loan' Lâm Hy Lôi biến mất sau khi cưới chồng, nhan sắc ở tuổi U50 gây chú ý

Hình ảnh mới với nhan sắc trẻ đẹp của nữ diễn viên Lâm Hy Lôi thu hút rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Sau nhiều năm rời xa ngành giải trí , nhưng có thể thấy ngôi sao họ Lâm vẫn giữ được vẻ ngoài đẹp mặn mà, làn da căng mịn như thời trẻ. Nhiều khán giả bày tỏ khó tin khi hiện tại Lâm Hy Lôi đã ở tuổi gần 50.

Mới đây, Lâm Hy Lôi gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cô và chồng đại gia trên trang cá nhân.

Sau đó, Lâm Hy Lôi rũ bỏ hình tượng ngọt ngào thơ ngây để chuyển sang phong cách gợi cảm với những vai diễn nóng bỏng. Bởi vậy mà người ta còn gọi cô bằng biệt danh "ngọc nữ hư hỏng". Điều này giúp Lâm Hy Lôi được biết đến nhiều hơn với tên gọi "nữ thần gợi cảm" và trở thành người tình trong mộng của hàng triệu đàn ông châu Á.

Lâm Hy Lôi được mệnh danh là "ngọc nữ hư hỏng" xứ Đài. Người đẹp sinh năm 1975 tham gia nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng của Hong Kong như Vua bịp đại chiến Las Vegas, Liệt hỏa chiến xa 2, Thục sơn, Phụ tử... Khi mới bước chân vào showbiz, Lâm Hy Lôi gắn liền với hình ảnh ngọc nữ trong sáng.

Lâm Hy Lôi từng là "biểu tượng gợi cảm" của Đài Loan. Ảnh: Internet

Vẻ đẹp của Lâm Hy Lôi được nhận xét là vừa phóng khoáng vừa e ấp khiến người ta khó nắm bắt. Chẳng những vậy cô còn có hình thể quyến rũ, đặc biệt là vòng 1 đầy đặn. "Vẻ đẹp của Hy Lôi là sự pha trộn giữa nét nhu mì của người Á Đông và sự phóng khoáng của người phương Tây. Ở cô ấy toát ra sự cám dỗ đến chết người. Lâm Hy Lôi luôn tạo cho đối phương một cảm giác vừa xa cách, bí ẩn vừa gần gũi, nhưng lại khó nắm bắt", Sina bình luận

Năm 1999, khi đã tạo dựng được tên tuổi, Lâm Hy Lôi rời Đài Loan sang Hong Kong làm việc với mong muốn xóa mác “sao cấp 3”. Cũng giống như Thư Kỳ, cô gặp được Vương Tinh - nam đạo diễn đã giúp cả 2 mỹ nhân xứ Đài quay về con đường nghệ thuật chính thống. Truyền thông Trung Quốc nhận định Vương Tinh là người có công lớn với sự nghiệp Lâm Hy Lôi và Thư Kỳ.

Bỏ mặc những lời khinh miệt quá khứ từng đóng phim nóng, Lâm Hy Lôi nỗ lực nâng cao năng lực diễn xuất, cải hiện hình ảnh. Năm 2008, Hy Lôi nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất trong phim Tokyo Trial tại LHP Kim Kê Bách Hoa lần thứ 17.

Về đời tư, Lâm Hy Lôi của thời xuân sắc từng trải qua hai cuộc tình mà với cô gọi là "khắc cốt ghi tâm". Năm 1997, cô công khai hẹn hò với tài tử Ngô Đại Duy. Hai năm sau, họ chia tay nhau trong tiếc nuối dù còn yêu vì không có chung chí hướng.

Năm 2005, Lâm Hy Lôi công khai hẹn hò với với Chu Hiếu Thiên. Trong thời gian yêu đương với người đẹp sinh năm 1975, nam diễn viên họ Chu liên tục bị truyền thông chụp được hình ảnh qua lại với các cô gái trẻ đẹp. Sau 5 năm gắn bên bên tài tử F4 đình đám, nhưng vẫn không thay đổi được bản chất đào hoa của bạn trai, Hy Lôi quyết định dứt tình.

Năm 2011, cô kết hôn với doanh nhân Dương Thần, sinh hai nàng công chúa và âm thầm rời khỏi làng giải trí. Thỉnh thoảng, Lâm Hy Lôi mới tham gia một vài sự kiện trong làng giải trí. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nữ diễn viên 47 tuổi hoạt động rất tích cực và thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống của mình với fan.

Ở tuổi 47, nữ thần gợi cảm vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, quyến rũ dù đã trải qua hai lần sinh nở. Hiện tại, Lâm Hy Lôi có cuộc sống viên mãn bên doanh nhân Dương Trần và hai cô công chúa xinh xắn. Dù đã rời khỏi làng giải trí song Lâm Hy Lôi vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với những đồng nghiệp cũ như Thư Kỳ. Trên trang cá nhân, nữ thần gợi cảm xứ Đài thường xuyên khoe ảnh diện bikini nóng bỏng.