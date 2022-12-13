Hậu bê bối ngoại tình khiến sự nghiệp điêu đứng, Vương Lực Hoành sống lủi thủi một mình

Sao quốc tế 13/12/2022 13:39

Cánh săn ảnh thường xuyên bắt gặp Vương Lực Hoành làm việc đến tận tối muộn mới lủi thủi đạp xe về nhà. Anh liên tục di chuyển chỗ ở, sống đơn độc.

Ngày 13/12, truyền thông đưa tin Vương Lực Hoành tiếp tục chuyển nhà. Nơi ở mới của Thiên vương làng nhạc Đài Loan cách nhà vợ cũ Lý Tịnh Lôi không xa. Nguồn tin cho biết căng thẳng giữa nam ca sĩ và vợ cũ đã dịu bớt. Anh được Lý Tịnh Lôi cho phép đến thăm con bất kỳ lúc nào. Vì vậy, Vương Lực Hoành quyết định chuyển chỗ ở đến gần 3 con.

Hậu bê bối ngoại tình khiến sự nghiệp điêu đứng, Vương Lực Hoành sống lủi thủi một mình - Ảnh 1
Hậu bê bối ngoại tình khiến sự nghiệp điêu đứng, Vương Lực Hoành sống lủi thủi một mình - Ảnh 2
Vương Lực Hoành thường xuyên di chuyển bằng xe đạp thể thao và về nhà lúc nửa đêm. Ảnh: ETtoday

Sau khi ly hôn Lý Tịnh Lôi, Vương Lực Hoành sống lặng lẽ. Anh nhường biệt thự hạng sang cho vợ con sống, còn bản thân từng có thời gian ăn ở tại studio. Ngôi sao Sắc, giới di chuyển bằng xe đạp thể thao, không có bất kỳ trợ lý nào hỗ trợ cuộc sống. Theo cánh truyền thông xứ Đài, Vương Lực Hoành thường xuyên làm việc đến tận tối muộn mới lủi thủi đạp xe về nhà.

Ngày 6/12 vừa qua, Vương Lực Hoành thông báo trở lại làng giải trí thông qua buổi hòa nhạc. Cụ thể, sẽ được tổ chức vào ngày 28/1 năm sau tại Las Vegas, Mỹ. "Ngay cả khi chỉ còn một người, tôi vẫn sẽ hát cho bạn nghe", nam ca sĩ chia sẻ. Được biết, gần đây thiên vương xứ Đài đang làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho album và đĩa đơn mới. Nói về buổi biểu diễn này, đơn vị tổ chức cho biết đêm nhạc đã lên kế hoạch bán vé từ lâu.

Hôm 18/11, QQ đưa tin loạt sản phẩm nghệ thuật của ca sĩ họ Vương xuất hiện trở lại trên các nền tảng video, nghe nhạc trực tuyến hàng đầu Trung Quốc. Động thái này cho thấy anh đã vượt qua cơn khủng hoảng sự nghiệp, án cấm sóng được gỡ bỏ. 

Hậu bê bối ngoại tình khiến sự nghiệp điêu đứng, Vương Lực Hoành sống lủi thủi một mình - Ảnh 3
Hôn nhân của Vương Lực Hoành và người vợ cũ Lý Tịnh Lôi kết thúc trong ồn ào. ẢNh: Weibo

Tháng 12/2021, Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi thông báo đường ai nấy đi sau hai năm ly thân. Sau đó, nam ca sĩ bị vợ cũ chỉ trích là người đàn ông vô trách nhiệm, trăng hoa. Vụ việc khiến cả hai bước vào cuộc "khẩu chiến" trên truyền thông. Sự cố đời tư khiến Vương Lực Hoành phải ngừng hoạt động nghệ thuật.

Lúc đầu, Vương Lực Hoành hứng chỉ trích thậm tệ khi bị Lý Tịnh Lôi tố cáo coi cô như "máy đẻ", ngoại tình với nhiều người. Tuy nhiên, sau đó nam ca sĩ đã đưa ra những bằng chứng chống lại vợ, chiều hướng của dư luận thay đổi. Hiện tại, anh không còn bị chỉ trích.

Gần một năm qua, thu nhập của Vương Lực Hoành giảm mạnh, chỉ có tiền bản quyền bài hát. Anh có giai đoạn sống ở văn phòng công ty sau khi nhường biệt thự triệu USD cho vợ con.

 

Hậu bê bối ngoại tình khiến sự nghiệp điêu đứng, Vương Lực Hoành sống lủi thủi một mình - Ảnh 4
Vương Lực Hoành là một trong những tài năng vàng của làng nhạc Hoa ngữ và có sức ảnh hưởng lớn trong lòng công chúng. Ảnh: Internet

 

Tới tháng 1/2022, ETtoday đưa tin thỏa thuận ly hôn của cặp đôi gồm có việc Lý Tịnh Lôi tạm thời chịu trách nhiệm chăm sóc 3 con. Trừ thời gian thăm nom đã lên lịch cố định, Vương Lực Hoành không được phép vào nhà nếu chưa có sự đồng ý của vợ cũ. Thiên vương xứ Đài cũng phải chu cấp về mặt tài chính cho các con. 

Theo kiến nghị của cơ quan quản lý cũng như ý kiến của chuyên gia về trẻ em, để bảo vệ quyền lợi của các con, cả Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi đều xóa các bài đăng trên mạng xã hội, dừng công kích lẫn nhau.

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