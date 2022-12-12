'Búp bê cổ trang' Điền Hi Vi bị lên án vì có 'thái độ' với đàn anh Trương Nghệ Hưng

Cụ thể trong buổi một phỏng vấn gần đây, khi được hỏi "Có thể hy sinh điều gì cho sân khấu?", nữ diễn viên trẻ Điền Hi Vi ngay lập tức trả lời: "Sinh mạng".

Nữ diễn viên Điền Hi Vi được xem là một trong những tài năng diễn xuất xứ Trung nhờ sở hữu ngoại hình khả ái, nụ cười tỏa nắng đi đôi với nét diễn khá đáng yêu. Tuy nhiên vừa qua, cô nàng lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng với phát ngôn gây tranh cãi của mình.

Bên cạnh đó trong quá khứ, Trương Nghệ Hưng đã có câu trả lời tương tự khi được hỏi về việc theo đuổi ước mơ. Cựu thành viên EXO từng được hỏi vì sân khấu có thể buông bỏ những gì, anh đã trả lời kiên quyết và rất nghiêm túc: "Sinh mạng".

Đáng nói, thay vì trả lời một cách nghiêm túc, Điền Hi Vi lại bật cười lớn. Đoạn phỏng vấn của ngôi sao trẻ đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội Weibo.

Hai thái độ đối lập của Trương Nghệ Hưng và Điền Hi Vi khiến nữ diễn viên họ Điền hứng chịu hàng loạt chỉ trích. Nhiều người cho rằng thái độ cợt nhả của cô trong một buổi phỏng vấn là đáng chê trách. Có người còn cho rằng cô đang cố nhạo báng đoạn phỏng vấn của Trương Nghệ Hưng.

Đến tối 11/12, Điền Hi Vi đăng dòng trạng thái bày tỏ sự búc xúc: "Hôm nay tôi mới biết rằng 'từ bỏ mọi thứ vì ước mơ của mình' là điều sẽ bị cười nhạo. Tôi luôn tin rằng tinh thần là điều quan trọng nhất khi theo đuổi ước mơ. Có người sống vì ước mơ, có người sống vì cơm ăn áo mặc, tôi hy vọng mọi người đều có thể vui vẻ".

Khi sự việc chưa có dấu hiệu lắng xuống, Trương Nghệ Hưng cũng đã lên tiếng để giải vây cho đàn em: "Những người cố gắng, nỗ lực hết mình vì ước mơ đều xứng đáng được trân trọng. Tất cả những người có ước mơ cùng nhau cố gắng nhé". Động thái tử tế, ôn nhu giải quyết vấn đề của nam nghệ sĩ nhận được cơn mưa lời khen từ các fan hâm mộ.

Trương Nghệ Hưng lên tiếng giải vây giúp đàn em. Ảnh: Internet

Hiện tại, sự việc vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Có rất đông người hâm mộ đang mong chờ lời giải thích hợp lý hơn của cô nàng Điền Hi Vi.

Điền Hi Vi được đánh giá là tiểu hoa đang lên của làng giải trí Hoa ngữ sau thành công của bộ phim Khanh Khanh Nhật Thường. Trong phim, cô vào vai Lý Vy, đóng chung với Bạch Kính Đình.

Hồi đầu năm, cô được chọn đóng vai Lý Ngọc Hồ phim Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý bản mới. Vai diễn của cô là con gái nhà võ, tính cách khảng khái, không ưa đọc sách, nữ công nhưng vì lên nhầm kiệu hoa mà trở thành con dâu gia đình thư hương. Vai diễn kinh điển từng được Huỳnh Dịch thể hiện trong phiên bản năm 2000.

Các nhân vật trong phim cổ trang Điền Hi Vi thể hiện có điểm chung là ngoại hình xinh xắn, tính cách ngây thơ, thẳng thắn, thường xuyên lo chuyện bao đồng nên dễ gặp rắc rối, tạo ra các tình huống gây cười cho khán giả. Cô được đạo diễn Vu Chính khen diễn tốt, nối gót Triệu Lộ Tư - người cũng được khán giả đặt biệt danh "búp bê cổ trang".