'Thâm cung nội chiến' trở lại sau 18 năm lên sóng, Xa Thị Mạn và dàn mỹ nhân tham gia tái hiện bộ phim kinh điển

Trương Khả Di, Đặng Tụy Văn, Xa Thi Mạn xác nhận tham gia tái hiện những hình ảnh kinh điển của "Thâm cung nội chiến" sau gần 2 thập kỷ phát sóng.

Ngày 11/12, Sohu đưa tin chương trình giải trí Lớp học vô hạn siêu việt, do TVB và Chiết Giang hợp tác sản xuất, công bố dàn giám khảo và trailer mới. Điều khiến khán giả thích thú là màn tái hợp của dàn mỹ nhân phim cung đấu kinh điển Thâm cung nội chiến sau 18 năm. Bộ phim "Thâm cung nội chiến" gây bão vào năm 2004. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Trương Khả Di đăng loạt ảnh trang điểm cho vai diễn, chờ lên sân khấu và bày tỏ tâm trạng xúc động.

"Sau 18 năm, một lần nữa đưa tới mọi người vai diễn An Xuyến. Có quá nhiều cảm xúc và rung động vào lúc này. Không chỉ vì đây là tác phẩm kinh điển yêu thích nhất của tôi, mà còn vì lần gặp lại với chị Đặng Tụy Văn và Xa Thi Mạn. Thời gian trôi qua nhanh quá. Hiện thực, mộng cảnh, thời gian và không gian đều tồn tại trong trạng thái hỗn loạn này. Thật đáng giá!", Trương Khả Di chia sẻ. Trương Khả Di háo hức tái hiện lại "Thâm cung nội chiến" sau gần 2 thập kỷ. Trên trang cá nhân của mình Xa Thi Mạn cũng đăng hình ảnh hậu trường và dòng trạng thái: “Đã lâu không gặp Đồng Giai Nhĩ Thuần” với biểu tượng cảm xúc vui vẻ khiến người hâm mộ dậy sóng.

Thuần Tần của 18 năm trước do Xa Thi Mạn thủ vai. Nữ minh tinh chuẩn bị cho màn tái hiện. Theo Sohu, Xa Thi Mạn là giám khảo của chương trình. Cô mời Đặng Tụy Văn và Trương Khả Di hợp tác diễn xuất trong trích đoạn của phim Thâm cung nội chiến. Qua trailer, khán giả khen ngợi ngoại hình của dàn mỹ nhân lừng danh TVB một thời. Sau khi 3 nữ diễn viên đồng loạt đăng tin xác nhận tham gia chương trình Lớp học vô hạn siêu việt cùng màn tái hiện đã khiến con tim những người hâm mộ trung thành phim TVB trở nên thổn thức. Xa Thi Mạn đóng vai trò giám khảo cho chương trình về tài năng diễn xuất. Ngoài Xa Thi Mạn, show Lớp học vô hạn siêu việt còn có Thành Long, đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, diễn viên Huệ Anh Hồng, Ngô Trấn Vũ, Hàn Tuyết. Họ đảm nhận vai trò hướng dẫn và chấm điểm cho màn diễn xuất của các diễn viên trẻ. Thâm cung nội chiến (Kim chi dục nghiệt - War and Beauty) ra mắt năm 2004, từng trở thành cơn sốt màn ảnh nhỏ. Phim gây ấn tượng nhờ nội dung kịch tính, có nhiều bước ngoặt. Trong Thâm cung nội chiến, ngay cả những người hiền hậu nhất cũng không thoát khỏi vòng xoáy thâm hiểm chốn hậu cung. Bên cạnh đó, tuyến kịch bản tình yêu cũng lấy nhiều nước mắt của khán giả. Trên Douban, phim được đánh giá điểm số 8.8. Thành công của phim còn tới từ dàn diễn viên chất lượng. Thâm cung nội chiến là bộ phim duy nhất từ trước đến nay của TVB quy tụ bốn diễn viên từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của TVB Anniversary Awards. Đó là Lê Tư, Đặng Tụy Văn, Trương Khả Di và Xa Thi Mạn.

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