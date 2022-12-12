'Thâm cung nội chiến' trở lại sau 18 năm lên sóng, Xa Thị Mạn và dàn mỹ nhân tham gia tái hiện bộ phim kinh điển

Sao quốc tế 12/12/2022 10:59

Trương Khả Di, Đặng Tụy Văn, Xa Thi Mạn xác nhận tham gia tái hiện những hình ảnh kinh điển của "Thâm cung nội chiến" sau gần 2 thập kỷ phát sóng.

Ngày 11/12, Sohu đưa tin chương trình giải trí Lớp học vô hạn siêu việt, do TVB và Chiết Giang hợp tác sản xuất, công bố dàn giám khảo và trailer mới. Điều khiến khán giả thích thú là màn tái hợp của dàn mỹ nhân phim cung đấu kinh điển Thâm cung nội chiến sau 18 năm.

'Thâm cung nội chiến' trở lại sau 18 năm lên sóng, Xa Thị Mạn và dàn mỹ nhân tham gia tái hiện bộ phim kinh điển - Ảnh 1
Bộ phim "Thâm cung nội chiến" gây bão vào năm 2004.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Trương Khả Di đăng loạt ảnh trang điểm cho vai diễn, chờ lên sân khấu và bày tỏ tâm trạng xúc động.

"Sau 18 năm, một lần nữa đưa tới mọi người vai diễn An Xuyến. Có quá nhiều cảm xúc và rung động vào lúc này. Không chỉ vì đây là tác phẩm kinh điển yêu thích nhất của tôi, mà còn vì lần gặp lại với chị Đặng Tụy Văn và Xa Thi Mạn. Thời gian trôi qua nhanh quá. Hiện thực, mộng cảnh, thời gian và không gian đều tồn tại trong trạng thái hỗn loạn này. Thật đáng giá!", Trương Khả Di chia sẻ.

'Thâm cung nội chiến' trở lại sau 18 năm lên sóng, Xa Thị Mạn và dàn mỹ nhân tham gia tái hiện bộ phim kinh điển - Ảnh 2
'Thâm cung nội chiến' trở lại sau 18 năm lên sóng, Xa Thị Mạn và dàn mỹ nhân tham gia tái hiện bộ phim kinh điển - Ảnh 3
Trương Khả Di háo hức tái hiện lại "Thâm cung nội chiến" sau gần 2 thập kỷ.

Trên trang cá nhân của mình Xa Thi Mạn cũng đăng hình ảnh hậu trường và dòng trạng thái: “Đã lâu không gặp Đồng Giai Nhĩ Thuần” với biểu tượng cảm xúc vui vẻ khiến người hâm mộ dậy sóng.

'Thâm cung nội chiến' trở lại sau 18 năm lên sóng, Xa Thị Mạn và dàn mỹ nhân tham gia tái hiện bộ phim kinh điển - Ảnh 4
Thuần Tần của 18 năm trước do Xa Thi Mạn thủ vai.

 

'Thâm cung nội chiến' trở lại sau 18 năm lên sóng, Xa Thị Mạn và dàn mỹ nhân tham gia tái hiện bộ phim kinh điển - Ảnh 5
Nữ minh tinh chuẩn bị cho màn tái hiện.

Theo Sohu, Xa Thi Mạn là giám khảo của chương trình. Cô mời Đặng Tụy Văn và Trương Khả Di hợp tác diễn xuất trong trích đoạn của phim Thâm cung nội chiến. Qua trailer, khán giả khen ngợi ngoại hình của dàn mỹ nhân lừng danh TVB một thời.

Sau khi 3 nữ diễn viên đồng loạt đăng tin xác nhận tham gia chương trình Lớp học vô hạn siêu việt cùng màn tái hiện đã khiến con tim những người hâm mộ trung thành phim TVB trở nên thổn thức.

'Thâm cung nội chiến' trở lại sau 18 năm lên sóng, Xa Thị Mạn và dàn mỹ nhân tham gia tái hiện bộ phim kinh điển - Ảnh 6
Xa Thi Mạn đóng vai trò giám khảo cho chương trình về tài năng diễn xuất.

Ngoài Xa Thi Mạn, show Lớp học vô hạn siêu việt còn có Thành Long, đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, diễn viên Huệ Anh Hồng, Ngô Trấn Vũ, Hàn Tuyết. Họ đảm nhận vai trò hướng dẫn và chấm điểm cho màn diễn xuất của các diễn viên trẻ.

Thâm cung nội chiến (Kim chi dục nghiệt - War and Beauty) ra mắt năm 2004, từng trở thành cơn sốt màn ảnh nhỏ. Phim gây ấn tượng nhờ nội dung kịch tính, có nhiều bước ngoặt.

Trong Thâm cung nội chiến, ngay cả những người hiền hậu nhất cũng không thoát khỏi vòng xoáy thâm hiểm chốn hậu cung. Bên cạnh đó, tuyến kịch bản tình yêu cũng lấy nhiều nước mắt của khán giả.

Trên Douban, phim được đánh giá điểm số 8.8. Thành công của phim còn tới từ dàn diễn viên chất lượng. Thâm cung nội chiến là bộ phim duy nhất từ trước đến nay của TVB quy tụ bốn diễn viên từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của TVB Anniversary Awards. Đó là Lê Tư, Đặng Tụy Văn, Trương Khả Di và Xa Thi Mạn.

Nhậm Đạt Hoa - Ông trùm phim xã hội đen 'đội vợ lên đầu' và cuộc hôn nhân 25 năm bền chặt với vợ siêu mẫu

Nhậm Đạt Hoa - Ông trùm phim xã hội đen 'đội vợ lên đầu' và cuộc hôn nhân 25 năm bền chặt với vợ siêu mẫu

Tự biến mình thành người chồng sợ vợ, mọi thu nhập cá nhân đều quy về vợ, tặng quà, nói lời ngọt ngào... là những việc Nhậm Đạt Hoa "chăm chỉ" làm để Kỳ Kỳ luôn hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Xa Thị Mạn Trương Khả Di Đặng Tụy Văn Thâm cung nội chiến sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Nhậm Đạt Hoa - Ông trùm phim xã hội đen 'đội vợ lên đầu' và cuộc hôn nhân 25 năm bền chặt với vợ siêu mẫu

Nhậm Đạt Hoa - Ông trùm phim xã hội đen 'đội vợ lên đầu' và cuộc hôn nhân 25 năm bền chặt với vợ siêu mẫu

Phía sau thành công của 'nam thần màn ảnh' Trần Phi Vũ là sự dạy dỗ nghiêm khắc từ người cha

Phía sau thành công của 'nam thần màn ảnh' Trần Phi Vũ là sự dạy dỗ nghiêm khắc từ người cha

Lưu Đức Hoa đi đãi khách quên đem tiền, gọi điện nhờ Quách Phú Thành đến 'ứng cứu' nhưng bị từ chối

Lưu Đức Hoa đi đãi khách quên đem tiền, gọi điện nhờ Quách Phú Thành đến 'ứng cứu' nhưng bị từ chối

Chồng Từ Hy Viên bị chê cười khi dùng siêu xe của Uông Tiểu Phi đi làm

Chồng Từ Hy Viên bị chê cười khi dùng siêu xe của Uông Tiểu Phi đi làm

Mỹ nhân Hong Kong từng nhiều lần qua đêm nhà Ngô Trác Hy tiết lộ từng là 'tiểu tam'

Mỹ nhân Hong Kong từng nhiều lần qua đêm nhà Ngô Trác Hy tiết lộ từng là 'tiểu tam'

Chồng mới Từ Hy Viên là 'đại gia ngầm' ít người biết, khối tài sản không phải dạng vừa?

Chồng mới Từ Hy Viên là 'đại gia ngầm' ít người biết, khối tài sản không phải dạng vừa?

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 18 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 18 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu