Phía sau thành công của 'nam thần màn ảnh' Trần Phi Vũ là sự dạy dỗ nghiêm khắc từ người cha

Năm 10 tuổi, Trần Phi Vũ tham gia bộ phim đầu tay mang tên Triệu thị cô nhi. Anh cũng thử sức trong lĩnh vực đạo diễn khi làm trợ lý cho người cha nổi tiếng. Trần Phi Vũ từng tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) và góp mặt trong không ít tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc như Tương Dạ, Hạo Y Hành…

Trần Phi Vũ , sinh năm 2000, sở hữu chiều cao 1m88. Bố của anh là đạo diễn Trần Khải Ca còn mẹ là diễn viên nổi tiếng Trần Hồng . Sinh ra trong gia đình "con nhà nòi", Trần Phi Vũ được bố mẹ đầu tư cho học trường quốc tế từ những năm cấp 2 và tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm.

Trần Phi Vũ nhiều lần bày tỏ khát vọng tài năng của mình sẽ được công chúng thừa nhận. "Bố, con hy vọng 2 năm nữa, hoặc là nhiều năm sau này, người ta sẽ không nói con là con của bố. Thay vào đó, họ nói rằng, bố là bố của Trần Phi Vũ", Trần Phi Vũ chia sẻ.

Xuất thân trong gia đình bề thế, nam diễn viên thế hệ 10X được mệnh danh là "thái tử của làng giải trí Hoa ngữ". Năm 16 tuổi, Trần Phi Vũ gây bất ngờ khi trở thành đại sứ nhãn hiệu danh tiếng Dior. Tuy nhiên, việc có cha mẹ quá nổi tiếng cũng là một gánh nặng với Trần Phi Vũ và đòi hỏi nam nghệ sĩ sinh năm 2000 phải nỗ lực thể hiện, chứng minh năng lực.

Năm 2017, khi mới 17 tuổi, anh tham gia sản xuất bộ phim cổ trang xa hoa của cha Yêu miêu truyện (The Legend of the Demon Cat) với tư cách trợ lý đạo diễn.

Cùng năm đó, Phi Vũ chính thức ra mắt nền giải trí Hoa ngữ với bộ phim Bí quả (Secret fruit). Diễn xuất của anh được các nhà phê bình điện ảnh khen ngợi, và chàng trai 17 tuổi được kỳ vọng là một trong những ngôi sao trẻ triển vọng nhất của Trung Quốc.

Trần Phi Vũ "vụt sáng" trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc vào nửa cuối năm nay nhờ bộ phim Chiếc bật lửa và váy công chúa. Anh trở thành mẫu "bạn trai vạn người mê" của giới trẻ châu Á hiện nay.

Nhưng ít ai biết không chỉ có thực lực diễn xuất, Phi Vũ còn thừa hưởng phương thức giáo dục gia đình có phần khắt khe, góp phần hình thành một nhân cách khiêm tốn và nho nhã.

Tuy Phi Vũ "ngậm thìa vàng" từ khi sinh ra nhưng cha mẹ đã dạy anh cực kỳ nghiêm khắc để trở thành một người tự lực, có trách nhiệm và biết phấn đấu.

Trong một cuộc phỏng vấn, Trần Phi Vũ tiết lộ rằng khi còn nhỏ, anh từng không luyện viết chữ một cách nghiêm túc. Khi đạo diễn Trần Khải Ca phát hiện ra, ông đã trách mắng và yêu cầu con luyện tập lại.

Trong cuộc sống hàng ngày, đạo diễn Trần Khải Ca cũng đích thân dạy 2 con trai của mình học, giải thích những cuốn sách kinh điển trong 2 giờ một tuần.

Trần Khải Ca luôn coi trọng việc làm gương. Tự bản thân ông luôn nghiêm khắc, đúng mực với hy vọng có thể trở thành hình mẫu cho các con noi theo.

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, Trần Phi Vũ có lần phải đứng bên cạnh bàn để "phục vụ" cha mẹ đang dùng bữa tối. Đến khi cha bảo ngồi xuống nhưng không còn thừa chiếc ghế nào, Trần Phi Vũ liền quỳ gối bên cạnh mẹ, bình thản và rất lễ phép.

Dù vậy, phương pháp giáo dục khắt khe này của gia đình họ Trần cũng gây ra nhiều tranh cãi.