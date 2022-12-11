Phía sau thành công của 'nam thần màn ảnh' Trần Phi Vũ là sự dạy dỗ nghiêm khắc từ người cha

Sao quốc tế 11/12/2022 22:44

Do phạm lỗi, Trần Phi Vũ có lần bị cha phạt quỳ gối khi cả gia đình đang ăn tối, nhưng anh vẫn bình thản và rất lễ phép.

Trần Phi Vũ, sinh năm 2000, sở hữu chiều cao 1m88. Bố của anh là đạo diễn Trần Khải Ca còn mẹ là diễn viên nổi tiếng Trần Hồng. Sinh ra trong gia đình "con nhà nòi", Trần Phi Vũ được bố mẹ đầu tư cho học trường quốc tế từ những năm cấp 2 và tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm. 

Năm 10 tuổi, Trần Phi Vũ tham gia bộ phim đầu tay mang tên Triệu thị cô nhi. Anh cũng thử sức trong lĩnh vực đạo diễn khi làm trợ lý cho người cha nổi tiếng. Trần Phi Vũ từng tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) và góp mặt trong không ít tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc như Tương Dạ, Hạo Y Hành…

Phía sau thành công của 'nam thần màn ảnh' Trần Phi Vũ là sự dạy dỗ nghiêm khắc từ người cha - Ảnh 1
Phía sau thành công của 'nam thần màn ảnh' Trần Phi Vũ là sự dạy dỗ nghiêm khắc từ người cha - Ảnh 2
Trần Phi Vũ bên bố mẹ đều là những nhân vật quyền lực trong ngành giải trí. Ảnh: Internet

Xuất thân trong gia đình bề thế, nam diễn viên thế hệ 10X được mệnh danh là "thái tử của làng giải trí Hoa ngữ". Năm 16 tuổi, Trần Phi Vũ gây bất ngờ khi trở thành đại sứ nhãn hiệu danh tiếng Dior. Tuy nhiên, việc có cha mẹ quá nổi tiếng cũng là một gánh nặng với Trần Phi Vũ và đòi hỏi nam nghệ sĩ sinh năm 2000 phải nỗ lực thể hiện, chứng minh năng lực. 

Trần Phi Vũ nhiều lần bày tỏ khát vọng tài năng của mình sẽ được công chúng thừa nhận. "Bố, con hy vọng 2 năm nữa, hoặc là nhiều năm sau này, người ta sẽ không nói con là con của bố. Thay vào đó, họ nói rằng, bố là bố của Trần Phi Vũ", Trần Phi Vũ chia sẻ. 

Phía sau thành công của 'nam thần màn ảnh' Trần Phi Vũ là sự dạy dỗ nghiêm khắc từ người cha - Ảnh 3

Năm 2017, khi mới 17 tuổi, anh tham gia sản xuất bộ phim cổ trang xa hoa của cha Yêu miêu truyện (The Legend of the Demon Cat) với tư cách trợ lý đạo diễn.

Cùng năm đó, Phi Vũ chính thức ra mắt nền giải trí Hoa ngữ với bộ phim Bí quả (Secret fruit). Diễn xuất của anh được các nhà phê bình điện ảnh khen ngợi, và chàng trai 17 tuổi được kỳ vọng là một trong những ngôi sao trẻ triển vọng nhất của Trung Quốc.

Trần Phi Vũ "vụt sáng" trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc vào nửa cuối năm nay nhờ bộ phim Chiếc bật lửa và váy công chúa. Anh trở thành mẫu "bạn trai vạn người mê" của giới trẻ châu Á hiện nay.

Nhưng ít ai biết không chỉ có thực lực diễn xuất, Phi Vũ còn thừa hưởng phương thức giáo dục gia đình có phần khắt khe, góp phần hình thành một nhân cách khiêm tốn và nho nhã.

Tuy Phi Vũ "ngậm thìa vàng" từ khi sinh ra nhưng cha mẹ đã dạy anh cực kỳ nghiêm khắc để trở thành một người tự lực, có trách nhiệm và biết phấn đấu.

Phía sau thành công của 'nam thần màn ảnh' Trần Phi Vũ là sự dạy dỗ nghiêm khắc từ người cha - Ảnh 4

Trong một cuộc phỏng vấn, Trần Phi Vũ tiết lộ rằng khi còn nhỏ, anh từng không luyện viết chữ một cách nghiêm túc. Khi đạo diễn Trần Khải Ca phát hiện ra, ông đã trách mắng và yêu cầu con luyện tập lại. 

Trong cuộc sống hàng ngày, đạo diễn Trần Khải Ca cũng đích thân dạy 2 con trai của mình học, giải thích những cuốn sách kinh điển trong 2 giờ một tuần.

Trần Khải Ca luôn coi trọng việc làm gương. Tự bản thân ông luôn nghiêm khắc, đúng mực với hy vọng có thể trở thành hình mẫu cho các con noi theo.

Phía sau thành công của 'nam thần màn ảnh' Trần Phi Vũ là sự dạy dỗ nghiêm khắc từ người cha - Ảnh 5

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, Trần Phi Vũ có lần phải đứng bên cạnh bàn để "phục vụ" cha mẹ đang dùng bữa tối. Đến khi cha bảo ngồi xuống nhưng không còn thừa chiếc ghế nào, Trần Phi Vũ liền quỳ gối bên cạnh mẹ, bình thản và rất lễ phép.

Dù vậy, phương pháp giáo dục khắt khe này của gia đình họ Trần cũng gây ra nhiều tranh cãi.

Lưu Đức Hoa đi đãi khách quên đem tiền, gọi điện nhờ Quách Phú Thành đến 'ứng cứu' nhưng bị từ chối

Lưu Đức Hoa đi đãi khách quên đem tiền, gọi điện nhờ Quách Phú Thành đến 'ứng cứu' nhưng bị từ chối

Lưu Đức Hoa và Quách Phú Thành là những người bạn thân thiết trong nghề nhiều năm qua, đều có thành công và chỗ đứng ở showbiz.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Phi Vũ Trần Khải Ca Trần Hồng Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Lưu Đức Hoa đi đãi khách quên đem tiền, gọi điện nhờ Quách Phú Thành đến 'ứng cứu' nhưng bị từ chối

Lưu Đức Hoa đi đãi khách quên đem tiền, gọi điện nhờ Quách Phú Thành đến 'ứng cứu' nhưng bị từ chối

Chồng Từ Hy Viên bị chê cười khi dùng siêu xe của Uông Tiểu Phi đi làm

Chồng Từ Hy Viên bị chê cười khi dùng siêu xe của Uông Tiểu Phi đi làm

Mỹ nhân Hong Kong từng nhiều lần qua đêm nhà Ngô Trác Hy tiết lộ từng là 'tiểu tam'

Mỹ nhân Hong Kong từng nhiều lần qua đêm nhà Ngô Trác Hy tiết lộ từng là 'tiểu tam'

Chồng mới Từ Hy Viên là 'đại gia ngầm' ít người biết, khối tài sản không phải dạng vừa?

Chồng mới Từ Hy Viên là 'đại gia ngầm' ít người biết, khối tài sản không phải dạng vừa?

Choáng ngợp trước không gian sống xa hoa của trùm giải trí Hong Kong Hướng Hoa Cường

Choáng ngợp trước không gian sống xa hoa của trùm giải trí Hong Kong Hướng Hoa Cường

'Chim công' làng múa Trung Quốc tuổi 64 được ví như 'tiên nữ hạ phàm', cuộc sống ung dung không con cái trong khu vườn cổ tích

'Chim công' làng múa Trung Quốc tuổi 64 được ví như 'tiên nữ hạ phàm', cuộc sống ung dung không con cái trong khu vườn cổ tích

TIN MỚI NHẤT

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 1 giờ 17 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 2 giờ 17 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu