Choáng ngợp trước không gian sống xa hoa của trùm giải trí Hong Kong Hướng Hoa Cường

Ngôi nhà của bà trùm Trần Lam được thiết kế với kiến trúc hiện đại, trang trí nhiều đèn để tạo cảm giác ấm cúng và nghệ thuật.

Sự giàu có của vợ chồng Hướng Hoa Cường còn được thể hiện qua bức tường khảm lá bạc. Theo Trần Lam, tỷ phú Jack Ma đã không khỏi kinh ngạc về "độ chịu chơi" của vợ chồng bà khi ghé thăm nhà vào năm 1999.

Bà cho biết ánh sáng trong nhà do Trương Thúc Bình - "bậc thầy hóa trang" của showbiz Hoa ngữ, từng được đề Oscar năm 2014 - lên ý tưởng thiết kế và thi công.

Căn phòng chất đầy đồ hiệu của vợ chồng Trần Lam - Hướng Hoa Cường. Theo Trần Lam, bà sở hữu nhiều chiếc túi Hermès phiên bản giới hạn, tổng giá trị hơn vài triệu HKD.

Dinh thự 5 tầng của Trần Lam còn có hầm rượu, phòng xem phim, phòng tập thể dục để phục vụ cho nhu cầu của gia chủ. Ngoài ngôi nhà xa hoa ở Hong Kong, năm ngoái, vợ chồng Hướng Hoa Cường còn chi 160 triệu HKD (20,5 triệu USD) mua căn hộ hạng sang ở trung tâm thành phố Đài Bắc.

Hướng Hoa Cường sinh năm 1948, được biết đến là một nhân vật cực kỳ máu mặt trong làng điện ảnh Hồng Kông. Ông là con trai của ông trùm sáng lập ra Tân Nghĩa An, tổ chức xã hội đen khét tiếng xứ Cảng thơm suốt một thời gian dài. Ông Hướng là người sáng lập nên Win's Entertainmen(thập niên 1980) và China Star Entertainment Group (thập niên 1990), đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng sự nghiệp của các ngôi sao điện ảnh kinh điển như: Châu Tinh Trì, Lý Liên Kiệt, Châu Nhuận Phát… Hầu hết những nghệ sĩ nổi tiếng của Hồng Kông đều đã từng đóng phim của ông.

Trần Lam tên thật là Trần Minh Anh, sinh năm 1959, tại Đài Loan. Trần Lam được coi là người đàn bà quyền lực nhất giới showbiz. Thiên hậu quá cố Mai Diễm Phương, Lý Liên Kiệt hay Chân Tử Đan đều phải gọi bà hai tiếng "đại tỷ". Năm 1980, bà xây dựng tổ ấm với Hướng Hoa Cường. Sau khi kết hôn, hai người cùng gây dựng sự nghiệp và nắm trùm showbiz xứ Cảng thơm. Khác với nhiều người phụ nữ lui về sau chăm lo gia đình, Trần Lam vẫn tập trung phát triển sự nghiệp, là cánh tay phải đắc lực cho Hướng Hoa Cường.

Sohu cho hay giới nghệ sĩ sợ Hướng Hoa Cường còn Hướng Hoa Cường sợ vợ của mình hơn. Trả lời show Lỗ Dự có hẹn, Hướng Hoa Cường từng nói: “Tôi từng tuyên bố với vợ sẽ không trở thành ông chủ tai tiếng cùng các cô chân dài. Tôi không ngờ sau gần 40 năm vẫn giữ được lời thề đó. Lần Trần Lam phẫu thuật não, tôi mới hiểu bản thân đã phụ thuộc vào vợ như thế nào”.

Trần Lam tự tin: “Tôi biết Hướng Hoa Cường yêu và nể tôi thế nào. Vì thế, tôi không ngại mạo hiểm hay liều mạng với bất kỳ ai”.

Con trai độc tôn của Hướng Hoa Cường và Trần Lam là tài tử Hướng Tả. Anh cưới nữ diễn viên Quách Bích Đình vào tháng 9/2019. Họ có hai con: một gái và một trai. Gần đây, Hướng Tả vướng tai tiếng ngoại tình.