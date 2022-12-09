Từng ở đỉnh cao danh tiếng, vì sao 'Bao Công' Lục Nghị chấp nhận từ bỏ tất cả?

Từ năm 2005, Lục Nghị không còn mặn mà với việc phát triển tên tuổi. Anh vướng vào tranh chấp với công ty quản lý vì bị phát hành sản phẩm âm nhạc chất lượng thấp. Sau lùm xùm này, nam diễn viên ít đóng phim hay dự sự kiện thương mại để phủ sóng hình ảnh.

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, mới đây Lục Nghị tâm sự lý do sớm rời bỏ đỉnh cao sự nghiệp, không màng chạy đua danh tiếng với những đồng nghiệp cùng thời như Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn, Nhiếp Viễn hay Đồng Đại Vi.

Không chỉ vậy, vào thời điểm trạng thái tinh thần mất cân bằng, Lục Nghị còn tự làm đau mình. Anh dùng gạt tàn thuốc đập vào đầu và bị thương. Vết sẹo này đến nay vẫn chưa phai.

Theo Lục Nghị, năm đó, anh gặp vấn đề tâm lý khi đối mặt với sự kỳ vọng quá lớn cùng những lời chỉ trích từ công chúng. Nam diễn viên mắc chứng rối loạn lo âu, trầm cảm. Để giảm bớt áp lực, Lục Nghị tìm rượu giải sầu. Anh cho biết từng uống đến 50-60 lon bia một ngày.

Sau một thời gian dài mất phương hướng, anh quyết định kết hôn với nữ diễn viên Bào Lôi - người yêu từ thời đại học.

Dưới sự giúp đỡ của vợ, Lục Nghị thoát khỏi khủng hoảng, trở lại showbiz với hình ảnh trưởng thành hơn. "Tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên Bào Lôi. Nếu không có cô ấy, tôi cũng không biết bản thân rồi sẽ ra sao. Ngày đó, một mình tôi khó có thể vực dậy bản thân", ngôi sao Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên chia sẻ.

Chuyện tình hơn 20 năm của Lục Nghị và mối tình đầu Bào Lôi khiến fan trầm trồ, ngưỡng mộ. Hai người quen nhau khi đang là sinh viên của Học viện hý kịch Thượng Hải. Mối tình sinh viên của họ tiếp tục được nuôi dưỡng, vun đắp suốt giai đoạn Lục Nghị cố gắng gây dựng sự nghiệp. Vượt qua mọi cám dỗ của làng giải trí, Lục Nghị vẫn vẹn nguyên tình yêu dành cho Bào Lôi.

Sau hơn 2 thập kỷ bên nhau, Lục Nghị và Bào Lôi có hai cô con gái. Hai cô bé càng lớn càng xinh xắn và đáng yêu. Con gái lớn của cặp đôi cùng từng tham gia chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế mùa hai. Cô bé thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ nên đã được mời làm gương mặt quảng cáo cho một số nhãn hiệu thời trang.

Nhiều năm qua, Bào Lôi rút khỏi ngành giải trí, lui về hậu trường để hỗ trợ chồng. Lục Nghị luôn trân trọng sự hi sinh của “bà xã” và khen cô là người vợ chu toàn, là chỗ dựa vững chắc cho anh. Thấu hiểu tấm lòng của vợ, Lục Nghị luôn tìm mọi cách bù đắp cho Bào Lôi. Giai đoạn Bào Lôi mang bầu và sinh nở, anh sắp xếp công việc để có thể ở bên, chăm sóc vợ. Bào Lôi nói rằng, chồng cô là một người đàn ông chu đáo và tình cảm. Điều đó khiến cô luôn có cảm giác an toàn và hạnh phúc khi ở bên anh.

Lục Nghị sinh năm 1976, từng được báo giới mệnh danh là "Tân tứ tiểu sinh" của màn ảnh Hoa Ngữ. Anh đặc biệt ghi dấu trong lòng công chúng Việt với vai Bao Thanh Thiên trong Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, Gia Cát Lượng trong Tân Tam Quốc, Hằng Thái trong Cung tỏa liên thành...

Bào Lôi cũng từng là một diễn viên có tên tuổi, cô từng chiếm được sự yêu mến của đông đảo khán giả khi thể hiện vai diễn công chúa An Ninh vui vẻ, tốt bụng trong Công chúa bướng bỉnh đóng cặp cùng Tô Hữu Bằng. Tuy nhiên, sau khi tham gia bộ phim gắn mác 18+ Đôi cánh thiên thần, cô đã quyết định từ bỏ nghiệp diễn vì không muốn Lục Nghị ghen tuông.