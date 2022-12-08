Nhan Quốc Lương mắc bệnh ung thư tế bào vảy. Sức khỏe yếu khiến tài tử 73 tuổi không thể tiếp tục làm việc, tự gọi bản thân là "phế nhân".

Theo truyền thông đưa tin, diễn viên Hong Kong cảm thấy sức khỏe đi xuống từ đầu năm, uống thuốc Đông, Tây y không khỏi, sau đó tầm soát mới phát hiện bệnh. Sức khỏe yếu, ông không thể tiếp tục làm việc, tự gọi bản thân là "phế nhân".

Nhan Quốc Lương ở tuổi 73 và hồi thập niên 1990. Ảnh: HK01

Nhan Quốc Lương xin trợ cấp thương tật, mỗi tháng được khoảng 2.000 HKD (6,1 triệu đồng) nhưng số tiền này không đủ trang trải phí chữa bệnh mỗi tháng gần 40.000 HKD (122 triệu đồng), bao gồm chi phí hóa trị liệu, thuốc thang. Nghiêm Quốc Lương tiêu cạn tiền tiết kiệm, may mắn tình trạng chuyển biến tốt. Gặp áp lực kinh tế nhưng nghệ sĩ không dám kể với bạn bè, sợ người khác nghĩ ông muốn xin tiền.

Diễn viên mong sức khỏe tốt hơn để quay lại đóng phim. Thời gian qua, ông trải qua nhiều đau đớn, cảm thấy bất lực khi từng thở dốc, không nói nên lời, đứng không vững. Ông biết ơn bạn đời - Hoắc Khiết Trinh - ở bên khi hoạn nạn. "Chúng tôi đều già cả, ở tuổi cần được chăm sóc, vậy mà bà ấy còn phải chăm tôi. Tôi rất biết ơn. Không có bà ấy, chẳng ai nhòm ngó tới tôi", nghệ sĩ nói.

Nhan Quốc Lương đóng phim cho TVB từ năm 1981, đảm nhiệm các vai Trần Đại Thắng trong Nghĩa nặng tình thâm, luật sư trong Hồ sơ công lý 1992, Toàn Hải Cảnh trong Đường về hạnh phúc... Ông còn tham gia Lấy chồng giàu sang, Liệt hỏa hùng tâm 3, Trăm mưu nghìn kế... Nghệ sĩ rời TVB năm 2008, chuyển sang dạy Thái Cực Quyền dưỡng sinh. Thi thoảng, ông được TVB mời trở lại đóng phim, ghi hình show truyền hình.

Từ Hy Viên tiếp tục bị mẹ chồng cũ bêu riếu, tố không có trách nhiệm với con cái Drama hậu ly hôn giữa Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mẹ chồng cũ liên tục livestream nói xấu nữ diễn viên 7X.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuoi-xe-chieu-ay-cay-ang-cua-tai-tu-nghia-nang-tinh-tham-lao-ao-vi-mac-ung-thu-trong-cho-tien-tro-cap-hang-thang-533134.html