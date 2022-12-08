Cuộc hôn nhân đầy cay đắng của 'mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược': Chồng ngoại tình, mẹ chồng quyền lực ép ra đi tay trắng

Sao quốc tế 08/12/2022 12:05

Trương Gia Nghê đang trong cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con sau khi bị chồng "cắm sừng" công khai.

Vào ngày 25/11 vừa qua, netizen Trung ngỡ ngàng với thông tin mỹ nhân Diên Hi Công Lược - Trương gia Nghê bị chồng đại gia “cắm sừng” dẫn đến hôn nhân đổ vỡ. Theo đó, chồng nữ diễn viên là Mãi Siêu bị bắt gặp vào khách sạn với một cô gái trẻ. Danh tính người này được tay săn ảnh Lưu Đại Chùy tiết lộ là Mãi Siêu, sinh năm 2001, là sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Bắc Ảnh) khóa 2019.

Cuộc hôn nhân đầy cay đắng của 'mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược': Chồng ngoại tình, mẹ chồng quyền lực ép ra đi tay trắng - Ảnh 1
Chồng Trương Gia Nghê bị tung bằng chứng qua lại với nữ sinh 21 tuổi. Ảnh: Internet

Ngay sau khi thông tin được lan truyền, Trương Gia Nghê mạnh mẽ tuyên bố trên weibo “Yêu được, buông xuống được” khiến khán giả vừa xót xa và cảm phục. Hiện tại, nữ diễn viên và chồng đang đàm phán thủ tục ly hôn trong im lặng để tránh tạo nên nhiều ồn ào tiêu cực trong dư luận. Tuy nhiên, cuộc đàm phán giữa hai người thất bại khi đôi bên đều muốn tranh giành quyền nuôi con.

Đến tối ngày 7/12, drama ngoại tình này tiếp tục trở thành chủ đề nóng hổi gây chấn động xứ Trung và lần này mẹ chồng là nhân vật chính. Theo thông tin nghi vấn được hé lộ trên Sina, mẹ chồng của mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược được cho là vô cùng quyền lực, và Mãi Siêu cũng là đứa con siêu giàu của gia tộc. Vì không thích cô con dâu nổi tiếng, mẹ chồng sẵn sàng bỏ số tiền lớn để thuê luật sư và dự định hủy hoại Trương Gia Nghê. Bà còn có âm mưu "đá" nữ minh tinh này khỏi nhà mà không lấy được bất cứ đồng nào, thậm chí còn đòi quyền nuôi 2 đứa trẻ.

Cuộc hôn nhân đầy cay đắng của 'mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược': Chồng ngoại tình, mẹ chồng quyền lực ép ra đi tay trắng - Ảnh 2
Mỹ nhân Diên Hi Công Lược được cho là đang làm mọi cách để giành quyền nuôi con. Ảnh: Internet

Hiện vẫn còn nhiều nghi vấn xoay quanh thông tin này. Theo đó, phần tài sản của Mãi Siêu được cho là đứng tên bố mẹ vì anh vốn là con cưng trong nhà. Chính vì vậy, Trương Gia Nghê khó lòng nhận được số tiền chia tài sản. Cũng theo Sina, đây mới chỉ là thông tin đồn đoán và khả năng mỹ nhân họ Trương có thể đòi lại quyền lợi cho mình nếu thuê được luật sư giỏi.

Ngoài ra, công chúng cũng đổ dồn sự chú ý và "mũi dùi" về phía "tiểu tam tin đồn" tên Thiệu Tình Tình - cô sinh viên sinh năm 2001 của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Cuộc hôn nhân đầy cay đắng của 'mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược': Chồng ngoại tình, mẹ chồng quyền lực ép ra đi tay trắng - Ảnh 3
Nhiều người kêu gọi tẩy chay nữ sinh Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, không có cơ hội bước chân vào showbiz. Ảnh: Internet

Mới đây, nữ sinh 21 tuổi đã có động thái mới trên mạng xã hội. Cô đăng tải một đoạn video ngồi trên siêu xe cùng dòng trạng thái: "Tôi chịu được bao nhiêu lời chửi rủa, thì cũng đáng nhận được bấy nhiêu lời ngợi khen".

Sau đó, cô còn để lại một bình luận phía dưới: "Tôi sẽ ra mặt giải thích khi nào trắng đen rõ ràng, những lời đồn trên mạng tôi cũng sẽ lấy làm chứng cứ". Tuy nhiên hiện bình luận này đã bị xóa.

Đây cũng là động thái đầu tiên của Thiệu Tình sau scandal ngoại tình. Dưới bài đăng, nhiều netizens bày tỏ bức xúc trước việc Thiệu Tình lên tiếng thách thức dư luận.

Cuộc hôn nhân đầy cay đắng của 'mỹ nhân đẹp nhất Diên Hi Công Lược': Chồng ngoại tình, mẹ chồng quyền lực ép ra đi tay trắng - Ảnh 4

Trương Gia Nghê và Mãi Siêu đăng ký kết hôn từ năm 2016, có hai con trai. Chồng của nữ diễn viên là ông chủ thầu mở các sân bóng rổ, kinh doanh nhà hàng tiệc cưới. Gia đình Trương Gia Nghê luôn tỏ ra hạnh phúc. Khi tham gia show Hành trình lãng mạn của người vợ, hôn nhân của cả hai được khán giả ngưỡng mộ vì luôn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm, yêu chiều đối phương.

Tuy nhiên, sau 6 năm bên nhau, Trương Gia Nghê và Mãi Siêu vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Người đẹp sinh năm 1987 cho biết cô không được gia đình chồng chấp nhận dù đã sinh 2 con trai. Nữ diễn viên chia sẻ có mối quan hệ không tốt với mẹ chồng. Đã nhiều năm trôi qua, Trương Gia Nghê vẫn gọi mẹ chồng là "bác" vì bà không chấp nhận con dâu.

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