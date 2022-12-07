Đào lại hình ảnh thời còn vô danh của Địch Lệ Nhiệt Ba, dự báo trước sự nổi tiếng của 'mỹ nhân Tân Cương'

Có thể thấy, ngay từ khi chưa gia nhập showbiz, Địch Lệ Nhiệt Ba đã sở hữu một nhan sắc và vóc dáng khó ai sánh bằng. Chẳng cần trang điểm cầu kỳ, cô nàng vẫn khiến người xem đổ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp và rạng ngời của mình. Không chỉ vậy, những đường nét của nữ minh tinh nổi tiếng còn được nhận xét là vô cùng tự nhiên, thanh thoát, toát lên khí chất của một ngôi sao.

Mới đây, loạt ảnh thời chưa nổi tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được netizen đào lại. Ngay lập tức, những hình ảnh trên đã trở thành một chủ đề bàn tán xôn xao của cư dân mạng trên khắp các diễn đàn xã hội.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, sắc vóc của Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng thăng hạng. Hiện cô là một trong những mỹ nhân hàng đầu showbiz Hoa ngữ hiện nay. Bên cạnh tài năng nghệ thuật, thì nhan sắc là thứ mà nhiều người thường trầm trồ khi nhắc đến " mỹ nhân Tân Cương ".

Khán giả cũng khen ngợi đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, nhan sắc lai Tây cuốn hút do nữ diễn viên là người của dân tộc Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương.

Địch Lệ Nhiệt Ba thuộc sự quản lý của công ty Gia Hành Thiên Hạ (Trung Quốc) cùng "đàn chị" Dương Mịch. Người đẹp Tân Cương ghi ấn tượng đặc biệt sau khi tham gia các bộ phim nổi tiếng như Cổ kiếm kỳ đàm, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Em là niềm kiêu hãnh của anh...

Những năm gần đây, sự nghiệp của "mỹ nhân Tân Cương" có sự thăng hạng đáng kể khi cô xuất hiện phủ kín các trang báo, là gương mặt thường xuyên tại các sự kiện tại Trung Quốc. Hiện tại, người đẹp là đại sứ khu vực châu Á - Thái Bình Dương của nhiều nhãn hàng cao cấp nhờ độ nổi tiếng và nhan sắc cuốn hút.

Tại các sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn ưu tiên các thiết kế thanh lịch, gợi cảm, tôn dáng. Hình ảnh xuất hiện tại các sự kiện hay các ấn phẩm thời trang của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn nhận được "cơn mưa" lời khen.

Hiện tại, người hâm mộ đang chờ đợi Địch Lệ Nhiệt Ba lựa chọn dự án mới. Sau khi kết thúc việc quay phim Công tố tinh anh, cô đã 5 tháng không vào đoàn phim. Cô chỉ thỉnh thoảng tham gia một số sự kiện thương mại cho nhãn hàng mà người đẹp làm người đại diện. Ngoài ra, cô thường chia sẻ hình ảnh đi du lịch, xem triển lãm lên mạng xã hội.

Vai diễn trong Công tố tinh anh có ảnh hưởng lớn tới con đường sự nghiệp của nữ diễn viên sau này. Nếu phim có thành tích tốt, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận các bộ phim có sức nặng để tranh giải thưởng. Giúp cô xóa bỏ danh hiệu "Thủy hậu" (Thị hậu giành giải thưởng nhờ đi cửa sau) tại Lễ trao giải Kim Ưng 2018. Ngược lại, cô phải tiếp tục đóng những dự án phim ngôn tình, có chất lượng không cao.