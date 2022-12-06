Bị đồn xích mích với mẹ chồng tương lai, tình mới của Uông Tiểu Phi lên tiếng bác bỏ

Sao quốc tế 06/12/2022 12:29

Trong quá khứ, bà Trương Lan - mẹ ruột Uông Tiểu Phi - từng thẳng thắn thừa nhận không thích bạn gái mới của con trai, thậm chí còn so sánh cô với "con rệp".

Theo truyền thông, mặc dù bà Trương Lan không ưa gì con dâu cũ - Từ Hy Hiên - nhưng cũng không dễ dàng chấp nhận Trương Dĩnh Dĩnh bước chân vào nhà họ Uông. Có lần, mẹ Uông Tiểu Phi đã lên livestream, thẳng thắn thừa nhận không thích Trương Dĩnh Dĩnh, thậm chí còn so sánh cô với "con rệp". 

Về phía Trương Dĩnh Dĩnh, cô cũng không ngại đáp trả trên trang cá nhân rằng: "Nếu so về tính cách thì tôi là chim hoàng yến".

Bị đồn xích mích với mẹ chồng tương lai, tình mới của Uông Tiểu Phi lên tiếng bác bỏ - Ảnh 1
Trương Dĩnh Dĩnh.

 

Bị đồn xích mích với mẹ chồng tương lai, tình mới của Uông Tiểu Phi lên tiếng bác bỏ - Ảnh 2
Uông Tiểu Phi và mẹ ruột - doanh nhân Trương Lan.

Theo truyền thông, bà Trương Lan không hài lòng khi con trai Uông Tiểu Phi hẹn hò với bạn gái mới Trương Dĩnh Dĩnh. Cách đây không lâu, mẹ Uông Tiểu Phi livestream thì một số cư dân mạng đề cập đến việc Trương Dĩnh Dĩnh sẽ kết hôn với Uông Tiểu Phi, bà Trương Lan tức giận nói: "Không đời nào, tôi không đồng ý". Thậm chí, trả lời bình luận của một cư dân mạng, mẹ Uông Tiểu Phi nói: "Tôi không thích Từ Hy Viên, nhưng tôi cũng không thể chấp nhận Trương Dĩnh Dĩnh".

Mới đây Trương Dĩnh Dĩnh đã đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân Weibo phủ nhận mối quan hệ bất hòa với mẹ của bạn trai Uông Tiểu Phi - bà Trương Lan. Trương Dĩnh Dĩnh cũng phủ nhận loạt tin nhắn được cho là của cô khi nhắn nói xấu mẹ bạn trai. "Tôi chưa bao giờ đăng trên vòng kết nối bạn bè của mình về việc đòi bạn trai mua nhà và bản thân chưa bao giờ trò chuyện với người khác về chủ đề nhà ở cũng như chuyện riêng. Hình ảnh các tin nhắn với nội dung trò chuyện đều là sự bịa đặt, ác ý nhằm cố tình kích động rắc rối trên mạng xã hội. Tôi sẽ nhờ pháp lý để bảo vệ sự thật và danh dự của mình".

Bị đồn xích mích với mẹ chồng tương lai, tình mới của Uông Tiểu Phi lên tiếng bác bỏ - Ảnh 3

Trước đó mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền bức ảnh chụp tin nhắn về cuộc nói chuyện giữa Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh. Theo nội dung cho thấy nữ người mẫu Trương Dĩnh Dĩnh muốn bạn trai Uông Tiểu Phi mua căn nhà hàng trăm triệu tệ cho mình. Mặc dù Uông Tiểu Phi nói để suy nghĩ thêm nhưng nữ người mẫu vẫn năn nỉ không ngừng để thuyết phục bạn trai.

Không những vậy, một bức ảnh khác còn cho thấy tin nhắn của Trương Dĩnh Dĩnh với người bạn khi cô tỏ ra tức giận mắng bà Trương Lan không tiếc lời khi biết mẹ bạn trai không đồng ý để Uông Tiểu Phi mua nhà cho người tình. Thậm chí, Trương Dĩnh Dĩnh còn có những lời thách thức và lời tục tĩu khi bị bà Trương Lan lên mạng nói xấu cô công khai.

Bị đồn xích mích với mẹ chồng tương lai, tình mới của Uông Tiểu Phi lên tiếng bác bỏ - Ảnh 4

Trương Dĩnh Dĩnh và Uông Tiểu Phi được cho là có quan hệ tình cảm từ khi vợ chồng doanh nhân chưa ly hôn. Một số nguồn tin cho hay Trương Dĩnh Dĩnh từng có thai với Uông Tiểu Phi nhưng phá bỏ. Uông Tiểu Phi rất chiều chuộng bồ trẻ. Anh hiện được cho là chu cấp toàn diện cho cuộc sống của nữ người mẫu, mua tặng cô hai căn nhà và xe sang có giá 270.000 USD. Cả hai đã dọn về sống chung.

Trương Dĩnh Dĩnh sinh năm 1994, tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh, khoa Biểu diễn. Nữ diễn viên cao 1,72 m, thân hình nóng bỏng. Cô tập múa từ khi còn nhỏ, ngoài ra còn có các năng khiếu nghệ thuật khác. Sina bình luận Trương Dĩnh Dĩnh có vẻ ngoài thu hút: “Cô ấy có thân hình quyến rũ, là hình mẫu lý tưởng của các chàng trai Trung Quốc”. Trương Dĩnh Dĩnh từng đóng trong các bộ phim Hội chị em, Tân thần thám liên minh, Yêu em là sự sắp đặt tuyệt vời.

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