Bị chê là kẻ 'ăn bám' vợ, chồng mới Từ Hy Viên bán nhà ở Hàn Quốc, đưa mẹ sang Đài Loan mua bất động sản?

Sao quốc tế 02/12/2022 17:23

Dân mạng đồn thổi việc DJ Koo muốn mua nhà mới tại Đài Loan, vì không muốn mang tiếng xấu khi ở căn biệt thự chồng cũ của vợ anh mua.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung xôn xao thông tin chồng mới của Từ Hy Viên - DJ Koo - đang có kế hoạch mua nhà mới tại Đài Bắc, Đài Loan để anh và mẹ cùng bà xã Từ Hy Viên ở.

Động thái này của DJ Koo được cho là vì anh không muốn bị khinh thường và mang tiếng là người "hưởng xái" khi ở căn nhà chồng cũ của vợ anh mua. Tuy nhiên, nguồn tin tiết lộ, vì DJ không phải là nghệ sĩ giàu có, nên nếu anh muốn mua nhà ở Đài Loan thì phải bán bất động sản ở Hàn Quốc. Điều này cũng đồng nghĩa anh phải đưa mẹ tới xứ Đài ở cùng vợ chồng mình.

Bị chê là kẻ 'ăn bám' vợ, chồng mới Từ Hy Viên bán nhà ở Hàn Quốc, đưa mẹ sang Đài Loan mua bất động sản? - Ảnh 1
Bị chê là kẻ 'ăn bám' vợ, chồng mới Từ Hy Viên bán nhà ở Hàn Quốc, đưa mẹ sang Đài Loan mua bất động sản? - Ảnh 2
Căn nhà DJ Koo sống cùng mẹ tại Hàn Quốc.

Theo truyền thông đánh giá, thu nhập của DJ Koo không cao, danh tiếng của anh chỉ được chú ý gần đây khi kết hôn với Từ Hy Viên. Vả lại giá nhà ở Đài Bắc rất đắt, dù cho DJ Koo có bán ở Hàn thì cũng chưa chắc có thể mua được ở đây. Hơn nữa, Từ Hy Viên không dễ gì rời căn biệt thự siêu đắt mà cô và chồng cũ đã bỏ nhiều tiền mua khi cả hai còn sống chung. Hiện Từ Hy Viên và DJ Koo vẫn chưa lên tiếng về tin đồn này.

Bị chê là kẻ 'ăn bám' vợ, chồng mới Từ Hy Viên bán nhà ở Hàn Quốc, đưa mẹ sang Đài Loan mua bất động sản? - Ảnh 3
Ồn ào giữa Từ Hy Viên với chồng cũ - người mới chiếm sóng mạng xã hội.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi từng có 10 năm kết hôn và hai con chung. Cuối năm 2021, họ xác nhận ly hôn và Từ Hy Viên giành quyền nuôi hai con. Nữ diễn viên từ chối tiết lộ nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của cô tan vỡ nhưng gửi lời chúc phúc chồng cũ. Uông Tiểu Phi cũng mong vợ cũ có cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Tuy nhiên, chỉ bốn tháng sau khi ly hôn, Từ Hy Viên tái hôn và đây là khởi điểm những tranh cãi giữa cô và chồng cũ. Tháng 11/2022, Từ Hy Viên đâm đơn ra tòa, kiện chồng cũ không thực hiện trách nhiệm chu cấp như thỏa thuận ly hôn. Đơn kiện của Từ Hy Viên khiến Uông Tiểu Phi bị phong tỏa tài sản tại Đài Loan. Hai bên lao vào cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội, liên tục bóc trần mặt xấu của đối phương. 

Chồng cũ Từ Hy Viên chỉ trích DJ Koo hèn khi sống trong căn nhà mà doanh nhân này mua cho hai vợ chồng. Thậm chí, nam ca sĩ còn không có tiền để thay tấm đệm cũ.

"Căn nhà đó trị giá 400 triệu Đài tệ do tôi mua. Tôi mới trả trước 240 triệu Đài tệ và vẫn đang trả nợ theo tháng. Căn nhà được xây theo ý muốn của tôi, lắp đặt theo phong cách tôi thích. Người khác ở thì không sao, nhưng kẻ hèn như anh vào đó ở cũng không thay được tấm nệm mới, còn bắt tôi phải trả tiền điện", Uông Tiểu Phi viết.

Bị chê là kẻ 'ăn bám' vợ, chồng mới Từ Hy Viên bán nhà ở Hàn Quốc, đưa mẹ sang Đài Loan mua bất động sản? - Ảnh 4
Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi thuở mặn nồng.

Ngoài ra, Uông Tiểu Phi và mẹ là bà Trương Lan tố cáo Từ Hy Viên bòn rút tài sản của chồng cũ để nuôi chồng mới.

Sau khi chồng cũ có những lời mỉa mai trên mạng xã hội, Từ Hy Viên ngay lập tức thuê công ty vận chuyển tấm đệm đến khách sạn Hotel S của Uông Tiểu Phi để trả cho anh. Khách sạn này cũng là nơi thiếu gia Bắc Kinh xây để kỷ niệm chuyện tình với vợ cũ và lấy tên cô đặt cho khách sạn. 

Đáp lại, Uông Tiểu Phi đã gọi các phóng viên đến quay clip, chụp ảnh và ngồi thử trên tấm đệm rồi quyết định phá hủy. 

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