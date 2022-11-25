Uông Tiểu Phi 'hết tình cạn nghĩa' tiêu hủy đệm mua cho Từ Hy Viên, paparazzi nhắc anh cũng nên đốt sofa vợ cũ sắm

Được biết, tấm đệm siêu sang này được Uông Tiểu Phi đặt mua riêng lúc cả 2 còn là vợ chồng, vì muốn Từ Hy Viên được hưởng cảm giác thư thái, giảm đau nhức nhờ chức năng mát xa.

Drama đấu tố qua lại giữa Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đang là chủ đề nóng tại Cbiz suốt cả ngày nay. Đặc biệt, cặp đôi còn khiến dư luận dậy sóng chỉ vì tranh chấp... tấm đệm trị giá 7 tỷ đồng.

Đáng nói sau khi đọc được những lời mỉa mai này, Từ Hy Viên ngay lập tức thuê công ty vận chuyển tấm đệm đến khách sạn Hotel S để trả cho Uông Tiểu Phi. Khách sạn này cũng là nơi thiếu gia Bắc Kinh xây để kỷ niệm chuyện tình với vợ cũ. Uông Tiểu Phi cũng không vừa khi gọi rất đông phóng viên đến quay clip, chụp ảnh và ngồi thử trên tấm đệm 7 tỷ rồi mới phá hủy.

Sau khi cả 2 ly hôn, tấm đệm này vẫn được đặt ở phòng ngủ căn nhà cũ, giờ đã thành nơi Từ Hy Viên và chồng mới DJ Koo sinh sống. Điều này khiến Uông Tiểu Phi khó chịu, nên nam doanh nhân này đã lên tiếng mỉa mai: "Tôi mua căn nhà đó với giá 400 triệu TWD (320 tỷ đồng), trả trước 240 triệu (192 tỷ đồng), trả góp 1 triệu (800 triệu đồng) hàng tháng. Căn nhà được xây theo ý muốn của tôi, lắp đặt theo phong cách tôi thích. Người khác ở thì không sao, nhưng kẻ hèn như anh vào đó ở cũng không thay được tấm nệm mới, còn bắt tôi phải trả tiền điện!".

Từ Hy Viên thuê đơn vị vận chuyển đến bê đệm trả Uông Tiểu Phi. Ảnh: Internet

Sau đó, Uông Tiểu Phi cho người tiêu hủy chiếc đệm trước mắt công chúng. Ảnh: Internet

Ban đầu, chồng cũ Từ Hy Viên định đốt đệm nhưng phải tuân thủ quy định môi trường nên chỉ rạch nát, cắt vụn.

Chuyện Từ Hy Viên trả đệm và chồng cũ tiêu hủy đệm trở thành từ khóa nóng trên mạng, thậm chí còn lọt hot search. Hài hước nhất là có khán giả còn bình luận rằng: "Tất cả là vì chiếc đệm đã biết khá nhiều nên phải bị tiêu hủy".

Giữa lúc sự việc đang căng thẳng, paparazzi Đài Loan Uông Tư Tề tiếp tục "đổ thêm dầu vào lửa" khi nói rằng nếu Từ Hy Viên trả lại đệm thì Uông Tiểu Phi cũng nên đốt sofa, vì sofa nhà anh hiện tại do Từ Hy Viên sắm nhưng anh lại đưa gái về vui vẻ trên đó.

Trong khi đó, thái độ của Uông Tiểu Phi ngày 23/11 thay đổi hoàn toàn so với một ngày trước. Trên trang cá nhân, anh viết rằng trò hề kéo dài vài ngày qua đã đến lúc kết thúc. Anh chỉ ra, chính vợ cũ bắt đầu cuộc chiến. Giờ đây, anh không muốn nhắc về nó nữa. Anh viết: "Tôi không muốn nói bất cứ điều gì nữa. Nệm bị đốt cháy, mọi chuyện đã qua, chúng ta đừng làm tổn thương nhau nữa. Cô là mẹ của các con tôi, tôi cảm ơn cô. Hãy chăm sóc tốt cho lũ trẻ".

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi trong thời gian là vợ chồng. Ảnh: Internet

Vài ngày trước đó, Từ Hy Viên đã kiện Uông Tiểu Phi ra tòa vì không trả tiền sinh hoạt phí cho cô theo thỏa thuận ly hôn. Tức giận, Uông Tiểu Phi đăng liên tục nhiều bài trên mạng xã hội để công kích gia đình vợ cũ, trong đó đề cập đến việc Từ Hy Viên và chồng mới cưới sống ở một ngôi nhà do anh mua thế chấp, ngủ trên chiếc đệm anh từng mua... Sau loạt bài công kích của chồng cũ, Từ Hy Viên đem đệm tới trả.

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Cô và doanh nhân người Bắc Kinh Uông Tiểu Phi từng chung sống 10 năm, tuyên bố ly hôn cuối năm ngoái, hai con do cô nuôi dưỡng tại Đài Loan. Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau khi lấy DJ Koo, cô chủ yếu dành thời gian chăm sóc con.

Doanh nhân Uông Tiểu Phi sinh năm 1981, là con trai của bà Trương Lan - một trong những nữ doanh nhân tài sắc nhất Trung Quốc. Bà Trương Lan là người sáng lập chuỗi nhà hàng cao cấp South Beauty Group. Uông Tiểu Phi hiện thay mẹ gánh vác công việc kinh doanh.