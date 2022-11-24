Tiết Chỉ Luân - Nàng tiểu thư danh giá của màn ảnh trở thành 'thảm họa mặt rắn', cuộc đời bi kịch khiến mỹ nhân tìm đến 'dao kéo'

Sao quốc tế 24/11/2022 23:43

"Mỹ nhân mặt rắn" Tiết Chỉ Luân từng sở hữu nhan sắc gây thương nhớ 1 thời.

Tiết Chỉ Luân sinh năm 1963, là một trong những người đẹp giàu có đất hương cảng. Bà xuất thân từ một gia đình danh giá khi cha ruột là một doanh nhân giàu có và thành đạt tại Hồng Kông.

Song, trái với mong muốn của gia đình, Tiết Chi Luân muốn bước chân vào làng giải trí và trở thành ngôi sao nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp đại học ở New York, Mỹ, Tiết Chỉ Luân trở về Hồng Kông và tình cờ bước chân vào làng giải trí ở tuổi 20.

Tiết Chỉ Luân - Nàng tiểu thư danh giá của màn ảnh trở thành 'thảm họa mặt rắn', cuộc đời bi kịch khiến mỹ nhân tìm đến 'dao kéo' - Ảnh 1
Tiết Chỉ Luân - Nàng tiểu thư danh giá của màn ảnh trở thành 'thảm họa mặt rắn', cuộc đời bi kịch khiến mỹ nhân tìm đến 'dao kéo' - Ảnh 2
Nhan sắc Tiết Chỉ Luân tuổi đôi mươi. Ảnh: Internet

Khi mới gia nhập làng giải trí, bà nhanh chóng được khán giả yêu mến nhờ khuôn mặt xinh đẹp, thân hình gợi cảm và khí chất hơn người. 3 năm hoạt động trong làng giải trí, bà chỉ tham gia vài bộ phim, đáng chú ý trong số đó là phim Thiện Nữ U Hồn đóng cùng với Trương Quốc Vinh, Vương Tổ Hiền. 

Năm 22 tuổi, cha Tiết Chỉ Luân qua đời, cô được thừa hưởng 1 khối gia tài lớn . Từ đó, người đẹp bắt đầu giảm bớt công việc đóng phim. Vốn có gia thế khủng, Tiết Chỉ Luân không đặt trọng tâm đến sự nghiệp. 

Năm 1988, Tiết Chỉ Luân rơi vào lưới tình với con trai ông trùm giới nhà hàng - Lưu Khôn Minh, thậm chí còn từng tính đến chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm gắn bó, cặp đôi này đã đường ai nấy đi. Sau khi chia tay, nữ diễn viên tự cho mình khoảng thời gian 5 tháng độc thân để thể hiện sự tôn trọng với mối tình này. Trong thời gian này, cô vẫn thường xuyên tới những phòng khiêu vũ để giải sầu.

Tiết Chỉ Luân - Nàng tiểu thư danh giá của màn ảnh trở thành 'thảm họa mặt rắn', cuộc đời bi kịch khiến mỹ nhân tìm đến 'dao kéo' - Ảnh 3

5 tháng độc thân vừa kết thúc, Tiết Chỉ Luân quen biết với Mã Thanh Vỹ qua sự giới thiệu của bạn bè. Mã Thanh Vỹ là con trai cả của 1 trong " Ngũ đại phú hào" Hong Kong - Mã Cẩm Xán, sở hữu gia tài bạc tỷ. Trước đó, Mã Thanh Vỹ từng có cuộc hôn nhân thất bại với Trần Mỹ Kỳ - nàng Tiểu Thanh của "Bạch Nương Tử Truyền Kỳ".

Cặp đôi này trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp gỡ và quyết định "cưới chạy bầu" chỉ sau 3 tháng hẹn hò, khi đó, Tiết Chỉ Luân 26 tuổi. Sau khi kết hôn với chồng đại gia, Tiết Chỉ Luân rời khỏi showbiz, từ bỏ sự nghiệp của mình nhưng cũng nhờ danh tiếng của chồng, cô lại càng được giới thượng lưu săn đón hơn nữa. Nữ diễn viên sinh cho chồng được 3 đứa con, 2 trai, 1 gái.

Tiết Chỉ Luân - Nàng tiểu thư danh giá của màn ảnh trở thành 'thảm họa mặt rắn', cuộc đời bi kịch khiến mỹ nhân tìm đến 'dao kéo' - Ảnh 4

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không kéo dài được bao lâu bởi đại gia họ Mã là người có tính trăng hoa. Hai người có với nhau 3 đứa con gồm 2 trai một gái.

Sau khi ly hôn, Tiết Chỉ Luân có nhiều thay đổi bất ngờ về ngoại hình. 

Tiết Chỉ Luân - Nàng tiểu thư danh giá của màn ảnh trở thành 'thảm họa mặt rắn', cuộc đời bi kịch khiến mỹ nhân tìm đến 'dao kéo' - Ảnh 5
Tiết Chỉ Luân - Nàng tiểu thư danh giá của màn ảnh trở thành 'thảm họa mặt rắn', cuộc đời bi kịch khiến mỹ nhân tìm đến 'dao kéo' - Ảnh 6
Tiết Chỉ Luân - Nàng tiểu thư danh giá của màn ảnh trở thành 'thảm họa mặt rắn', cuộc đời bi kịch khiến mỹ nhân tìm đến 'dao kéo' - Ảnh 7

Nhiều người cho rằng, mỹ nhân một thời bị di chứng do chỉnh sửa dao kéo nhưng Tiết Chỉ Luân phủ nhận và giải thích, bản thân bị ung thư và gương mặt của bà bị biến dạng do tác dụng phụ của thuốc trong quá trình điều trị. 

Sau nhiều năm phủ nhận, cuối cùng, Tiết Chỉ Luân cũng thú nhận bản thân lạm dụng chỉnh sửa nhan sắc khiến gương mặt thay đổi nhiều. Bà cho biết, giai đoạn hôn nhân đổ vỡ, bệnh tật kéo đến, bà mất niềm tin vào cuộc sống nên đã dại dột tìm tới dao kéo thẩm mỹ. Đây là quyết định khiến bà tiếc nuối.  

Tiết Chỉ Luân - Nàng tiểu thư danh giá của màn ảnh trở thành 'thảm họa mặt rắn', cuộc đời bi kịch khiến mỹ nhân tìm đến 'dao kéo' - Ảnh 8
Tiết Chỉ Luân - Nàng tiểu thư danh giá của màn ảnh trở thành 'thảm họa mặt rắn', cuộc đời bi kịch khiến mỹ nhân tìm đến 'dao kéo' - Ảnh 9

Hiện, cuộc sống của Thiết Chỉ Luân khá thoải mái và sung túc. Bà thường đăng tải những hình ảnh xa hoa và những món hàng hiệu bản thân sở hữu trên trang cá nhân. Ngôi sao 58 tuổi cũng tự hào vì ba đứa con đều thành đạt và giỏi giang. 

 

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