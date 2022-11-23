'Nữ hoàng phim bi' Hoa ngữ hy sinh sự nghiệp vì chồng, nhưng cái kết lại đẫm nước mắt như chính vai diễn

Tuy nhiên đầu tháng 8 vừa qua, nữ diễn viên Tôn Di gây bất ngờ khi chia sẻ trên trang cá nhân thông báo ly hôn tài tử Đồng Tử Kiện. Công chúng không khỏi ngỡ ngàng vì đây vốn là cặp đôi được ngưỡng mộ nhất nhì giới giải trí Hoa ngữ. Chẳng ai ngờ rằng suốt nhiều năm qua, Tôn Di đã phải trải qua không ít khó khăn cả trong sự nghiệp lẫn tình cảm.

Tôn Di là một trong những tên tuổi nổi lên suốt một khoảng thời gian dài trong làng phim châu Á. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp rất ăn hình, lại có nét đẹp giống cả Lý Thấm và Angela Baby. Ngoài sự nghiệp diễn xuất gây chú ý, nữ diễn viên này còn được khán giả ngưỡng mộ nhờ chuyện tình đẹp với Đổng Tử Kiện .

Tôn Di xuất thân trong gia đình lao động phổ thông ở Tế An, Cát Lâm (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Tôn Di dấn thân vào showbiz để tìm cơ hội đổi đời nhờ nhan sắc. Cô làm người mẫu ảnh trước khi có cơ hội đóng phim.

Theo đó, mối quan hệ của Tôn Di và Đổng Tử Kiện bị bà Vương Kinh Hoa - mẹ nam diễn viên - kịch liệt phản đối. Bà từng đưa ra con số hàng trăm triệu NDT để ép Tôn Di rời xa Đổng Tử Kiện, nhưng cô không đồng ý. Sau đó, người đẹp sinh năm 1993 có thai. Vì vậy, bà Vương Kinh Hoa đành đồng ý để Đổng Tử Kiện đăng ký kết hôn với Tôn Di mà không tổ chức đám cưới.

Trong khi Đổng Tử Kiện được mệnh danh là "Thái tử Kinh Khuyên" khi có mẹ Vương Kinh Hoa là nhân vật quyền lực ở showbiz Trung Quốc. Vương Kinh Hoa là "Đệ nhất quản lý" tại ngành giải trí xứ tỷ dân, từng gây dựng danh tiếng cho Trần Đạo Minh, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Châu Tấn.

Sau thời gia chung sống, Tôn Di và chồng rạn nứt quan hệ vì không có điểm chung trong suy nghĩ. Nữ diễn viên từng thừa nhận việc mang thai và sinh nở khi tuổi còn trẻ khiến cô khá mệt mỏi.

Tôn Di sinh con vào năm 24 tuổi, thời điểm sự nghiệp của cô đang rộng mở. Cô trở thành nữ diễn viên 9X mang thai và kết hôn sớm nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Trước khi đổ vỡ hôn nhân với Đổng Tử Kiện, trên chương trình See You Again 2021, Tôn Di chia sẻ áp lực sinh con nối dõi. Cô cho biết liên tục bị gia đình thúc ép sớm mang thai con thứ 2. Điều này khiến Tôn Di căng thẳng.

"Tôi bị chứng khó sinh. Con gái tròn 5 tháng tuổi đã phải theo mẹ đến phim trường. Chưa kể việc mang thai khiến tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội, kế hoạch dự tính thực hiện thời thanh xuân. Điều này khiến tôi gặp trở ngại tâm lý cho lần mang thai tiếp theo", Tôn Di khóc và chia sẻ khó khăn.

Không chỉ sức ép sinh con từ gia đình, Tôn Di còn bị dư luận định kiến kết hôn vì lợi ích, dựa hơi nhà chồng. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết chưa từng cậy nhờ quyền thế của mẹ chồng để nhận dự án trong ngành giải trí. Công việc của cô sau khi kết hôn đều do người đại diện vất vả đàm phán lấy về. Nữ diễn viên khẳng định yêu Đổng Tử Kiện thật lòng, không mưu tính lợi danh từ hôn nhân.

Theo truyền thông, sau khi lập gia đình, nữ nghệ sĩ vẫn chăm chỉ đóng phim, nhưng việc tài nguyên hạn chế, không có dự án nổi bật khiến tên tuổi Tôn Di ngụp lặn trong showbiz Hoa ngữ. Nhiều người cũng cho rằng ly hôn ở tuổi 29 đồng nghĩa với việc Tôn Di phải gây dựng danh tiếng lại từ đầu bởi hình ảnh trước nay của cô gắn với Đổng Tử Kiện và con dâu nhà Vương Kinh Hoa.

Tôn Di sinh năm 1993, nổi tiếng với các bộ phim lấy nước mắt người xem như Mười lăm năm chờ đợi chim di trú, Mị Nguyệt truyện, Bởi vì được gặp em. Trước khi kết hôn, Tôn Di được đánh giá là tiểu hoa đán 9X tài năng, có tương lai rộng mở. Người đẹp có ngoại hình chuẩn siêu mẫu với chiều cao 1m70. Vẻ đẹp mong manh, trong trẻo, đôi mắt to tròn đầy cảm xúc, nụ cười dễ mến của cô rất hợp với những vai diễn bi thương trong các bộ phim tình cảm buồn. Do đó, Tôn Di còn được xem là "mỹ nhân phim bi" thế hệ mới của giới giải trí Hoa ngữ.