Vương Phi ôm mặt khóc nức nở trên đường, nghi vấn trục trặc tình cảm với Tạ Đình Phong?

Nữ diva Hong Kong được nhìn thấy rời khỏi quán ăn, tay ôm mặt như khóc. Từ đây dấy lên tin đồn "thiên hậu" và Tạ Đình Phong đang trục trặc tình cảm.

Theo 163, tối 21/11, Vương Phi ăn mặc xuề xòa, tóc rối, tay bưng mặt như đang khóc. Tay còn lại cô cầm chiếc điện thoại. Vẻ mặt ca sĩ buồn ủ dột. Trước đó, Vương Phi đến nhà hàng ăn tối với bạn. Sau đó, cô rời khỏi nhà hàng, đi bộ ra ngoài. Sau khi người phục vụ mở cửa, cô sải bước ra ngoài, trợ lý chạy phía sau, có ý muốn đỡ cô.

Vương Phi lộ diện với gương mặt buồn. Ảnh: QQ Chuyện tình của Vương Phi và Tạ Đình Phong nhận được sự quan tâm rất lớn từ giới truyền thông và người hâm mộ, dù vậy cả hai rất kín tiếng. Theo truyền thông, từ năm ngoái tới nay Tạ Đình Phong luôn bận rộn với công việc và thường xuyên xuất hiện trong nhiều sự kiện. Do đó, anh không có thời gian dành cho Vương Phi. Lần gần đây nhất họ chung một khung hình là cuối năm ngoái. Vương Phi và Tạ Đình Phong. Ảnh: Weibo Vương Phi, Tạ Đình Phong yêu nhau năm 1999, lúc đó Đình Phong 19 tuổi, mới vào làng giải trí còn Vương Phi 30 tuổi, qua một đời chồng và có con riêng. Chuyện tình của cả 2 khi ấy, nhận phải vô số chỉ trích từ người hâm mộ. Nhiều người cho rằng Vương Phi quá sai lầm khi yêu đương với cậu trai trẻ kém mình 11 tuổi vô cùng thiếu chín chắn. Fan của Tạ Đình Phong thì mắng chửi Vương Phi vì cho rằng cô quá già. Người khác lại chỉ trích Vương Phi bỏ bê con gái cho bố mẹ để miệt mài yêu đương.

Mặc cho những lời phản đối của gia đình 2 bên, cả hai cứ như nam châm trái dấu hút chặt lấy nhau. Đây được xem là mối tình "chị - em" sốc nhất showbiz Hoa ngữ thời điểm ấy. Năm 2003, họ chia tay, Tạ Đình Phong kết hôn với Trương Bá Chi, có hai con trai còn Vương Phi đi bước nữa với Lý Á Bằng, sinh con gái. Trải qua sóng gió hôn nhân, Tạ Đình Phong, Vương Phi lần lượt ly hôn. Họ tái hợp vào năm 2014. Từ đó đến nay, nàng "thiên hậu" và tài tử Hong Kong gắn bó với nhau. Họ ít khi xuất hiện trước công chúng, đến mức thường bị đồn đoán chia tay. Bên cạnh đó, họ cũng bị một bộ phận khán giả chỉ trích vì bỏ bê con cái. Tạ Đình Phong sau khi ly hôn không xuất hiện bên hai con trai. Vương Phi để Lý Á Bằng nuôi dưỡng Lý Yên mà không giành quyền nuôi con. Bất chấp những xì xào từ dư luận, Vương Phi và Tạ Đình Phong vẫn lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời nhau tìm lại hạnh phúc bị đứt quãng hơn một thập kỷ. Có người ngưỡng mộ, có người chê bai mối tình của họ, song không thể phủ nhận Tạ Đình Phong là con ngựa bất kham mà chỉ có Vương Phi mới kìm giữ được.

Mẹ chồng cũ bất ngờ tố Từ Hy Viên ngoại tình, lén lút qua lại với DJ Koo trước khi ly hôn Trong livestream mới đây, bà Trương Lan - mẹ ruột Uông Tiểu Phi bất ngờ tố con dâu cũ là Từ Hy Viên ngoại tình trước khi ly hôn con trai bà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuong-phi-om-mat-khoc-nuc-no-tren-duong-nghi-van-truc-trac-tinh-cam-voi-ta-dinh-phong-527637.html