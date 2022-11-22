Bà nói: "Kịch bản này được viết bởi gia đình họ, dàn diễn viên cũng chính là nhà họ. Tôi có bằng chứng trong tay, chỉ là chúng tôi nhẫn nhịn suốt thời gian qua thôi".

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đưa tin, bà Trương Lan - mẹ ruột Uông Tiểu Phi đã livestream giữa ồn ào con trai bà bị vợ cũ Từ Hy Viên khởi kiện. Trên sóng trực tiếp, bà Trương Lan khẳng định chính Từ Hy Viên là người ngoại tình chứ không phải Uông Tiểu Phi. Đối tượng người thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của họ được nhắc tới là DJ Koo - chồng Từ Hy Viên hiện tại.

Trước đó một ngày, Từ Hy Viên nộp đơn kiện, yêu cầu chồng cũ đóng tiền trợ cấp như thỏa thuận. Uông Tiểu Phi lập tức "đăng đàn", tuyên bố đã làm đúng thỏa thuận ly hôn nhưng vợ cũ không thể "mặt dày" đòi anh đóng cả tiền điện cho tổ ấm tân hôn của cô với chồng mới được.

Ngay sau khi bà Trương Lan lên tiếng tố dâu cũ ngoại tình, một số cư dân mạng chỉ trích và cho rằng mẹ con Uông Tiểu Phi là người "lật mặt". Khi mới đây, bà Trương Lan và Uông Tiểu Phi còn lên tiếng cảm ơn Từ Hy Viên và chồng mới của cô đã yêu thương chăm sóc con, cháu nội của mình.

Trong bình luận của mình, Uông Tiểu Phi chế giễu DJ Koo là thằng hèn, nói muốn đưa con về Bắc Kinh: "Nhà các người ở, tôi bỏ tiền ra mua với giá 400 triệu TWD, trả trước 240 triệu TWD, mỗi tháng còn trả góp hơn 1 triệu TWD. Tất cả nhà đều do tôi thiết kế. Thôi thì, người khác đến ở cũng không sao nhưng làm ơn thay đệm đi được không? Hãy trả con cho tôi, trả con về Bắc Kinh cho tôi".

Uông Tiểu Phi còn tranh thủ nói xấu nhà vợ cũ. Anh nói Từ Hy Đệ thường xuyên tranh giành tài nguyên với chị gái, em rể hở ra là đi tìm gái, đưa gái đến Thượng Hải... Trước những lời bóc mẽ của Uông Tiểu Phi, Từ Hy Đệ trả lời: "Chồng tôi không làm việc trong giới giải trí nên tôi sẽ không trả lời chuyện này".

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi khi còn là vợ chồng. Ảnh: Appledaily

Trước cáo buộc của Uông Tiểu Phi, tối 21/11, Từ Hy Viên lên tiếng, cô cho biết hai bên đều bằng lòng với các thỏa thuận ly hôn, người đẹp luôn tuân thủ các nội dung trong phán quyết của tòa án. Diễn viên viết không ngăn cản Uông Tiểu Phi gặp con, các bé đều muốn gặp cha.

Hy Viên nói từ khi quen Uông Tiểu Phi đến nay, cô chưa từng gây tổn thương về thể xác lẫn tinh thần cho chồng cũ. Khi hôn nhân rạn nứt, cô nói với cha mẹ Uông Tiểu Phi lý do ly hôn là "duyên đã hết". Người đẹp cũng hứa suốt đời không nói xấu về chồng cũ. Cô mong Tiểu Phi nghĩ về lợi ích của các con, ngừng đấu đá, tranh cãi. Với bà Trương Lan, nữ diễn viên cũng bày tỏ luôn tôn trọng dù họ không còn là mẹ chồng - nàng dâu.

Từ Hy Viên chấp nhận hòa giải để khép lại vụ tranh chấp tiền bạc ồn ào với chồng cũ Uông Tiểu Phi. Cô không muốn vụ việc gây ảnh hưởng đến tình nghĩa hai gia đình, đặc biệt các con.

Từ Hy Viên đến với bạn trai cũ DJ Koo sau 4 tháng ly hôn. Ảnh: Weibo

Theo truyền thông, Uông Tiểu Phi sẽ bay từ Bắc Kinh (Trung Quốc) đến Đài Bắc (Đài Loan) vào ngày 22/11, để giải quyết vụ kiện tụng giữa anh và vợ cũ Từ Hy Viên. Người đẹp Vườn Sao Băng bày tỏ hai con đang rất mong được gặp bố.