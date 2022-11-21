Sau khi đem chuyện tình ra ngoài ánh sáng, Lưu Khải Uy thoải mái thể hiện tình cảm với bạn gái mới chốn đông người

Sao quốc tế 21/11/2022 18:00

Lưu Khải Uy và bạn gái mới Lý Hiểu Phong tay trong tay đầy tình cảm tại sân bay. Đây là lần đầu tiên cặp đôi cùng xuất hiện sau khi công khai chuyện hẹn hò.

Ngày 21/11, trang Sina đăng tải hình ảnh và thông tin mới liên quan tới Lưu Khải Uy cùng bạn gái mới Lý Hiểu Phong. Theo đó, cặp đôi vừa đây đã "tay trong tay" có mặt tại sân bay. Cả hai diện đồ cùng tông màu đen trông cực kỳ ăn ý.

Không chỉ là lần đầu tiên xuất hiện công khai trước truyền thông, mà cả hai chẳng ngại ngần nắm tay vô cùng tình tứ.

Sau khi đem chuyện tình ra ngoài ánh sáng, Lưu Khải Uy thoải mái thể hiện tình cảm với bạn gái mới chốn đông người - Ảnh 1
Sau khi đem chuyện tình ra ngoài ánh sáng, Lưu Khải Uy thoải mái thể hiện tình cảm với bạn gái mới chốn đông người - Ảnh 2
Sau khi đem chuyện tình ra ngoài ánh sáng, Lưu Khải Uy thoải mái thể hiện tình cảm với bạn gái mới chốn đông người - Ảnh 3
Sau khi đem chuyện tình ra ngoài ánh sáng, Lưu Khải Uy thoải mái thể hiện tình cảm với bạn gái mới chốn đông người - Ảnh 4
Lưu Khải Uy và bạn gái mới tình cảm tại sân bay. Ảnh: Internet

Trước đó, vào tối 18/11, Lưu Khải Uy lần đầu xác nhận hẹn hò với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong. Tài tử Hong Kong cho biết đã gắn bó với bạn gái mới được một thời gian. Họ quen biết nhau qua sự mai mối của bạn bè. Cả hai có tính cách hòa hợp.

"Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chúc phúc cho chuyện tình cảm của chúng tôi. Tôi và Lý Hiểu Phong rất tốt. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc và thoải mái khi ở cạnh nhau", Lưu Khải Uy bày tỏ.

Nam diễn viên cho biết từ tháng 8 đến cuối tháng 10, anh bận ghi hình show Anh trai vượt mọi chông gai, giai đoạn đó phải nhập viện vì sốt cao. Tài tử biết ơn bạn gái tận tình chăm sóc khi đau ốm. Ở bên người yêu, Lưu Khải Uy luôn rạng rỡ, miệng cười không ngớt. Mọi bài viết của Lưu Khải Uy trên mạng xã hội, Lý Hiểu Phong đều nhấn nút "Like", và ngược lại. Một số nguồn tin cho hay hai nghệ sĩ đến với nhau do hoàn cảnh tương đồng: Cả hai đều đã ly hôn, có con riêng.

Sau khi đem chuyện tình ra ngoài ánh sáng, Lưu Khải Uy thoải mái thể hiện tình cảm với bạn gái mới chốn đông người - Ảnh 5

Lý Hiểu Phong là người đẹp đầu tiên Lưu Khải Uy công khai hẹn hò kể từ sau 4 năm ly hôn Dương Mịch. Những ngày qua, họ được bắt gặp tay trong tay xuất hiện trên phố.

Chuyện tình cảm của Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong nhận được sự quan tâm từ dư luận Trung Quốc những ngày qua. Lý Hiểu Phong từng tham gia dự án Định luật 80/20 của tình yêu cùng Dương Mịch. Hiện tại, bộ phim đang lên sóng. Trong đó, Lý Hiểu Phong đóng vai bạn thân và cũng là chị dâu của Dương Mịch.

Sau khi đem chuyện tình ra ngoài ánh sáng, Lưu Khải Uy thoải mái thể hiện tình cảm với bạn gái mới chốn đông người - Ảnh 6

Lý Hiểu Phong cao 1,74 m, vóc dáng như người mẫu, phong cách trẻ trung, ngoại hình nổi bật. Tình mới của Lưu Khải Uy sinh năm 1982 nhưng có phong cách trẻ trung như cô gái ở độ tuổi 20, mái tóc cắt ngắn cá tính mạnh mẽ.

Cô tốt nghiệp đại học Thành Đô, từng làm người dẫn chương trình tại đài An Huy. Năm 2008, Lý Hiểu Phong chuyển hướng sang làm diễn viên. Cô từng tham gia tác phẩm Phương Hoa của đạo diễn Phùng Tiểu Cương.

Lý Hiểu Phong từng trải qua một cuộc hôn nhân với doanh nhân giàu có gốc Bắc Kinh năm 2013. Hai người có một con trai nhưng đường ai nấy đi sau vài năm chung sống.

Sau khi đem chuyện tình ra ngoài ánh sáng, Lưu Khải Uy thoải mái thể hiện tình cảm với bạn gái mới chốn đông người - Ảnh 7

Lưu Khải Uy là người gốc Hong Kong, được biết đến với các phim Thiên sơn mộ tuyết, Nắm giữ tình yêu, Thiên kim nữ tặc... Anh và Dương Mịch gặp nhau trên phim trường, sau đó yêu nhau dù hoàn cảnh khác biệt: người ở Đại lục, người tại Hong Kong, tuổi Khải Uy lại hơn Dương Mịch khá nhiều. Sau khi kết hôn năm 2014, tới 2016, họ sinh con gái Tiểu Gạo Nếp. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm, sau đó đường ai nấy đi. Con gái của cặp sao ở lại Hong Kong, do ông bà nội chăm sóc. Những năm gần đây, Lưu Khải Uy chủ yếu ở Đại lục làm việc.

 

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