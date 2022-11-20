Mỹ nam 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' gây sốt với body vạm vỡ, fan nữ 'đổ rầm rầm' trước ngoại hình soái ca

Sao quốc tế 20/11/2022 22:36

Ngôi sao 10X được ví như nam thần bước ra từ tiểu thuyết, bên cạnh gương mặt đẹp không tỳ vết thì anh còn gây sốt nhờ body chuẩn.

Trần Phi Vũ là nam diễn viên đang làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ tháng 11 khi đóng chính trong bộ phim Chiếc bật lửa và váy công chúa (tên khác: Chiếu sáng anh, sưởi ấm em), chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Twentine. Nam diễn viên được khen thể hiện nhân vật chính Lý Tuân một cách hoàn hảo, như soái ca trong truyện bước ra.

Mỹ nam 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' gây sốt với body vạm vỡ, fan nữ 'đổ rầm rầm' trước ngoại hình soái ca - Ảnh 1

Trong phim, Trần Phi Vũ "cân" được đa dạng tạo hình, từ tóc vàng, tóc nâu đến đầu đinh. Diễn viên sinh năm 2000 nhận nhiều lời khen ngợi ngũ quan sắc bén, ánh mắt thâm tình, mang nét thanh thuần hợp với những bộ phim thanh xuân. Ngoài đời, Trần Phi Vũ tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, anh cao 1,88 m, trùng khớp với chiều cao của nhân vật Lý Tuân.

Mỹ nam 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' gây sốt với body vạm vỡ, fan nữ 'đổ rầm rầm' trước ngoại hình soái ca - Ảnh 2
Mỹ nam 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' gây sốt với body vạm vỡ, fan nữ 'đổ rầm rầm' trước ngoại hình soái ca - Ảnh 3
Mỹ nam 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' gây sốt với body vạm vỡ, fan nữ 'đổ rầm rầm' trước ngoại hình soái ca - Ảnh 4
Mỹ nam 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' gây sốt với body vạm vỡ, fan nữ 'đổ rầm rầm' trước ngoại hình soái ca - Ảnh 5

Mới đây, trên trang cá nhân với hơn 12 triệu lượt người theo dõi, Trần Phi Vũ mặc áo thun bó, khoe body săn chắc, từng múi cơ nổi lên cuồn cuộn trong loạt ảnh tập gym. Nam diễn viên nhận nửa triệu lượt Like cho loạt ảnh, đa phần khen anh "ngày càng hot", "vẻ đẹp nam tính", "thực sự quyến rũ"...

Mỹ nam 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' gây sốt với body vạm vỡ, fan nữ 'đổ rầm rầm' trước ngoại hình soái ca - Ảnh 6

Trần Phi Vũ, sinh năm 2000 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố của anh là đạo diễn Trần Khải Ca còn mẹ là diễn viên nổi tiếng Trần Hồng. Sinh ra trong gia đình "con nhà nòi", Trần Phi Vũ được bố mẹ đầu tư cho học trường quốc tế từ những năm cấp 2 và tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm. 

Nhờ nền tảng vững chắc từ gia đình, anh dễ dàng nhận vai chính từ những phim đầu tay là Bí quả (2016) và Tương Dạ (2018), Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Tôi và tổ quốc của tôi, Hoa nở giữa bụi trần. Ngoài ra, Trần Phi Vũ còn trở thành đại sứ thương hiệu thời trang Dior khi mới 16 tuổi. Nam diễn viên cũng được mời lên trang bìa của nhiều tạp chí lớn ở Trung Quốc. Tuy nhiên xuất phát điểm thuận lợi trở thành rào cản khiến tài tử bị đánh giá khắt khe hơn vì gán mác "con ông cháu cha". 

Mỹ nam 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' gây sốt với body vạm vỡ, fan nữ 'đổ rầm rầm' trước ngoại hình soái ca - Ảnh 7
Mỹ nam 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' gây sốt với body vạm vỡ, fan nữ 'đổ rầm rầm' trước ngoại hình soái ca - Ảnh 8
Trần Phi Vũ cùng bố mẹ ruột. Ảnh: Internet

Nhờ thành công của phim Chiếc bật lửa và váy công chúa, Trần Phi Vũ trở thành gương mặt gây chú ý bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ, được săn đón trên khắp các trang mạng xã hội lẫn truyền thông. Sự tương tác giữa Trần Phi Vũ và bạn diễn Trương Tịnh Nghi cũng được đánh giá cao. Người đẹp sinh năm 1999 gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh thuần nhưng có phần cá tính, độc lập. Cô là học trò của Châu Tấn và được nữ diễn viên dốc sức lăng xê. 

Mỹ nam 'Chiếc bật lửa và váy công chúa' gây sốt với body vạm vỡ, fan nữ 'đổ rầm rầm' trước ngoại hình soái ca - Ảnh 9

Trần Phi Vũ sống trong môi trường nghệ thuật từ nhỏ và chấp nhận thử thách trong nhiều dạng vai khác nhau. Tuy nhiên, anh thiếu một cơ hội để bật lên. Chiếc bật lửa và váy công chúa chính là hy vọng cho sự nghiệp đang có phần bế tắc của nam diễn viên sinh năm 2000.

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