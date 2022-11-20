Bất mãn cách TVB đối đãi tệ bạc, diễn viên gạo cội từ chối quay lại nhà đài

Sao quốc tế 20/11/2022 16:17

Sau 3 thập kỷ gắn bó và cống hiến cho TVB nhưng đổi lại là cách đối xử bạc bẽo của nhà đài, diễn viên gạo cội Lê Bỉ Đắc quyết định "dứt áo ra đi".

Mới đây, truyền thông Hong Kong đưa tin nam diễn viên Lê Bỉ Đắc tham gia lễ khai máy của bộ phim Cực phẩm tiếu lang quân do đài ViuTV sản xuất. Ngôi sao Mẹ chồng khó tính cho biết ông không muốn quay lại TVB dù vẫn còn hạn hợp đồng với đài.

Theo HK01, năm 2021, Lê Bỉ Đắc phát hiện hai mạch máu ở tim bị tắc nghẽn, cần phải tiến hành phẫu thuật "Nong động mạch". Do đó, ông tạm nghỉ để chữa bệnh. Khi sức khỏe hồi phục, nam diễn viên muốn quay lại TVB tiếp tục công việc nhưng bị nhà đài ép nghỉ ngơi. Không có việc làm khiến cuộc sống của ông ngày càng khó khăn.

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Lê Bỉ Đắc là diễn viên gạo cội của TVB, sau 30 năm gắn bó ông quyết định ra đi vì thất vọng cách đối xử của nhà đài. Ảnh: Internet

Truyền thông Hong Kong đưa tin, Lê Bỉ Đắc gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng không được công ty quản lý quan tâm. May mắn có bạn diễn trong phim Mẹ chồng khó tính là tài tử Huỳnh Tông Trạch giúp đỡ. Ngoài ra, tỷ phú Lưu Loan Hùng khi nghe tin ông lâm vào đường cùng cũng giúp trả chi phí chữa bệnh cho Lê Bỉ Đắc, nhờ đó nam diễn viên Vua ăn mày mới vượt qua được giai đoạn khó khăn.

Lê Bỉ Đắc chia sẻ đài TVB lúc đầu yêu cầu ông nghỉ ngơi ba tháng. Sau thời gian này, ông tìm gặp các quan chức cao cấp trong công ty để tìm cơ hội việc làm nhưng không nhận được hồi âm. Nam diễn viên đã dùng hết tiền tiết kiệm để điều trị bệnh, do đó, ông cần tiền để trang trải cuộc sống. Vì vậy, Lê Bỉ Đắc quyết định tìm việc ở nơi khác.

TVB dạo gần đây vướng vào nhiều chỉ trích vì cơ chế đối đãi bạc bẽo với nghệ sĩ khiến nhiều người phải lao động chân tay kiếm thêm thu nhập. Cố diễn viên Dư Tử Minh từng tỏ thái độ bất mãn vì bị TVB đối xử tệ bạc. Theo “Khương Tử Nha”, đầu năm 2020, lương của ông bị cắt giảm đáng kể vì không còn nhiều giá trị thương mại đối với TVB, dù ông đã cống hiến hơn nửa đời người cho đài này. Dù đã ký hợp đồng nhưng một năm, ông chỉ được ghi hình một chương trình và như thế, mức lương cả năm được khoảng hơn 10.000 NDT (khoảng hơn 30 triệu đồng hiện tại). Mức lương này không đủ duy trì cuộc sống cơ bản.

Bất mãn cách TVB đối đãi tệ bạc, diễn viên gạo cội từ chối quay lại nhà đài - Ảnh 2
Những năm tháng cuối đời, "Khương Tử Nha" Dư Tử Minh đã thể hiện sự bất mãn với TVB. Ảnh: Internet

Ngoài mức lương thấp, nhiều điều kiện khắc nghiệt khác cũng trở thành lý do “cưỡng bức” các nghệ sĩ gạo cội buộc phải rời đi. Dư Tử Minh từng cho biết ở tuổi 76, ông vẫn bị ép quay phim cả vào ban đêm. Cường độ làm việc này khá căng thẳng với một nghệ sĩ lão thành.

Là fan TVB thì ắt hẳn khán giả không còn xa lạ với cái tên Lưu Giang, ông là diễn viên quen mặt trong những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung. Khi Lưu Giang được các đài truyền hình khác săn đón khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất, ông vẫn chọn ở lại với TVB và làm việc ở đây gần 40 năm và đóng hơn 200 bộ phim. Có thể nói Lưu Giang đã dành trọn cả đời mình để cống hiến cho nhà đài, nhưng cuối cùng ông nhận lại được gì?

Bất mãn cách TVB đối đãi tệ bạc, diễn viên gạo cội từ chối quay lại nhà đài - Ảnh 3
Lưu Giang hết mình với các vai diễn nhưng lại bị bắt ép giảm mức lương. Ảnh minh họa: Internet

Đầu năm 2020, hợp đồng của Lưu Giang với TVB hết hạn, khi thảo luận về hợp đồng mới, TVB đã thay đổi mức lương hàng tháng theo thỏa thuận ban đầu là 60 ngàn NDT thành mức lương cơ bản là 5 ngàn NDT. Đây như là giọt nước tràn ly khiến Lưu Giang không còn mặn mà gì với nhà đài qua bao lần bị đối xử tệ, ông lựa chọn ra đi và chuyển hướng phát triển tại Đại Lục. 

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