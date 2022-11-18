Lưu Khải Uy tiếp tục lộ ảnh hẹn hò với bạn gái mới, mối quan hệ rành rành khó chối cãi?

Sao quốc tế 18/11/2022 17:17

Tài tử họ Lưu và bạn gái Lý Hiểu Phong được bắt gặp đang đi dạo phố, họ liên tục cười nói vui vẻ.

Mới đây, thợ săn ảnh xứ Trung tiếp tung ra loạt ảnh thân mật của tài tử Lưu Khải Uy và bạn gái Lý Hiểu Phong. Cặp đôi nắm tay nhau trên phố. Dù là người nổi tiếng và ở nơi công cộng nhưng cả hai không hề e ngại.

Lưu Khải Uy tiếp tục lộ ảnh hẹn hò với bạn gái mới, mối quan hệ rành rành khó chối cãi? - Ảnh 1
Lưu Khải Uy tiếp tục lộ ảnh hẹn hò với bạn gái mới, mối quan hệ rành rành khó chối cãi? - Ảnh 2
Lưu Khải Uy tiếp tục lộ ảnh hẹn hò với bạn gái mới, mối quan hệ rành rành khó chối cãi? - Ảnh 3
Hình ảnh hẹn hò mới nhất của Lưu Khải Uy và bạn gái Lý Hiểu Phong. Ảnh: Internet

Hình ảnh này đã nhanh chóng gây ra bình luận trái chiều từ cư dân mạng. Bởi trước đó, nữ diễn viên Lý Hiểu Phong đã lên tiếng phủ nhận trước nghi vấn cô đang hẹn hò với chồng cũ của Dương Mịch - Lưu Khải Uy. Phía nữ diễn viên khẳng định thông tin hẹn hò đang đồn trên mạng là hoàn toàn sai sự thật.

Song mới đây, Lý Hiểu Phong đã chia sẻ lại bài viết này và hỏi: "Bạn liên hệ với nhân viên nào vậy?".

Động thái của Lý Hiểu Phong được cho là ngầm thừa nhận đang trong mối quan hệ tình ái với Lưu Khải Uy. Như vậy, sau 4 năm ly hôn Dương Mịch, Lưu Khải Uy đang hạnh phúc bên cạnh người đẹp kém 8 tuổi. Lý Hiểu Phong cũng đã trải qua một lần đổ vỡ và có con trai với chồng cũ.

Lưu Khải Uy tiếp tục lộ ảnh hẹn hò với bạn gái mới, mối quan hệ rành rành khó chối cãi? - Ảnh 4
Lý Hiểu Phong và vợ cũ Lưu Khải Uy - diễn viên Dương Mịch đang tham gia chung dự án phim. Ảnh: Internet

Mối quan hệ giữa Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong càng gây chú ý hơn vì nữ diễn viên từng tham gia dự án Định luật 80/20 của tình yêu cùng Dương Mịch. Hiện tại, bộ phim đang lên sóng. Trong đó, Lý Hiểu Phong đóng vai bạn thân và cũng là chị dâu của Dương Mịch.

Lưu Khải Uy tiếp tục lộ ảnh hẹn hò với bạn gái mới, mối quan hệ rành rành khó chối cãi? - Ảnh 5

Lý Hiểu Phong cao 1,74 m, vóc dáng như người mẫu, phong cách trẻ trung, ngoại hình nổi bật. Tình mới của Lưu Khải Uy sinh năm 1982 nhưng có phong cách trẻ trung như cô gái ở độ tuổi 20, mái tóc cắt ngắn cá tính mạnh mẽ.

Cô tốt nghiệp đại học Thành Đô, từng làm người dẫn chương trình tại đài An Huy. Năm 2008, Lý Hiểu Phong chuyển hướng sang làm diễn viên. Cô từng tham gia tác phẩm Phương Hoa của đạo diễn Phùng Tiểu Cương.

Lưu Khải Uy tiếp tục lộ ảnh hẹn hò với bạn gái mới, mối quan hệ rành rành khó chối cãi? - Ảnh 6

Lưu Khải Uy người gốc Hong Kong, được biết đến với các phim Thiên sơn mộ tuyết, Nắm giữ tình yêu, Thiên kim nữ tặc... Anh và Dương Mịch gặp nhau trên phim trường, sau đó yêu nhau dù hoàn cảnh khác biệt: người ở Đại lục, người tại Hong Kong, tuổi Khải Uy lại hơn Dương Mịch khá nhiều. Sau khi kết hôn năm 2014, tới 2016, họ sinh con gái Tiểu Gạo Nếp. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm, sau đó đường ai nấy đi. Con gái của cặp sao ở lại Hong Kong, do ông bà nội chăm sóc.

Trương Bá Chi một mình tổ chức sinh nhật cho con trai út, mảng tóc vàng hoe của cậu bé gây nhiều đồn đoán

Trương Bá Chi một mình tổ chức sinh nhật cho con trai út, mảng tóc vàng hoe của cậu bé gây nhiều đồn đoán

Nữ diễn viên đăng tải nhiều hình ảnh và dành những lời chúc tốt đẹp đến cậu con trai út nhân sinh nhật tròn 4 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Khải Uy Dương Mịch Lý Hiểu Phong bạn gái Lưu Khải Uy sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Trương Bá Chi một mình tổ chức sinh nhật cho con trai út, mảng tóc vàng hoe của cậu bé gây nhiều đồn đoán

Trương Bá Chi một mình tổ chức sinh nhật cho con trai út, mảng tóc vàng hoe của cậu bé gây nhiều đồn đoán

Bị vợ cũ tố đời tư thác loạn khiến sự nghiệp điêu đứng, nay Vương Lực Hoành được gỡ lệnh cấm sóng

Bị vợ cũ tố đời tư thác loạn khiến sự nghiệp điêu đứng, nay Vương Lực Hoành được gỡ lệnh cấm sóng

Người thân livestream kiếm tiền trong lễ tang của 'Quan Vũ' Lục Thụ Minh, dân mạng bức xúc vì hành động quá phản cảm

Người thân livestream kiếm tiền trong lễ tang của 'Quan Vũ' Lục Thụ Minh, dân mạng bức xúc vì hành động quá phản cảm

Mỹ nhân 20 tuổi khiến Ngô Diệc Phàm 'thân bại danh liệt' bị tố nói dối, lừa đảo

Mỹ nhân 20 tuổi khiến Ngô Diệc Phàm 'thân bại danh liệt' bị tố nói dối, lừa đảo

Lục Nghị - Bào Lôi: Thiên tình sử đẹp như mơ của làng giải trí Hoa ngữ

Lục Nghị - Bào Lôi: Thiên tình sử đẹp như mơ của làng giải trí Hoa ngữ

Hoa hậu mang tiếng giật chồng lấy võ sĩ nghèo: Cuộc sống hiện tại chật vật, phải bươn chải khắp nơi để nuôi gia đình

Hoa hậu mang tiếng giật chồng lấy võ sĩ nghèo: Cuộc sống hiện tại chật vật, phải bươn chải khắp nơi để nuôi gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 57 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI