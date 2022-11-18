Lưu Khải Uy tiếp tục lộ ảnh hẹn hò với bạn gái mới, mối quan hệ rành rành khó chối cãi?

Tài tử họ Lưu và bạn gái Lý Hiểu Phong được bắt gặp đang đi dạo phố, họ liên tục cười nói vui vẻ.

Mới đây, thợ săn ảnh xứ Trung tiếp tung ra loạt ảnh thân mật của tài tử Lưu Khải Uy và bạn gái Lý Hiểu Phong. Cặp đôi nắm tay nhau trên phố. Dù là người nổi tiếng và ở nơi công cộng nhưng cả hai không hề e ngại. Hình ảnh hẹn hò mới nhất của Lưu Khải Uy và bạn gái Lý Hiểu Phong. Ảnh: Internet Hình ảnh này đã nhanh chóng gây ra bình luận trái chiều từ cư dân mạng. Bởi trước đó, nữ diễn viên Lý Hiểu Phong đã lên tiếng phủ nhận trước nghi vấn cô đang hẹn hò với chồng cũ của Dương Mịch - Lưu Khải Uy. Phía nữ diễn viên khẳng định thông tin hẹn hò đang đồn trên mạng là hoàn toàn sai sự thật.

Song mới đây, Lý Hiểu Phong đã chia sẻ lại bài viết này và hỏi: "Bạn liên hệ với nhân viên nào vậy?". Động thái của Lý Hiểu Phong được cho là ngầm thừa nhận đang trong mối quan hệ tình ái với Lưu Khải Uy. Như vậy, sau 4 năm ly hôn Dương Mịch, Lưu Khải Uy đang hạnh phúc bên cạnh người đẹp kém 8 tuổi. Lý Hiểu Phong cũng đã trải qua một lần đổ vỡ và có con trai với chồng cũ.

Lý Hiểu Phong và vợ cũ Lưu Khải Uy - diễn viên Dương Mịch đang tham gia chung dự án phim. Ảnh: Internet Mối quan hệ giữa Lưu Khải Uy và Lý Hiểu Phong càng gây chú ý hơn vì nữ diễn viên từng tham gia dự án Định luật 80/20 của tình yêu cùng Dương Mịch. Hiện tại, bộ phim đang lên sóng. Trong đó, Lý Hiểu Phong đóng vai bạn thân và cũng là chị dâu của Dương Mịch. Lý Hiểu Phong cao 1,74 m, vóc dáng như người mẫu, phong cách trẻ trung, ngoại hình nổi bật. Tình mới của Lưu Khải Uy sinh năm 1982 nhưng có phong cách trẻ trung như cô gái ở độ tuổi 20, mái tóc cắt ngắn cá tính mạnh mẽ. Cô tốt nghiệp đại học Thành Đô, từng làm người dẫn chương trình tại đài An Huy. Năm 2008, Lý Hiểu Phong chuyển hướng sang làm diễn viên. Cô từng tham gia tác phẩm Phương Hoa của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Lưu Khải Uy người gốc Hong Kong, được biết đến với các phim Thiên sơn mộ tuyết, Nắm giữ tình yêu, Thiên kim nữ tặc... Anh và Dương Mịch gặp nhau trên phim trường, sau đó yêu nhau dù hoàn cảnh khác biệt: người ở Đại lục, người tại Hong Kong, tuổi Khải Uy lại hơn Dương Mịch khá nhiều. Sau khi kết hôn năm 2014, tới 2016, họ sinh con gái Tiểu Gạo Nếp. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm, sau đó đường ai nấy đi. Con gái của cặp sao ở lại Hong Kong, do ông bà nội chăm sóc.

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