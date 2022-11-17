Hoa hậu mang tiếng giật chồng lấy võ sĩ nghèo: Cuộc sống hiện tại chật vật, phải bươn chải khắp nơi để nuôi gia đình

Sao quốc tế 17/11/2022 22:35

Cuộc hôn nhân chênh lệch danh tiếng, tài chính giữa Hoa hậu Hồng Kông - Quách Thiện Ni và Chu Thiếu Kiệt từng nhận nhiều lời đàm tiếu từ dư luận.

Nhắc đến Quách Thiện Ni, người ta sẽ nhớ ngay đến danh xưng tiểu tam giật chồng. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, nàng hậu họ Quách luôn để lại những tai tiếng, tranh cãi vì lịch sử tình trường quá phức tạp.

Hoa hậu mang tiếng giật chồng lấy võ sĩ nghèo: Cuộc sống hiện tại chật vật, phải bươn chải khắp nơi để nuôi gia đình - Ảnh 1

Mỗi bộ phim cô nàng tham gia đều tốn không ít giấy mực của báo chí khi luôn dính phải tin đồn hẹn hò với bạn diễn như Cổ Thiên Lạc, Mã Tuấn Vỹ, Trần Hào. Đỉnh điểm vào năm 2006, sau khi hợp tác cùng Đào Đại Vũ trong Học viện cảnh sát cả hai đã “phim giả tình thật” mặc cho Đào Đại Vũ đã có vợ.

Cô bị xem là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình Đào Đại Vũ. Thế nhưng, cuộc tình này cũng sớm kết thúc do nàng hậu không chịu nổi búa rìu dư luận. Hận người tình phũ phàng dứt áo ra đi, Đào Đại Vũ kể xấu, chỉ trích Thiện Ni trên khắp mặt báo. Từ đây, sự nghiệp của nữ diễn viên lao dốc không phanh.

Hoa hậu mang tiếng giật chồng lấy võ sĩ nghèo: Cuộc sống hiện tại chật vật, phải bươn chải khắp nơi để nuôi gia đình - Ảnh 2
Nàng hậu và chuyện tình sai trái với Đào Đại Vũ. Ảnh: Internet

Hậu scandal tình ái, Quách Thiện Ni bỏ về Canada tránh điều tiếng dư luận. Một thời gian sau, cô quay trở lại Hong Kong gây dựng lại sự nghiệp, nhưng không được đón nhận, phải chuyển sang hoạt động ở thị trường Đại lục. 

Năm 2010, Quách Thiện Ni tham gia dự án Cung Tỏa Tâm Ngọc và vô tình quen với Chu Thiếu Kiệt. Suốt thời gian làm việc chung, Quách Thiện Ni có cảm tình với người đồng nghiệp kém tuổi. Ấn tượng của anh với cô là một chàng trai chăm chỉ và làm việc rất nghiêm túc, chuyên nghiệp, nữ diễn viên sau đó nguyện gắn bó cùng Chu Thiếu Kiệt.

Hoa hậu mang tiếng giật chồng lấy võ sĩ nghèo: Cuộc sống hiện tại chật vật, phải bươn chải khắp nơi để nuôi gia đình - Ảnh 3
Quách Thiện Ni xây dựng gia đình của Chu Thiếu Kiệt - người thua kém cô về mọi mặt. Ảnh: Internet

Năm 2011, Quách Thiện Ni và Chu Thiếu Kiệt tổ chức đám cưới. Một năm sau đó, họ đón con gái đầu lòng. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên cũng chuyển đến Bắc Kinh, Trung Quốc sống cùng chồng. Sống trong căn hộ chung cư nhỏ nhưng chưa bao giờ cô than vãn hay cảm thấy khó chịu.

Thời gian gần đây, cô tham gia biểu diễn tại một sự kiện gần đây tại Đại lục. Hoa hậu Hong Kong 1999 mặc váy quây, để lộ vóc dáng mảnh mai, nhan sắc vẫn nổi trội bất chấp tuổi ngấp nghé ngũ tuần. Trong suốt buổi diễn, diễn viên thân thiện vẫy tay chào mọi người, tuy nhiên không có tiếng vỗ tay hay cổ vũ nào từ khán giả.

Hoa hậu mang tiếng giật chồng lấy võ sĩ nghèo: Cuộc sống hiện tại chật vật, phải bươn chải khắp nơi để nuôi gia đình - Ảnh 4
Người đẹp miệt mài chạy show để nuôi gia đình. Ảnh: Internet

Từng là diễn viên hàng đầu của TVB nhưng hiện tại Quách Thiện Ni phải biểu diễn ở sân khấu đơn sơ, khung cảnh vắng vẻ khiến nhiều người ái ngại. Nhiều bình luận cho rằng cuộc sống nàng hậu chật vật, phải lo kinh tế cho gia đình nên mới chấp nhận chạy show đại trà như vậy. Fan của Quách Thiện Ni nói chính việc lấy chồng nghèo, không có sự nghiệp khiến diễn viên khổ. Thậm chí, có người chỉ trích chồng cô - Chu Thiếu Kiệt - ăn bám, lừa tình hoa hậu hơn anh sáu tuổi. 

Liên quan đến những ồn ào chồng không kiếm ra tiền, để vợ vất vả, cô nói tin tưởng ông xã và ủng hộ anh hết mình. Cô thừa nhận nhà chồng nghèo, bản thân anh tiết kiệm, đôi giày rách bươm mới thay giày khác. Diễn viên nhận xét chồng là người đơn giản, tử tế, chăm chỉ và yêu thương vợ con hết mực.

 

 

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