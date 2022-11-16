Mao Hiểu Đồng: Từ đứa trẻ bị cha ruột ném vào thùng rác đến ngôi sao được yêu thích của giới giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 16/11/2022 21:18

Cuộc đời Mao Hiểu Đồng có quá nhiều nỗi thống khổ, tuy nhiên hiện tại nữ diễn viên đã được bù đắp xứng đáng.

Là diễn viên nổi tiếng, nhưng xuất thân của Mao Hiểu Đồng đặc biệt hơn bất kỳ ai khác. Không chỉ đơn thuần là gia cảnh thiếu thốn, cô còn từng chịu nỗi đau sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ. Khi mới sinh ra, bố ruột của cô biết cô là bé gái liền ném thẳng vào thùng rác, bất chấp lúc đó Mao Hiểu Đồng còn đỏ hỏn.

May mà ngay sau đó, mẹ Mao Hiểu Đồng tỉnh dậy, không thấy con gái đâu đã vội vàng đi tìm con khắp nơi dù cơ thể vẫn còn yếu. Cuối cùng ông trời không phụ lòng người, bà tìm thấy con gái đang thoi thóp trong thùng rác, mặt đỏ bừng vì cái lạnh, cái rét của mùa đông. Nếu chỉ chậm trễ thêm một chút, không ai dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với đứa bé bị vứt bỏ khi ấy.

Mao Hiểu Đồng: Từ đứa trẻ bị cha ruột ném vào thùng rác đến ngôi sao được yêu thích của giới giải trí Hoa ngữ - Ảnh 1

Bản tính trọng nam khinh nữ nên khi thấy vợ ẵm đứa con mình đã vứt bỏ, bố ruột của nữ diễn viên thờ ơ và không thèm quan tâm đến. Chưa hết, lúc đó ông ta còn nghiện ma túy nặng. Sau khi không thể hòa giải mâu thuẫn mẹ Mao Hiểu Đồng đã quyết định ly hôn để giải thoát cho hai mẹ con. 

Sau khi cha mẹ ly hôn, Mao Hiểu Đồng đổi sang họ mẹ. Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, nữ diễn viên rất chăm chỉ trong việc học tập. Năm 13 tuổi, cô thi đỗ trường Vũ đạo Chuyên nghiệp Bắc Kinh, học nhảy latin, nhảy hiện đại và đoạt giải trong nhiều cuộc thi khiêu vũ. Năm 17 tuổi, Mao Hiểu Đồng thi đỗ khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương. 

Mao Hiểu Đồng: Từ đứa trẻ bị cha ruột ném vào thùng rác đến ngôi sao được yêu thích của giới giải trí Hoa ngữ - Ảnh 2

Năm 2010, Mao Hiểu Đồng chính thức bước chân vào showbiz nhưng đến năm 2012, cô mới được khán giả biết đến rộng rãi nhờ tác phẩm Chân Hoàn Truyện. Sau đó, cô tham gia nhiều tác phẩm đình đám như: Vân Trung Ca, Cẩm Tú Vị Ương, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên,... và gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào.

Sau này Mao Hiểu Đồng trở thành diễn viên có danh tiếng, bố ruột của cô đã lên truyền hình tố Mao Hiểu Đồng bất hiếu, không nhận mặt cha. Đáng nói là, trước khi cha Mao Hiểu Đồng tiết lộ về cuộc sống riêng, nữ diễn viên chưa từng lên tiếng kể khổ, than vãn về hoàn cảnh bi thảm của mình. Do đó, cô nhận được sự cảm thông và khâm phục của công chúng.

Mao Hiểu Đồng: Từ đứa trẻ bị cha ruột ném vào thùng rác đến ngôi sao được yêu thích của giới giải trí Hoa ngữ - Ảnh 3

Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Mao Hiểu Đồng nói không với scandal, đi lên bằng thực lực. Chính vì vậy, nhiều khán giả yêu mến và tác hợp cô cùng thần tượng nam của họ. Theo Sina, các khán giả giới thiệu Trương Nghệ Hưng, Đàn Kiện Thứ, Dương Dương, Mã Thiên Vũ, nam ca sĩ Uông Tô Lang để Mao Hiểu Đồng tìm hiểu: "Cô ấy xinh đẹp quá, khí chất sang trọng cao cấp", "Chị dâu, Trương Nghệ Hưng rất tốt, chị có muốn cân nhắc không", "Chị dâu, Uông Tô Lang tính tình tốt, biết ca hát, biết chiều chuộng người khác, nói chuyện rất hay", "Đàn Kiện Thứ là một người vừa có tài vừa ấm áp, hai người rất đẹp đôi"...

Mao Hiểu Đồng: Từ đứa trẻ bị cha ruột ném vào thùng rác đến ngôi sao được yêu thích của giới giải trí Hoa ngữ - Ảnh 4
Mao Hiểu Đồng: Từ đứa trẻ bị cha ruột ném vào thùng rác đến ngôi sao được yêu thích của giới giải trí Hoa ngữ - Ảnh 5

Việc các nghệ sĩ hẹn hò là chủ đề nhạy cảm và ít được người hâm mộ ủng hộ. Tuy nhiên, Mao Hiểu Đồng dường như là ngoại lệ. Cô được khán giả yêu mến nhờ tính cách tốt, chăm chỉ, chuyên nghiệp trong công việc, khả năng diễn xuất ổn định và cuộc sống không có scandal. Dù có vẻ ngoài dịu dàng nhỏ nhắn, Mao Hiểu Đồng lại là cô gái mạnh mẽ, vượt qua nhiều biến cố cuộc đời khiến công chúng khâm phục.

Mao Hiểu Đồng: Từ đứa trẻ bị cha ruột ném vào thùng rác đến ngôi sao được yêu thích của giới giải trí Hoa ngữ - Ảnh 6

Không chỉ có chuyện gia đình đáng buồn, chuyện tình yêu của Mao Hiểu Đồng cũng gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ. Năm 2017 Trần Tường đã ngang nhiên dẫn nữ diễn viên Giang Khải Đồng về nhà ngoại tình và bị mỹ nhân 30 Thôi Mà bắt tại trận. Mao Hiểu Đồng lập tức dọn khỏi căn hộ ngay trong đêm, quyết định "đường ai nấy đi" với người bạn trai ngoại tình. Khi đoạn clip trích từ camera căn hộ nơi Trần Tường sinh sống được công khai trên mạng xã hội, netizen vô cùng tiếc nuối cho Mao Hiểu Đồng vì gặp phải "tra nam".  

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