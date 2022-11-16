"Vua hài Hong Kong" có cuộc sống bí ẩn, ông không kết hôn mà ở với mẹ già. Nghệ sĩ gạo cội xem cún cưng là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần.

Ngày 16/11, HK01 đưa tin Châu Tinh Trì chia sẻ ảnh đời thường bên chú cún cưng trên trang cá nhân. Tài tử Hong Kong cho biết chú chó đang nuôi tên Kio, là người bạn đặc biệt đồng hành cùng ông tuổi xế chiều. Hình ảnh đời thường vui vẻ, thoải mái của Tinh Gia thu hút sự chú ý từ công chúng. Châu Tinh Trì khoe ảnh cùng chú cún cưng. Ảnh: IGNV Theo HK01, Châu Tinh Trì có tình yêu đặc biệt với loài chó. Thuở nhỏ, không có nhiều đồ chơi, cậu bé họ Châu thường đùa nghịch với chó.

Con chó đầu tiên mà Châu Tinh Trì mua bằng tiền kiếm được có tên là Bull. Lúc mua nó, ông chỉ là chân chạy việc lăng xăng ở đài TVB, đóng các vai vô danh. Châu Tinh Trì kể dù đồng lương ít ỏi, anh bỏ 1.000 HKD (khoảng ba triệu đồng) để mua Bull. "Có lẽ vì tôi có cảm giác rất đặc biệt với nó, nhìn thấy là muốn mang về nhà", anh nói. Chú chó cùng Châu Tinh Trì chạy bộ, dạo phố. Không chỉ vậy, Bull là người bạn thầm lặng chứng kiến chặng đường Châu Tinh Trì từ thân phận nhỏ bé trở thành ngôi sao sáng của ngành điện ảnh Hong Kong. Năm 1993, Châu Tinh Trì đưa Bull vào phim hài Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, trong cảnh Bá Hổ muốn mang thú cưng ra làm vui lòng người đẹp song người đẹp khiếp sợ bỏ chạy.

Chú chó Bull của Châu Tinh Trì từng xuất hiện trong phim "Đường Bá Hổ điểm Thu Hương". Ảnh: On. Không lâu sau khi cùng lên phim Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Bull bị bệnh. Châu Tinh Trì tìm nhiều bác sĩ thú y nhưng không cứu được nó. Châu Tinh Trì là diễn viên, đạo diễn gạo cội của điện ảnh xứ hương cảng. Ông được truyền thông gọi là "vua hài châu Á" nhờ bộ sưu tập những bộ phim hài nức tiếng và được khán giả châu Á yêu thích như Đại thoại Tây Du Ký, Thần ăn, Đội bóng thiếu lâm, Tuyệt đỉnh Kungfu, Vua hài kịch... Suốt thập niên 90, Châu Tinh Trì nắm giữ kỷ lục nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu tại Hồng Kông nhất. Ông thành lập công ty riêng từ năm 1989 và tự mình sản xuất, đạo diễn các bộ phim của chính mình. Theo truyền thông Hong Kong đưa tin, hiện "vua hài" sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến 300 triệu USD. Trái với khối tài sản đáng nể, Châu Tinh Trì lại có lối sống giản dị và tiết kiệm. Ông không sở hữu siêu xe, không dùng đồ hiệu, ít đi ăn nhà hàng và sử dụng các phương tiện công cộng hay đi xe đạp. Ở tuổi 60 tuổi, ông vẫn chủ yếu ăn cơm mẹ nấu và thích những món đạm bạc. Nam nghệ sĩ gạo cội còn khá kín tiếng về đời tư. Ông chỉ xuất hiện trước truyền thông và công chúng khi có tác phẩm cần quảng bá. Đạo diễn Vua hài kịch bắt đầu sử dụng mạng xã hội từ giữa tháng 10. Ông dùng tài khoản cá nhân để tuyển nhân sự, chia sẻ kỷ niệm làm phim và thi thoảng cập nhật cuộc sống cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-co-doc-khong-vo-con-tim-thay-niem-vui-ben-cun-cung-cua-chau-tinh-tri-o-tuoi-60-525521.html