'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Vương Tổ Hiền thời trẻ phá thai vì bị người tình bội bạc, về già đi chùa trả nghiệp

Sao quốc tế 16/11/2022 11:07

Từng là mỹ nhân nức tiếng, nhưng hiện tại Vương Tổ Hiền không còn mặn mà chốn hào quang, chọn cuộc sống kín tiếng và chuyên tâm tu tập.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, "Đệ nhất ngọc nữ Hong Kong" Vương Tổ Hiền gần đây được trông thấy tham gia đoàn tu tập tại một ngôi chùa. Trong loạt ảnh được chụp, nữ diễn viên mặc áo tu màu đen, cùng mọi người thực hiện nghi thức dâng hương lễ Phật. 

'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Vương Tổ Hiền thời trẻ phá thai vì bị người tình bội bạc, về già đi chùa trả nghiệp - Ảnh 1
 
'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Vương Tổ Hiền thời trẻ phá thai vì bị người tình bội bạc, về già đi chùa trả nghiệp - Ảnh 2 

Dù đeo khẩu trang, khuôn mặt của Tổ Hiền lộ rõ vẻ tươi tắn, nước da trắng hồng. Cô tâm sự thấy mình yêu đời, sống an nhiên nhờ đi theo con đường tu tập. 

Hiện "đệ nhất ngọc nữ Hong Kong" có cuộc sống kín tiếng sau khi rời showbiz. Nữ diễn viên cắt mọi liên lạc với đồng nghiệp, chuyên tâm tu hành. Cô là Phật tử thuần thành, lấy pháp hiệu là Hành Giác cư sĩ.

'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Vương Tổ Hiền thời trẻ phá thai vì bị người tình bội bạc, về già đi chùa trả nghiệp - Ảnh 3

Theo Ulifestyle, từ lúc ngoài 30 tuổi, Vương Tổ Hiền không còn mơ mộng về tình yêu, hôn nhân. Cô sống cùng mẹ (cha diễn viên qua đời năm 2016), thi thoảng được trông thấy di chuyển bằng xe bus, mua đồ ở các khu chợ bình dân. Diễn viên từng nói: "Hạnh phúc là được sống đơn giản. Vui vẻ, bình dị mới là món quà vô giá".

'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Vương Tổ Hiền thời trẻ phá thai vì bị người tình bội bạc, về già đi chùa trả nghiệp - Ảnh 4
'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Vương Tổ Hiền thời trẻ phá thai vì bị người tình bội bạc, về già đi chùa trả nghiệp - Ảnh 5
'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Vương Tổ Hiền thời trẻ phá thai vì bị người tình bội bạc, về già đi chùa trả nghiệp - Ảnh 6
Vương Tổ Hiền lựa chọn rút lui khỏi làng giải trí để sống cuộc đời vui vẻ. Ảnh: Internet

Những năm gần đây, qua các bức ảnh khán giả chụp, Vương Tổ Hiền bị nhiều người xì xào phẫu thuật thẩm mỹ. Không ít người chê Tổ Hiền già nua, "hỏng mặt" song cô không phản hồi. Người đẹp cho biết không còn bận tâm những lời đồn đại về bản thân, diễn viên cũng dặn các fan không nên tức giận thay cô vì những điều này.

'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Vương Tổ Hiền thời trẻ phá thai vì bị người tình bội bạc, về già đi chùa trả nghiệp - Ảnh 7
'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Vương Tổ Hiền thời trẻ phá thai vì bị người tình bội bạc, về già đi chùa trả nghiệp - Ảnh 8
"Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong" với vẻ khuynh thành một thời. Ảnh: Internet

Những năm 80-90 thế kỷ trước, Vương Tổ Hiền được mệnh danh là một trong những đại mỹ nhân đẹp nhất màn ảnh Hong Kong và là niềm khao khát của đàn ông châu Á. Sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo, khí chất cổ điển, thoát tục, nữ diễn viên sinh năm 1967 từng hút hồn biết bao khán giả và được báo chí, người trong giới hết lời ca tụng.

Chuyên trang phê bình phim ảnh HKMovie từng mô tả nhan sắc của Vương Tổ Hiền: "Có một vẻ đẹp đến khuynh thành gọi tên Vương Tổ Hiền". Trong khi đó, minh tinh Lâm Thanh Hà cũng khen ngợi đàn em bằng những mỹ từ đẹp đẽ: "Vương Tổ Hiền có dáng người cao và thanh mảnh, làn da trắng mịn, giọng nói ngọt ngào. Cô ấy thích cười, luôn giữ thái độ hòa nhã, vui vẻ với mọi người. Vương Tổ Hiền quả đúng là đại mỹ nhân của giới giải trí Hong Kong".

'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Vương Tổ Hiền thời trẻ phá thai vì bị người tình bội bạc, về già đi chùa trả nghiệp - Ảnh 9
'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Vương Tổ Hiền thời trẻ phá thai vì bị người tình bội bạc, về già đi chùa trả nghiệp - Ảnh 10

Với nhan sắc "vạn người mê" ấy, Vương Tổ Hiền thuận lợi bước chân vào làng giải trí từ rất sớm. Năm 15 tuổi, cô có hợp đồng quảng cáo đầu tiên và chỉ 2 năm sau đã nhận được vai diễn đầu tay. Đến năm 20 tuổi, Vương Tổ Hiền đã là một trong Tứ đại hoa đán thập niên 1980, bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm và Chung Sở Hồng nhờ thành công của bộ phim Thiến nữ u hồn. 

Xinh đẹp, tài năng nhưng chuyện tình cảm của Vương Tổ Hiền lại chẳng được thuận buồm xuôi gió.

"Đệ nhất ngọc nữ Hong Kong" từng trải qua hai cuộc tình ồn ào và nhiều cay đắng với nam ca sĩ Tề Tần và tỷ phú Hồng Kông - Lâm Kiến Nhạc. Đặc biệt, chuyện tình với Lâm Kiến Nhạc khiến Vương Tổ Hiền mất cả danh dự và hình ảnh trong lòng công chúng. Cô bị xem là "tiểu tam" xen vào mối quan hệ với chồng tỷ phú họ Lâm, khiến ông ruồng bỏ vợ con. Nhưng cuối cùng, tỷ phú này lại chọn một mỹ nhân khác để kết hôn chứ không lựa chọn ở bên Vương Tổ Hiền. 

Với Tề Tần, Vương Tổ Hiền cũng trải qua nhiều sóng gió và từng lên kế hoạch làm đám cưới, chuyển ra nước ngoài sống nhưng trước ngày tổ chức hôn lễ, cô lại đau đớn phát hiện chồng tương lai có vợ và con riêng. Dự định về một đám cưới trong mơ cùng cuộc sống gia đình ấm cúng ở nước ngoài của Vương Tổ Hiền cũng chẳng thể thành hiện thực. 

'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Vương Tổ Hiền thời trẻ phá thai vì bị người tình bội bạc, về già đi chùa trả nghiệp - Ảnh 11

Sau hai lần đổ vỡ, Vương Tổ Hiền như "chim sợ cành cong". Bà không công khai tình yêu mới và chọn sống một mình từ đó đến nay.

Tưởng chừng nữ diễn viên sẽ yên ổn với cuộc sống độc thân, nào ngờ, nhiều năm trước, dư luận xôn xao trước thông tin, “ngọc nữ” Vương Tổ Hiền thực chất đã có một đứa con riêng thậm chí bà đã bỏ rơi đứa bé ngay sau khi sinh.

Bác sĩ từng đỡ đẻ cho Vương Tổ Hiền tiết lộ khi đó nữ diễn viên đã mang thai 6,7 tháng nhưng vẫn yêu cầu phá thai. Vị bác sĩ từ chối yêu cầu và sau đó bà vẫn sinh con nhưng bỏ đi ngay sau khi đứa bé ra đời. Hiện tại, con gái của Vương Tổ Hiền được một gia đình khác nuôi dưỡng và cô bé bị khiếm thính.

Đối với tin đồn về chuyện bỏ rơi con, Vương Tổ Hiền từ chối bình luận. Cô giờ chẳng đoái hoài đến những thị phi trong giới giải trí và những tin đồn xung quanh nó, chọn sống một cuộc đời ẩn dật, chuyên tâm tu hành.

'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Vương Tổ Hiền thời trẻ phá thai vì bị người tình bội bạc, về già đi chùa trả nghiệp

'Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Vương Tổ Hiền thời trẻ phá thai vì bị người tình bội bạc, về già đi chùa trả nghiệp

Từng là mỹ nhân nức tiếng, nhưng hiện tại Vương Tổ Hiền không còn mặn mà chốn hào quang, chọn cuộc sống kín tiếng và chuyên tâm tu tập.

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