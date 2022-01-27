'Đệ nhất mỹ nhân' Vương Tổ Hiền ở tuổi 55: Quy y cửa Phật sau 2 lần đổ vỡ tình cảm

Sao quốc tế 27/01/2022 21:19

Hình ảnh mới nhất của mỹ nhân đình đám một thời Vương Tổ Hiền nhận được sự quan tâm lớn của netizen.

Trang iFeng đưa tin, mới đây 1 netizen đã chia sẻ hình ảnh bắt gặp "Đệ nhất mỹ nhân châu Á" Vương Tổ Hiền tại Canada. Đây là những khoảnh khắc hiếm hoi nữ diễn viên Thiện Nữ U Hồn lộ diện trước công chúng sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh.

'Đệ nhất mỹ nhân' Vương Tổ Hiền ở tuổi 55: Quy y cửa Phật sau 2 lần đổ vỡ tình cảm - Ảnh 1

Xuất hiện trong bộ áo cà sa màu nâu, Vương Tổ Hiền gây ngỡ ngàng với hình ảnh giản dị, liên tục chắp tay khi trò chuyện với mọi người. Người đẹp đeo khẩu trang kín mít nhưng vẫn được nhận ra nhờ đôi mắt đẹp hút hồn. Tuy nhiên trên MXH, nhiều người nhận xét rằng, Vương Tổ Hiền tuổi 55 đã tăng cân, trở nên già hơn hẳn, diện mạo cũng quá khác biệt so với trước.

'Đệ nhất mỹ nhân' Vương Tổ Hiền ở tuổi 55: Quy y cửa Phật sau 2 lần đổ vỡ tình cảm - Ảnh 2

'Đệ nhất mỹ nhân' Vương Tổ Hiền ở tuổi 55: Quy y cửa Phật sau 2 lần đổ vỡ tình cảm - Ảnh 3

Còn nhớ, vào năm 2020, Vương Tổ Hiền từng gây bão toàn cõi mạng với hình ảnh khoe nhan sắc ở tuổi 53. Thời điểm đó, nữ diễn viên khiến công chúng choáng ngợp với làn da trắng mịn không tì vết, nét đẹp tươi trẻ cùng thần thái rạng rỡ. Ai cũng cho rằng Vương Tổ Hiền hack tuổi thần sầu, vậy nhưng dường như sau 2 năm, nhan sắc và vóc dáng của ngôi sao đình đám một thời không còn được như cũ. 

'Đệ nhất mỹ nhân' Vương Tổ Hiền ở tuổi 55: Quy y cửa Phật sau 2 lần đổ vỡ tình cảm - Ảnh 4

 'Đệ nhất mỹ nhân' Vương Tổ Hiền ở tuổi 55: Quy y cửa Phật sau 2 lần đổ vỡ tình cảm - Ảnh 5

Vương Tổ Hiển được xem là một trong những mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ những năm 80-90 của thế kỷ trước. Vẻ đẹp hoàn hảo, không góc chết, vừa ngọt ngào và cổ điển giúp cô dễ dàng nổi tiếng trong làng giải trí.

'Đệ nhất mỹ nhân' Vương Tổ Hiền ở tuổi 55: Quy y cửa Phật sau 2 lần đổ vỡ tình cảm - Ảnh 6

Năm 1987, với vai diễn trong "Thiện nữ u hồn", Vương Tổ Hiền vươn lên trở thành một ngôi sao mới của làng giải trí Hồng Kông. Ngoài đóng phim, cô còn tham gia ca hát và từng phát hành cả đĩa hát bằng tiếng Nhật.

 'Đệ nhất mỹ nhân' Vương Tổ Hiền ở tuổi 55: Quy y cửa Phật sau 2 lần đổ vỡ tình cảm - Ảnh 7

Thời hoàng kim nhan sắc và danh tiếng, Vương Tổ Hiền hai lần yêu. Lần đầu, cô say đắm doanh nhân Lâm Khiến Nhạc. Cuộc tình này kết thúc trong nước mắt vì doanh nhân họ Lâm đã có vợ.

Năm 1987, cô gặp gỡ Tề Tần trên phim trường. Họ yêu nhau hơn một thập kỷ. Năm 2001, Vương Tổ Hiền tuyên bố chia tay Tề Tần. Họ chia tay ngay trước thời điểm kết hôn, sau khi nữ diễn viên phát hiện Tề Tần giấu cô có con riêng. Bị phản bội, lừa dối, Vương Tổ Hiền chuyển tới sống ở Canada.

'Đệ nhất mỹ nhân' Vương Tổ Hiền ở tuổi 55: Quy y cửa Phật sau 2 lần đổ vỡ tình cảm - Ảnh 8

 'Đệ nhất mỹ nhân' Vương Tổ Hiền ở tuổi 55: Quy y cửa Phật sau 2 lần đổ vỡ tình cảm - Ảnh 9

Ở tuổi 55, trải qua hai mối tình đổ vỡ, Vương Tổ Hiền chọn cách rời xa làng giải trí, sang Canada định cư. Nữ diễn viên quyết định quy y cửa Phật, dành nhiều thời gian và tâm huyết của mình để đọc sách, thành tâm hướng Phật. Cô ít khi trở về Hong Kong, đồng thời chia sẻ với người hâm mộ rằng mình không có quyết định kết hôn.

Những ngôi sao Hoa ngữ 'mất tích' sau khi tuyên bố giải nghệ: Vương Tổ Hiền tu hành theo giáo lý nhà Phật

Những ngôi sao Hoa ngữ 'mất tích' sau khi tuyên bố giải nghệ: Vương Tổ Hiền tu hành theo giáo lý nhà Phật

Từng là những cái tên đình đám một thời, những sao Hoa ngữ này đã tuyên bố giải nghệ để tìm cho mình một cuộc sống an yên và hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Tổ Hiền nhan sắc Vương Tổ Hiền sao hoa ngữ Vương Tổ Hiền cuộc sống Vương Tổ Hiền đệ nhất mỹ nhân

TIN LIÊN QUAN

Những ngôi sao Hoa ngữ 'mất tích' sau khi tuyên bố giải nghệ: Vương Tổ Hiền tu hành theo giáo lý nhà Phật

Những ngôi sao Hoa ngữ 'mất tích' sau khi tuyên bố giải nghệ: Vương Tổ Hiền tu hành theo giáo lý nhà Phật

Top 12 sao Hoa ngữ được giới truyền thông yêu thích nhất: Cung Tuấn dẫn đầu nhưng lại vắng bóng Tiêu Chiến

Top 12 sao Hoa ngữ được giới truyền thông yêu thích nhất: Cung Tuấn dẫn đầu nhưng lại vắng bóng Tiêu Chiến

Sao Hoa ngữ giả trai: Cúc Tịnh Y bị chê lố nhưng vẫn chưa tệ bằng sao nữ vẽ đúng hai cọng râu giả trân

Sao Hoa ngữ giả trai: Cúc Tịnh Y bị chê lố nhưng vẫn chưa tệ bằng sao nữ vẽ đúng hai cọng râu giả trân

Top 5 sao Hoa ngữ có khả năng 'hack' tuổi đỉnh cao: Triệu Lệ Dĩnh U40 trông như thiếu nữ, Ngô Kỳ Long ngoài 50 vẫn trẻ trung bất ngờ

Top 5 sao Hoa ngữ có khả năng 'hack' tuổi đỉnh cao: Triệu Lệ Dĩnh U40 trông như thiếu nữ, Ngô Kỳ Long ngoài 50 vẫn trẻ trung bất ngờ

Vai 'a hoàn' để đời của sao Hoa ngữ: Phạm Băng Băng 'lấn lướt' cả vai chính, Triệu Lệ Dĩnh 'phèn' và nhạt nhòa trong phim của Phùng Thiệu Phong

Vai 'a hoàn' để đời của sao Hoa ngữ: Phạm Băng Băng 'lấn lướt' cả vai chính, Triệu Lệ Dĩnh 'phèn' và nhạt nhòa trong phim của Phùng Thiệu Phong

Sao Hoa ngữ 'lên đời nhan sắc' với tạo hình hắc y: Triệu Lệ Dĩnh vừa kiêu sa vừa lạnh lùng, 'tiểu Lưu Diệc Phi' xinh đẹp 'động lòng người'

Sao Hoa ngữ 'lên đời nhan sắc' với tạo hình hắc y: Triệu Lệ Dĩnh vừa kiêu sa vừa lạnh lùng, 'tiểu Lưu Diệc Phi' xinh đẹp 'động lòng người'

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào