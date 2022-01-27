'Đệ nhất mỹ nhân' Vương Tổ Hiền ở tuổi 55: Quy y cửa Phật sau 2 lần đổ vỡ tình cảm

Xuất hiện trong bộ áo cà sa màu nâu, Vương Tổ Hiền gây ngỡ ngàng với hình ảnh giản dị, liên tục chắp tay khi trò chuyện với mọi người. Người đẹp đeo khẩu trang kín mít nhưng vẫn được nhận ra nhờ đôi mắt đẹp hút hồn. Tuy nhiên trên MXH, nhiều người nhận xét rằng, Vương Tổ Hiền tuổi 55 đã tăng cân, trở nên già hơn hẳn, diện mạo cũng quá khác biệt so với trước.

Trang iFeng đưa tin, mới đây 1 netizen đã chia sẻ hình ảnh bắt gặp "Đệ nhất mỹ nhân châu Á" Vương Tổ Hiền tại Canada. Đây là những khoảnh khắc hiếm hoi nữ diễn viên Thiện Nữ U Hồn lộ diện trước công chúng sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh.

Còn nhớ, vào năm 2020, Vương Tổ Hiền từng gây bão toàn cõi mạng với hình ảnh khoe nhan sắc ở tuổi 53. Thời điểm đó, nữ diễn viên khiến công chúng choáng ngợp với làn da trắng mịn không tì vết, nét đẹp tươi trẻ cùng thần thái rạng rỡ. Ai cũng cho rằng Vương Tổ Hiền hack tuổi thần sầu, vậy nhưng dường như sau 2 năm, nhan sắc và vóc dáng của ngôi sao đình đám một thời không còn được như cũ.

Vương Tổ Hiển được xem là một trong những mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ những năm 80-90 của thế kỷ trước. Vẻ đẹp hoàn hảo, không góc chết, vừa ngọt ngào và cổ điển giúp cô dễ dàng nổi tiếng trong làng giải trí.

Năm 1987, với vai diễn trong "Thiện nữ u hồn", Vương Tổ Hiền vươn lên trở thành một ngôi sao mới của làng giải trí Hồng Kông. Ngoài đóng phim, cô còn tham gia ca hát và từng phát hành cả đĩa hát bằng tiếng Nhật.

Thời hoàng kim nhan sắc và danh tiếng, Vương Tổ Hiền hai lần yêu. Lần đầu, cô say đắm doanh nhân Lâm Khiến Nhạc. Cuộc tình này kết thúc trong nước mắt vì doanh nhân họ Lâm đã có vợ.

Năm 1987, cô gặp gỡ Tề Tần trên phim trường. Họ yêu nhau hơn một thập kỷ. Năm 2001, Vương Tổ Hiền tuyên bố chia tay Tề Tần. Họ chia tay ngay trước thời điểm kết hôn, sau khi nữ diễn viên phát hiện Tề Tần giấu cô có con riêng. Bị phản bội, lừa dối, Vương Tổ Hiền chuyển tới sống ở Canada.

Ở tuổi 55, trải qua hai mối tình đổ vỡ, Vương Tổ Hiền chọn cách rời xa làng giải trí, sang Canada định cư. Nữ diễn viên quyết định quy y cửa Phật, dành nhiều thời gian và tâm huyết của mình để đọc sách, thành tâm hướng Phật. Cô ít khi trở về Hong Kong, đồng thời chia sẻ với người hâm mộ rằng mình không có quyết định kết hôn.