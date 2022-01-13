Top 5 sao Hoa ngữ có khả năng 'hack' tuổi đỉnh cao: Triệu Lệ Dĩnh U40 trông như thiếu nữ, Ngô Kỳ Long ngoài 50 vẫn trẻ trung bất ngờ

Nhiều ngôi sao đình đám thường được công chúng ví như "ma cà rồng" vì sở hữu diện mạo luôn trẻ trung và không có dấu hiệu của lão hóa. Điều này cũng dễ hiểu khi mà người nổi tiếng thường phải chi ra số tiền khổng lồ để chăm sóc sắc đẹp hàng năm.

Ít ai ngờ rằng ngôi sao phim thần tượng Hoàng Tử Ếch một thời nay đã gần 43 tuổi. Có lẽ vì không vướng bận chuyện chồng con cho nên cô luôn giữ được diện mạo trẻ trung của mình. Ngoài ra, cô còn được khán giả mến mộ nhờ con đường sự nghiệp tự xây dựng bằng thực lực và đời tư vô cùng sạch sẽ.

Đã 24 năm kể từ khi Hoàn Châu Công Chúa lên sóng, Tô Hữu Bằng năm nay cũng đã gần 50 nhưng vẫn vô cùng trẻ trung và phong độ

Đã 24 năm kể từ khi Hoàn Châu Công Chúa lên sóng, "Ngũ a ca" Tô Hữu Bằng năm nay cũng đã gần 50 nhưng vẫn vô cùng trẻ trung và phong độ. Hoạt động trong giới giải trí từ năm 15 tuổi, đến thời điểm hiện tại thì nam diễn viên vẫn giữ được những đường nét nam tính vô cùng rõ ràng trên khuôn mặt, không hề có dấu hiệu trở thành một "ông chú" trung niên.

3. Triệu Lệ Dĩnh

Gia nhập làng giải trí khi còn rất trẻ, ít ai ngờ Triệu Lệ Dĩnh đã qua 1 đời chồng, có 1 con và đã 34 tuổi rồi

Gia nhập làng giải trí khi còn rất trẻ, ít ai ngờ Triệu Lệ Dĩnh đã qua 1 đời chồng, có 1 con và đã 34 tuổi rồi. Vóc dáng nhỏ nhắn cùng khuôn mặt bầu bĩnh đã làm cô góp mặt vào danh sách những diễn viên có khả năng "hack" tuổi thần sầu nhất C-biz. Tuy vậy, cô vẫn có khả năng cân đủ kiểu dáng trang phục từ thời thượng đến đáng yêu, thậm chí là cả sang chảnh khiến nhiều người không khỏi ganh tị.

4. Đàm Tùng Vận

Vì sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn dễ thương cùng gương mặt trẻ trung nên Đàm Tùng Vận thường bị nhiều người lầm tưởng cô mới chỉ ngoài đôi mươi

Vì sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn dễ thương cùng gương mặt trẻ trung nên Đàm Tùng Vận thường được giao cho các vai diễn thanh xuân vườn trường, cũng vì vậy mà nhiều người lầm tưởng cô mới chỉ ngoài đôi mươi trong khi đã gần 32 tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại, nữ diễn viên họ Đàm vẫn giữ được nét đáng yêu, thanh thuần trong khuôn mặt quả là điều khó làm dù là người nổi tiếng hay người bình thường.

5. Ngô Kỳ Long

Ngô Kỳ Long năm nay đã 52 tuổi nhưng vẫn vô cùng điển trai, phong độ và rắn rỏi

"Bạch mã hoàng tử" một thời của chị em - "Tứ a ca" trong Bộ Bộ Kinh Tâm Ngô Kỳ Long năm nay đã 52 tuổi nhưng vẫn vô cùng điển trai, phong độ và rắn rỏi. Tuy đã "yên bề gia thất" và lui về sau để chăm sóc cho con gái nhưng nam diễn viên vẫn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh của mình lên MXH cho các fan được biết.

Ảnh: Internet