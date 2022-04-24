Ở tuổi 55, nhiều hình ảnh cho thấy Vương Tổ Hiền đã có tác động "dao kéo" khiến khuôn mặt có nhiều đổi khác, mất đi vẻ tự nhiên vốn có.

Mỹ nhân đình đám một thời của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) nói riêng và châu Á nói chung, Vương Tổ Hiền được khen ngợi khi sở hữu vẻ đẹp "khuynh nước khuynh thành" và được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân châu Á". Cách đây không lâu, những tấm hình khi Vương Tổ Hiền đang ngồi ăn lẩu trong một nhà hàng ở Vancouver bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, nhiều cư dân mạng không nhận ra người trong ảnh là "đệ nhất mỹ nhân châu Á" ngày nào.

Gương mặt sưng phù, cứng đờ như tượng sáp của nữ diễn viên khiến ai cũng phải sững sờ - Ảnh: Internet Mỹ nhân mặc áo sơ mi tối màu, để tóc dài. Ở góc chính diện, Người đẹp Hương Cảng để lộ gương mặt sưng phù, da chảy xệ, các đường nét cứng đờ như tượng sáp khiến nhiều người giật mình. Đặc biệt, đôi mắt long lanh và quyến rũ ngày trước giờ đây trở nên lờ đờ, thiếu sức sống. Tuy nhiên, độ tuổi U60, Vương Tổ Hiền đã không còn giữ được phong độ như thời trẻ của mình. Nhiều hình ảnh cho thấy cô đã có tác động “dao kéo” khiến khuôn mặt có nhiều đổi khác, mất đi vẻ tự nhiên vốn có.

Nhan sắc của Vương Tổ Hiền trong những ngày hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet Sau những năm tháng chìm nổi vì scandal ngoại tình tai tiếng, Vương Tổ Hiền sang Canada sinh sống, không lập gia đình và quyết định quy y cửa phật. Những hình ảnh của mỹ nhân 1 thời ngày càng thưa dần. Những năm gần đây, nhan sắc của nữ minh tinh đi xuống rõ rệt, không còn vẻ đẹp kinh diễm như xưa. Ngay từ những ngành bước chân vào làng giải trí, Vương Tổ Hiền ghi dấu trong lòng khán giả qua những bộ phim đình đám như: Thanh Xà, Đông Thành Tây Tựu, Ma họa tình, Du viên kinh mộng. Ấn tượng nhất phải kể tới vai diễn Nhiếp Tiểu Thiện trong Thiện nữ u hồn - bộ phim đóng cùng Trương Quốc Vinh, đưa tên tuổi Vương Tổ Hiền lên đỉnh cao sự nghiệp.

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