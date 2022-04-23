Hoa Thiên Cốt thành công mỹ mãn nhờ khả năng diễn xuất siêu đỉnh của Triệu Lệ Dĩnh, nhưng ít ai biết được người được nhắm đến vị trí vai chính đầu tiên lại không phải 'nữ hoàng rating'

Hoa Thiên Cốt được xem là một trong những tác phẩm điện ảnh kinh điển của xứ Trung, đồng thời đây cũng là bộ phim, đã giúp Triệu Lệ Dĩnh có được tên tuổi như ngày hôm nay. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, nữ diễn viên từng chỉ là phương án thứ 2 cho bộ phim, bởi ban đầu nhà sản xuất đã nhắm tới một nhân vật khác, nhưng sau đó nhân vật này đã từ chối, nên Triệu Lệ Dĩnh mới có cơ hội được thử sức với vai diễn.

Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Thiên Cốt - Ảnh: Internet

Diễn xuất đỉnh cao trong Hoa Thiên Cốt góp phần đưa tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh lên một nấc thang mới trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Cụ thể, theo một số trang mạng xứ Trung cho hay, trước khi vai Hoa Thiên Cốt chính thức thuộc về Triệu Lệ Dĩnh thì mỹ nhân "thị phi" Trịnh Sảng mới là người được ekip nhắm đến đầu tiên. Điều này cũng là khá dễ hiểu, bởi tại thời điểm đó tên tuổi của người đẹp sinh năm 1991 đang cực kỳ hot tại Cbiz và được rất nhiều nhà làm phim săn đón.