Hoa Thiên Cốt thành công mỹ mãn nhờ khả năng diễn xuất siêu đỉnh của Triệu Lệ Dĩnh, nhưng ít ai biết được người được nhắm đến vị trí vai chính đầu tiên lại không phải 'nữ hoàng rating'

Ít ai biết được dự án phim Hoa Thiên Cốt, ban đầu Triệu Lệ Dĩnh không phải là cái tên được nhắm đến đầu tiên, mà lại là ''nữ hoàng thị phi'' này đây.
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Hoa Thiên Cốt được xem là một trong những tác phẩm điện ảnh kinh điển của xứ Trung, đồng thời đây cũng là bộ phim, đã giúp Triệu Lệ Dĩnh có được tên tuổi như ngày hôm nay. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, nữ diễn viên từng chỉ là phương án thứ 2 cho bộ phim, bởi ban đầu nhà sản xuất đã nhắm tới một nhân vật khác, nhưng sau đó nhân vật này đã từ chối, nên Triệu Lệ Dĩnh mới có cơ hội được thử sức với vai diễn.
Cụ thể, theo một số trang mạng xứ Trung cho hay, trước khi vai Hoa Thiên Cốt chính thức thuộc về Triệu Lệ Dĩnh thì mỹ nhân "thị phi" Trịnh Sảng mới là người được ekip nhắm đến đầu tiên. Điều này cũng là khá dễ hiểu, bởi tại thời điểm đó tên tuổi của người đẹp sinh năm 1991 đang cực kỳ hot tại Cbiz và được rất nhiều nhà làm phim săn đón.
Tuy nhiên, chẳng hiểu lý do vì sao Trịnh Sảng lại từ chối kịch bản từ ekip Hoa Thiên Cốt. CĐM nhận định cho rằng, việc cô nàng từ chối có liên quan đến Trương Hằng khi anh đã khuyên bạn gái của mình từ chối ekip.
Có thể thấy, không biết đó có phải là một trong những quyết định sáng suốt nhất trong sự nghiệp của Trịnh Sảng hay không, nhưng nhờ có vậy mà khán giả mới có thể chứng kiến, khả năng diễn xuất, hóa thân đỉnh cao của Triệu Lệ Dĩnh vào vai nữ chính.
Giờ đây sau 7 năm kể từ khi Hoa Thiên Cốt ra mắt, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành mỹ nhân hàng đầu Cbiz, trong khi Trịnh Sảng thì "bay màu" khỏi showbiz vì scandal mang thai hộ rúng động.