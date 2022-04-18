Khởi quay từ năm ngoái nhưng phim mới do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính vẫn chưa có lịch chiếu chính thức, netizen lo sợ phim bị hủy chiếu

Bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của ''nữ hoàng rating'' mãi chưa có lịch lên sóng chính thức khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng, mặc cho dự án đã khởi quay từ năm 2021.

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là bộ phim được Triệu Lệ Dĩnh khởi quay từ năm 2021. Đến tận hiện tại, bộ phim vẫn chưa biết khi nào sẽ đến tay khán giả.

Tạo hình Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó bộ phim đã công bố dàn cast vào năm 2020 và đã đóng máy đầu năm 2021 và được dự kiến sẽ phát sóng vào đầu tháng 4 năm 2021. Tuy nhiên, không biết nguyên nhân là gì nhưng phim liên tục tạm hoãn và giờ đã bước sang đến năm 2022 nhưng khán giả vẫn chưa thể thưởng thức được bộ phim.

Fan của Triệu Lệ Dĩnh hết sức lo lắng cho thần tượng bởi sự xuất hiện lẻ tẻ, ít ỏi của nữ diễn viên trên sóng truyền hình. CĐM còn nhận định có một thế lực đằng sau đang muốn ''hãm hại'' cô nàng vì kể tự khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, nữ diễn viên luôn tập trung cho công việc nhưng con đường cô đi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong vài tháng trở lại đây, với liên tiếp các vụ lùm xùm không đáng có như ''rơi từ trên trời xuống''.

Fan vẫn đang mòn mỏi chờ đợi phim chính thức ra mắt - Ảnh: Internet

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là bộ phim xoay quanh nhân vật chính tên Hạnh Phúc, cô gái thôn quê được gả đến Vạn Gia Trang. Hạnh Phúc phải chịu đựng đau khổ bởi sự chèn ép của mẹ chồng, cuối cùng đành ly hôn và bỏ lên thành phố bắt đầu cuộc sống mới. Trải qua những khó khăn nơi thị thành, Hạnh Phúc thành công trong sự nghiệp của mình và là hình ảnh đại diện cho người phụ nữ thời đại mới.

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