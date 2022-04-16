Loạt ảnh thuở mới vào nghề của Triệu Lệ Dĩnh 'gây sốt' trở lại, nhan sắc 'cực phẩm' như thế nào?

Mới đây, loạt ảnh thuở mới vào nghề của Triệu Lệ Dĩnh đã được "đào lại" và nhanh chóng "gây bão" với cộng đồng mạng. Có thể thấy, tình cũ Phùng Thiệu Phong khiến dân tình mê mẩn với nhan sắc trong veo tựa nàng thơ.

Tại thời điểm đó, "nàng tiểu Hoa 8x" gây ấn tượng với gương mặt tròn đáng yêu, đôi mắt long lanh và đặc biệt là nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào. Vẻ đẹp trẻ trung, tự nhiên của Triệu Lệ Dĩnh trong loạt ảnh này đã làm tan chảy trái tim của rất nhiều cư dân mạng.